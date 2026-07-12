Anglia s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale! Victorie tensionată cu Norvegia, după un meci cu gol anulat și controverse de arbitraj

Selecţionata Angliei s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale de fotbal 2026, cu o victorie muncită în faţa Norvegiei, cu 2-1 (1-1, 1-1), după prelungiri, sâmbătă, pe Miami Stadium, în sferturile de finală ale turneului final găzduit de Statele Unite, Mexic şi Canada.

În prima jumătate de oră am avut parte de un joc încrâncenat la Miami

În prima jumătate de oră am avut parte de un joc încrâncenat la Miami, fără șut cadrat și cu o singură ocazie notabilă, șutul lui Harry Kane peste poarta lui Nyland ('29). Dar de nicăieri, meciul s-a animat începând cu minutul 35: emoții oferite englezilor de Erling Haaland cu o lovitură de cap, apoi gol minunat al lui Andreas Schjelderup în '36, o reușită à la Hagi contra Columbiei. Nu este limpede dacă norvegianul a dorit să centreze sau să șuteze, dar mai contează?!

Gol controversat marcat de Jude Bellingham

Scandinavii căutau să intre la cabine în avantaj, dar Jude Bellingham le-a dat planurile peste cap, egalând în minutul 45+2 după ce a fost servit de Gordon pe linia careului de 16 metri. Dar ce scandal va fi în urma acelui gol!

Asta deoarece înainte ca englezii să intre în posesie, mingea pare să fi lovit un cablu care susține camera suspendată deasupra terenului. Conform regulamentului, jocul ar fi trebuit oprit, dar arbitrii au ratat complet acel contact, scrie gsp.ro.

Gol anulat și bară Norvegia în repriza secundă

La 10 minute de la reluare, Norvegia a sărbătorit ceea ce credea că este golul care o readuce în avantaj. Însă VAR-ul i-a tăiat aripile, intervenind pentru a-l înștiința pe „centralul" Clement Turpin despre un fault comis de Haaland înainte de gol. Într-adevăr, golgheterul norvegian îl împinsese - și doborâse - pe Elliot Anderson.

Rezultatul final și marcatorii

FINAL» Norvegia - Anglia 1-2

Au marcat: Schjelderup '36 / Bellingham '45+2, '93

Meciul a avut loc pe Hard Rock Stadium din Miami Gardens, Florida, SUA.