Franța e în semifinalele Cupei Mondiale 2026! Mbappe și Dembele au îngenuncheat Marocul, dar fanii tremură: starul francezilor a ieșit accidentat
Postat la: 10.07.2026 |
Selecţionata Franţei s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins fără probleme echipa Marocului cu scorul de 2-0 (0-0), joi, pe Boston Stadium, în primul sfert de finală al turneului final găzduit de Statele Unite, Mexic şi Canada.
La Boston se anunța unul dintre cele mai tari meciuri ale Mondialului. Franța, principala favorită la câștigarea trofeului, întâlnea cel mai puternic adversar de până acum. Marocul a fost aproape să o bată pe Brazilia în grupe și a ajuns fără emoții în sferturi.
Dar împotriva „Cocoșului Galic", „Leii din Atlas" n-au avut nicio șansă. Doar portarul Bono a menținut proporțiile scorului. Acesta a reușit o intervenție uluitoare încă din startul jocului, în minutul 5, la mingea trimisă de Upamecano cu capul, după centrarea lui Dembele din corner.
Franța a defilat cu Maroc, în primul sfert de finală al Mondialului
A fost doar primul foc tras în asalt de către francezi. Kylian Mbappe a coborât, a luat mingea și a driblat, iar în minutul 25 a fost faultat în careu de Mazraoui.
Controversa VAR și penalty-ul ratat de Mbappe
Arbitrul Facundo Tello a acordat penalty, apoi brigada argentiniană a verificat faza timp de 3 minute și 10 secunde la VAR. O decizie care a stârnit controverse, pentru că „centralul" a fost acuzat de fani că l-a scos pe Mbappe din „febră".
După 190 de secunde de așteptare, Kylian a trimis slab de la 11 metri. Bono a prins mingea șutată pe jos, spre colțul stâng. Nu a trecut mult și europenii i-au dat din nou bătăi de cap portarului advers.
Doue a trimis o „ghiulea", respinsă cu greu în corner de Bono. A urmat șutul în transversală al lui Digne. Cum necum, Marocul a scăpan și a intrat fără gol primit la cabine.
Mbappe și Dembele au tranșat duelul în 6 minute
Africanii nu au mai avut ce să facă în minutul 60. După o primă repriză de uitat, Mbappe a marcat un gol superb, cu un șut de la 15 metri, la colțul lung. Era 1-0 după o oră de joc, iar atacantul lui Real Madrid urca pe primul loc în clasamentul golgheterilor CM 2026, cu 8 goluri, scrie gsp.ro.
Obligată să iasă la joc, Maroc n-a avut timp de reacție, iar Franța s-a desprins. Balonul de Aur, Ousmane Dembele, a ieșit și el la rampă. Extrema de la PSG a înscris cu un șut pe jos, de la 17 metri, la colțul lung.
Alarmă în tabăra francezilor: Mbappe a ieșit accidentat
But nu totul a fost roz pentru vicecampioana mondială. Lovit serios, Mbappe a părăsit terenul accidentat, în minutul 78, acuzând probleme la glezna dreaptă. A fost ulterior surprins pe bancă, aplicând gheață pe contuzie.
În locul lui a intrat Mateta. În același timp, s-a făcut și schimbarea clasică la naționala Franței și la PSG: a ieșit Doue și a fost introdus Barcola.
Abia aruncat în joc, extrema stângă a fost la un pas de 3-0. A pătruns din flanc și a șutat puternic, dar Bono a fost la datorie și a respins în corner. În prelungiri, și Mateta a fost la un pas de gol, șutând cu stângul din careu, la colțul scurt. Portarul marocan a scos cu piciorul.
Franța a încheiat în stil de mare campioană și confirmă forma de zile mari în care se află.
Caseta tehnică: Franța - Maroc 2-0
Au marcat: Mbappe 60, Dembele 66
Pentru Mbappe a fost golul 8 la actuala Cupă Mondială și al 20-lea în total la CM.
Kylian Mbappe a ratat un penalty în minutul 28. A trimis în stânga portarului, dar Bono a ghicit colțul și a prins mingea trimisă pe jos.
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