OMS declară „urgență de sănătate publică de proporții internaționale". Decizia, după zeci de decese și sute de cazuri suspecte

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat duminică o urgență de sănătate publică de proporții internaționale, al doilea nivel de alertă ca gravitate, în contextul epidemiei de Ebola care afectează Republica Democratică Congo (RDC) și Uganda.

Potrivit unui comunicat publicat pe X de către OMS, directorul general al acesteia, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a decis că virusul „constituie o urgență de sănătate publică de proporții internaționale (USPPI), dar nu îndeplinește criteriile unei urgențe pandemice".

USPPI era anterior cel mai înalt nivel de alertă în fața unei epidemii, conform Regulamentului Sanitar Internațional (RSI), un cadru juridic obligatoriu pentru statele membre ale OMS. Însă amendamentele adoptate în iunie 2024 au introdus un nivel de alertă și mai ridicat: cel de „urgență cauzată de o pandemie".

Peste 15 000 de morți în Africa

Republica Democratică Congo este în prezent lovită în plin de varianta Bundibugyo a virusului Ebola, împotriva căreia nu există niciun vaccin. La 16 mai, OMS a confirmat opt cazuri în laborator și a înregistrat 246 de cazuri suspecte și 80 de decese suspecte în provincia Ituri, din estul țării, precum și un alt caz confirmat la Kinshasa și un deces în Uganda în rândul călătorilor care s-au întors recent din Ituri.

Agenția sanitară a Uniunii Africane, Africa CDC, a înregistrat la rândul său 88 de decese probabil cauzate de virus din 336 de cazuri suspecte, conform ultimelor cifre publicate sâmbătă. Focarul epidemiei aflându-se într-o zonă greu accesibilă, puține probe au fost testate în laborator, iar bilanțurile se bazează în principal pe cazuri suspecte.

RDC a cunoscut o epidemie de Ebola între august și decembrie 2025, cu cel puțin 34 de morți. Cea mai mortală epidemie a provocat aproape 2.300 de morți din 3.500 de bolnavi, între 2018 și 2020.

Ebola, care provoacă o febră hemoragică extrem de contagioasă, rămâne redutabilă în ciuda vaccinurilor și tratamentelor recente, eficiente doar împotriva tulpinii Zaire, care a provocat cele mai mari epidemii înregistrate. Virusul a provocat peste 15.000 de decese în Africa în ultimii 50 de ani.