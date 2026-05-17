Alertă de securitate în SUA: Iranul este suspectat că a vizat infrastructura energetică americană prin atacurile hackerilor
Postat la: 17.05.2026 |
Oficialii americani suspectează că hackeri iranieni se află în spatele unei serii de breşe în sistemele care monitorizează cantitatea de combustibil din rezervoarele ce alimentează benzinăriile din mai multe state, potrivit mai multor surse informate despre această activitate.
Hackerii au exploatat sisteme automate de măsurare a rezervoarelor (ATG) conectate la internet şi neprotejate prin parole. Acest lucru le-a permis, în unele cazuri, să modifice afişajele privind nivelul combustibilului, însă nu şi cantitatea reală de carburant din rezervoare, au declarat sursele.
Până în prezent, nu se ştie ca aceste intruziuni cibernetice să fi provocat pagube fizice sau alte daune. Totuşi, breşele au ridicat îngrijorări legate de siguranţă, deoarece accesul la un sistem ATG ar putea permite unui hacker să facă nedetectabilă o scurgere de combustibil, potrivit experţilor privaţi şi oficialilor americani.
Sursele implicate în anchetă au spus că istoricul Iranului de a viza astfel de sisteme reprezintă unul dintre motivele pentru care ţara este principalul suspect. Cu toate acestea, oficialii avertizează că autorităţile americane s-ar putea să nu poată stabili cu certitudine cine este responsabil, din cauza lipsei de dovezi criminalistice lăsate de hackeri.
Federal Bureau of Investigation a refuzat să comenteze cazul, iar Cybersecurity and Infrastructure Security Agency nu a oferit deocamdată un punct de vedere.
Atacurile cibernetice, pe fondul tensiunilor dintre SUA, Israel şi Iran
Dacă implicarea Iranului va fi confirmată, acesta ar reprezenta cel mai recent episod în care Teheranul ameninţă infrastructura critică americană, în contextul războiului dintre SUA, Israel şi Iran.
Situaţia ar putea deveni şi o problemă sensibilă pentru administraţia Trump, pe fondul creşterii preţurilor la combustibil cauzate de conflict. Potrivit unui sondaj recent CNN, 75% dintre adulţii americani au declarat că războiul cu Iranul le-a afectat negativ situaţia financiară.
Hackerii iranieni au vizat instalaţii petroliere şi sisteme de apă
Campania de hacking reprezintă şi un nou avertisment pentru operatorii americani de infrastructură critică, care au întâmpinat dificultăţi în securizarea sistemelor informatice, în ciuda avertismentelor federale repetate.
Grupările de hackeri iranieni au căutat de-a lungul timpului ţinte vulnerabile, precum sisteme informatice conectate la internet care controlează instalaţii petroliere, de gaze sau sisteme de apă.
De la începutul războiului, la finalul lunii februarie, hackeri asociaţi Teheranului au provocat perturbări la mai multe instalaţii americane de petrol, gaze şi apă, întârzieri în transporturile companiei Stryker şi au divulgat e-mailurile private ale directorului FBI, Kash Patel.
Israelul acuză intensificarea operaţiunilor cibernetice iraniene
Organizaţiile şi cetăţenii israelieni au fost, la rândul lor, ţinte frecvente ale hackerilor iranieni în timpul conflictului, în timp ce armata SUA şi cea israeliană au utilizat operaţiuni cibernetice pentru a susţine acţiunile militare.
Yossi Karadi, şeful Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică, a declarat pentru CNN că activitatea cibernetică a Iranului a demonstrat „o creştere semnificativă a amplorii, vitezei şi integrării dintre operaţiunile cibernetice şi campaniile psihologice".
În luna martie, Forțele de Apărare ale Israelului au susţinut că au lovit un complex care găzduia „cartierul general al războiului cibernetic" al Iranului. Nu este clar dacă în acel atac au fost ucişi operatori cibernetici iranieni.
