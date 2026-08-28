Coșmarul facturilor în Europa: se anunță o iarnă foarte grea și va fi o criză de mari proporții. România va fi în prima linie a dezastrului social

Europa întâmpină dificultăţi în refacerea stocurilor de gaze naturale înainte de iarnă, iar analiştii avertizează că preţurile ar putea reveni la niveluri nemaiîntâlnite de la criza energetică din 2022, transmite CNBC, informează News.ro.

Depozitele de gaze ale Europei sunt la un nivel critic

Depozitele de gaze ale Uniunii Europene sunt umplute în prezent în proporţie de aproximativ 63%, cu circa 18 puncte procentuale sub media ultimilor cinci ani pentru această perioadă.

Una dintre principalele cauze este reducerea exporturilor de gaze naturale lichefiate din Orientul Mijlociu, provocată de perturbarea transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz. În acelaşi timp, vara foarte călduroasă a crescut consumul de energie, în timp ce producţia nucleară şi cea eoliană au fost mai reduse.

Preţul gazelor europene, măsurat prin contractele de referinţă TTF, a depăşit marţi 68 de euro/MWh, cel mai ridicat nivel de la începutul anului 2023.

Facturile la iarnă vor fi foarte mari

În cazul unei ierni reci şi al menţinerii problemelor de aprovizionare, Morningstar estimează că preţurile ar putea ajunge la 90-120 de euro/MWh. Goldman Sachs consideră că acestea ar putea fi nevoite să depăşească 100 de euro pentru ca Europa să atragă suficiente transporturi de GNL din SUA, în competiţie cu Asia.

Situaţia depinde în mare măsură de reluarea transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz. Dacă exporturile din Orientul Mijlociu nu revin la niveluri ridicate înainte de iarnă, Europa s-ar putea confrunta cu facturi mai mari şi, în scenariul cel mai dificil, cu limitarea consumului de gaze în industrie.

Presiunea este amplificată de apropierea interdicţiei complete asupra importurilor de GNL rusesc, prevăzută pentru începutul anului 2027. Potrivit estimărilor Morningstar, în condiţiile actuale Europa ar putea avea nevoie de aproximativ 64 de miliarde de metri cubi de GNL american, echivalentul a circa 77% din exporturile totale ale SUA.