Spania este în semifinalele Cupei Mondiale 2026: Duel de foc cu Franța în următoarea etapă

Spania s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale 2026, după ce a învins Belgia cu 2-1, vineri seară, pe SoFi Stadium din Los Angeles. Mikel Merino a marcat golul victoriei în minutul 88 și a trimis campioana europeană în penultimul act al competiției, unde o va întâlni pe Franța.

Campioana europeană Spania și selecționata Belgiei s-au înfruntat, vineri seară, pe SoFi Stadium din Los Angeles, în sferturile de finală ale Cupei Mondiale 2026.

Miza partidei este uriașă, câștigătoarea urmând să întâlnească Franța în semifinalele competiției, după succesul „cocoșilor galici" cu 2-0 în fața Marocului.

Surpriză în primul 11 al Spaniei

Luis de la Fuente a luat una dintre cele mai discutate decizii înaintea partidei, alegând să îl lase pe bancă pe Pedri. Mijlocașul Barcelonei, cotat la 150 de milioane de euro și considerat unul dintre cei mai importanți jucători ai naționalei iberice, fusese titular în toate celelalte meciuri ale Spaniei la acest Campionat Mondial.

În locul său, selecționerul iberic l-a ales pe Fabian Ruiz, refăcând astfel triunghiul din linia mediană care a contribuit la câștigarea EURO 2024, alături de Rodri și Dani Olmo.

Spania a început partida cu: Unai Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Fabian Ruiz - Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena - Oyarzabal.

Probleme pentru Belgia încă dinaintea fluierului de start

Belgienii au primit o lovitură importantă chiar înaintea meciului. Căpitanul Youri Tielemans s-a accidentat la încălzire și nu a mai putut evolua, fiind înlocuit în primul unsprezece de Hans Vanaken.

Belgia a început partida cu: Courtois - Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper - Vanaken, Raskin - Trossard, De Bruyne, Doku - De Ketelaere.

Partida este arbitrată de englezul Michael Oliver.

Fabian Ruiz a deschis scorul

Spania a controlat mare parte din prima repriză și a reușit să deschidă scorul în minutul 30. Fabian Ruiz a finalizat o acțiune a ibericilor și a dus „Furia Roja" în avantaj, confirmând inspirația selecționerului Luis de la Fuente de a-l introduce în primul 11.

Scorul a devenit astfel 1-0 pentru Spania.

Belgia a răspuns înainte de pauză

Belgienii nu au cedat însă inițiativa și au revenit în joc înainte de pauză. Charles De Ketelaere a restabilit egalitatea în minutul 41, profitând de o fază favorabilă și învingând defensiva spaniolă.

La pauză, Spania și Belgia sunt la egalitate, 1-1, iar calificarea în semifinalele Cupei Mondiale rămâne complet deschisă.

Thibaut Courtois s-a accidentat

Problemele Belgiei au continuat în timpul meciului. Portarul Thibaut Courtois s-a accidentat și nu a mai putut continua partida.

Goalkeeperul lui Real Madrid a părăsit terenul în lacrimi și a fost înlocuit de Senne Lammens, portarul formației Manchester United.

După ce Belgia a reușit să revină în joc prin golul lui Charles De Ketelaere, ibericii au găsit golul decisiv pe final de meci.

Merino aduce al doilea gol pentru Spania

Mikel Merino a reacționat primul la o minge pierdută în careul belgienilor și a șutat cu stângul pentru a-l învinge pe Senne Lammens. Mijlocașul spaniol a înscris în minutul 88 și a readus Spania în avantaj.

Scorul a devenit 2-1 pentru selecționata lui Luis de la Fuente, care este foarte aproape de calificarea în semifinalele Cupei Mondiale, acolo unde o așteaptă Franța.