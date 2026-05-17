Stupefianta descoperire: După o săptămână de zbor cu aripi virtuale, creierul uman învață să accepte imposibilul

Creierul uman este un organ incredibil, capabil de adaptare constantă și flexibilitate incredibilă. Poate învăța noi abilități și încorpora noi experiențe. Și, conform unui articol publicat în revista Cell Reports, ar putea chiar să fie capabil să ajusteze modul în care reprezintă părțile corpului cu care nu ne-am născut, cum ar fi aripile.

Evident, în lumea reală, oamenii nu pot zbura. Dar în lumea virtuală, tehnologia ne poate face să zburăm prin nori, peste clădiri și dincolo de constrângerile propriei noastre evoluții. Asta i-a făcut pe cercetătorii din China să se gândească. Ei voiau să știe dacă creierul ar putea încorpora părți de corp complet artificiale, în special aripi VR, în propriul său sistem de reprezentare a corpului.

Echipa a creat un mediu personalizat de realitate virtuală și a recrutat 25 de voluntari pentru un experiment de o săptămână. Participanții purtau căști VR și senzori de urmărire a mișcării pe brațe. Când își mișcau coatele și încheieturile în lumea reală, aripile lor virtuale băteau în setarea VR.

O săptămână în norii virtuali

În decursul a patru sesiuni, acești voluntari au exersat folosirea aripilor lor virtuale pentru a zbura. Aceasta a implicat învățarea fizicii zborului, cum ar fi bătăile în jos pentru a genera portanță și strângerea aripilor pentru a reduce rezistența. Au trebuit să îndeplinească diverse sarcini, inclusiv imitarea posturilor aripilor în fața unui oglinzi virtuale, deflectarea mingilor de aer și navigarea prin inele în aer.

Pentru a vedea dacă acest zbor în VR a schimbat de fapt creierul, oamenii de știință au efectuat scanări IRM funcționale ale cortexului occipitotemporal (OTC) înainte și după săptămâna de antrenament. Aceasta este o parte esențială a creierului implicată în procesarea vizuală, inclusiv recunoașterea părților corpului și a formelor.

În urma antrenamentului, OTC a arătat răspunsuri schimbate atunci când voluntarii priveau imagini cu aripi. Poate cel mai surprinzător, tiparele de activitate neurală declanșate de vederea acestor aripi au devenit mai asemănătoare cu răspunsul creierului la membrele superioare, așa cum notează cercetătorii în lucrarea lor: „OTC încorporează efectori iluzorii în reprezentările corpului care transcend congruența senzimotorie de nivel inferior."

Autorii studiului au descoperit, de asemenea, o comunicare crescută între zonele de procesare vizuală a corpului din creier și regiunile implicate în mișcare și atingere. Acest lucru sugerează că creierul întărea legăturile funcționale între vederea aripilor și sistemele folosite pentru controlul și percepția corpului.

Descoperirile noastre extind înțelegerea încorporării ca un proces ierarhic în care codificarea abstractă și funcțională în OTC interacționează cu rețelele frontoparietale pentru a reconcilia congruența multimodală atipică cu reprezentările corporale existente.

Învățarea zborului în lumea virtuală face ca creierul să trateze aripile mai mult ca pe membre. Oamenii de știință cred că tipul de flexibilitate neurală demonstrat în cercetarea lor ar putea ajuta oamenii să folosească mai bine protezele avansate. Ei sugerează că ar putea duce la dezvoltarea unor tehnologii asistive, cum ar fi membrele robotice, pe care creierul le-ar putea integra mai ușor ca extensii funcționale ale corpului uman.