Cum s-a produs tragedia în urma căreia a murit Gabi Mureșan. Noi informații despre ultimele sale momente

Fostul internațional român și ex-jucător al CFR Cluj, Gabi Mureșan, a murit la vârsta de 44 de ani, după un incident petrecut la un lac din zona comunei Apold, localitate pe care o conducea în calitate de primar.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, Mureșan se afla pe malul lacului împreună cu mai mulți apropiați și ar fi participat la o sesiune de saună. Ulterior, acesta ar fi intrat în apa rece a lacului, moment în care i s-ar fi făcut rău și a dispărut sub apă.

Una dintre ipotezele analizate în această fază a anchetei este aceea că fostul fotbalist ar fi suferit un infarct după contactul cu apa rece. Deocamdată, informația nu a fost confirmată oficial, iar cauza exactă a decesului va fi stabilită în urma investigațiilor și a expertizei medico-legale.

Autoritățile au fost alertate printr-un apel la 112, iar pompierii militari ai Detașamentului Sighișoara au intervenit de urgență pentru căutarea unei persoane dispărute în lacul situat între localitățile Șaeș și Apold.

La operațiune au participat mai multe echipaje, fiind mobilizate autospeciale de intervenție, o barcă pneumatică, un echipaj SMURD și salvatori ai Salvamont Mureș.

Misiunea de căutare s-a desfășurat pe parcursul mai multor ore. Trupul lui Gabi Mureșan a fost găsit după miezul nopții, iar salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare. Ulterior, acesta a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe din Târgu Mureș, însă medicii nu au mai reușit să-i salveze viața.

Vestea morții sale a provocat un val de reacții în lumea fotbalului românesc. Gabi Mureșan a rămas în memoria suporterilor pentru perioada petrecută la CFR Cluj, fiind unul dintre jucătorii importanți ai formației care a obținut rezultate remarcabile atât în competițiile interne, cât și în cupele europene.