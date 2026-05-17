ChatGPT vrea să-ți acceseze portofelul: Cum se va putea conecta la contul bancar al utilizatorilor și va putea vedea toate tranzacțiile

OpenAI a lansat o versiune preliminară a unei funcții de finanțe personale pentru utilizatorii ChatGPT Pro din SUA. Anumiți utilizatori vor putea acum să își conecteze conturile din peste 12.000 de instituții financiare la chatbot pentru a vizualiza un tablou financiar al activității recente a contului lor și pentru a adresa ChatGPT „întrebări bazate pe contextul financiar", a anunțat compania într-un comunicat de presă.

Funcția include, de asemenea, un parteneriat cu compania de software financiar Intuit, în cadrul căruia utilizatorii vor putea programa sesiuni cu experți fiscali locali, toate în cadrul ChatGPT. Scopul este ca, în cele din urmă, funcția să fie disponibilă tuturor utilizatorilor.

„Cu conturile tale financiare conectate, ChatGPT poate combina acest raționament cu contextul tău financiar real și cu ceea ce ai împărtășit despre obiectivele, stilul tău de viață și prioritățile tale, ajutându-te să identifici tipare, să înțelegi compromisurile și să planifici decizii importante într-un mod care pare mai personal și complet", a declarat compania.

Acest context poate include dacă ai o ipotecă, dacă economisești pentru a cumpăra o mașină sau orice datorie pe care încerci să o achiți. ChatGPT își poate aminti toate acestea pentru a „informa conversațiile viitoare" în care utilizatorii ar putea solicita chatbot-ului să analizeze schimbările în tiparele de cheltuieli, să identifice cele mai mari riscuri din portofoliile lor sau să elaboreze un plan de cumpărare a unei case în următorii cinci ani.

Dacă ești o persoană destul de precaută în a oferi informații financiare sensibile despre tine, în special unui chatbot cu inteligență artificială care a avut un scandal major de scurgere de date nu cu mult timp în urmă, s-ar putea să te gândești: „De ce aș vrea să fac asta?" Dar OpenAI susține că există un anumit interes pentru asta. Peste 200 de milioane de oameni solicită lunar ajutorul ChatGPT pentru aspecte precum bugetarea, strategia de investiții și planificarea viitoare, a anunțat compania în comunicatul de presă.

Compania susține, de asemenea, că, prin intermediul acestui nou instrument, practica va fi acum sigură. Conturile bancare vor fi conectate „în mod securizat", iar ChatGPT nu va putea vedea „numerele complete de cont sau face modificări la conturile dvs.", a spus OpenAI. Cu toate acestea, chatbot-ul va putea accesa soldurile, tranzacțiile, investițiile și datoriile dvs. pentru a îndeplini sarcinile promovate de OpenAI.

Aceste informații vor fi probabil salvate de OpenAI și utilizate cel puțin pentru a antrena modelele sale de inteligență artificială, adică dacă optați pentru aceasta prin intermediul opțiunii „îmbunătățiți modelul pentru toată lumea" din setări. Probabil că ați optat deja pentru această opțiune, deoarece setarea este activată automat pentru utilizatori, deși puteți renunța cu ușurință dezactivând comutatorul.

OpenAI nu a detaliat nicio modalitate prin care datele utilizatorilor pot fi utilizate în alt mod decât pentru antrenarea modelelor. Însă, în mod notoriu, compania a renunțat la unele afirmații și promisiuni anterioare legate de ChatGPT în încercarea sa dificilă de a obține profitabilitate înainte de o zvonită listare pe bursă. În plus, atât compania, cât și CEO-ul său, Sam Altman, sunt implicați în prezent într-o luptă juridică aprinsă cu Elon Musk, în care unele dintre dovezile descoperite și mărturiile martorilor l-au încadrat pe Altman drept mincinos, deși acesta neagă acuzațiile.

Încărcarea acestor informații sensibile poate comporta, de asemenea, riscuri substanțiale în cazul unui atac cibernetic, al unei scurgeri de informații sau al unei încălcări a securității datelor.

„Dacă documentele dumneavoastră fac parte din datele de antrenament ale inteligenței artificiale, există riscul ca informațiile să fie induse de o solicitare specială pe care actorii rău intenționați ar putea-o utiliza", a declarat Gang Wang, profesor asociat de informatică la Universitatea din Illinois, pentru CNN la începutul acestei săptămâni, când a fost întrebat despre riscurile partajării informațiilor financiare cu chatboții cu inteligență artificială. Interviul a avut loc înainte de anunțul OpenAI privind această funcție.

De exemplu, un hacker care a abuzat cumva de ChatGPT pentru a obține acces la plățile dumneavoastră recente poate folosi aceste informații pentru a crea un e-mail de phishing credibil, deoarece ar ști data exactă la care ați achiziționat ceva de la un anumit comerciant și exact cât ați plătit.