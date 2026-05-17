Primul creier real uploadat într-un corp virtual: o muscă artificială a ajuns direct în Matrix și s-a comportat identic cu una naturală

FlyWire este un proiect de amploare care a publicat recent rezultatele privind un conectom, o diagramă de conectare a neuronilor, creată prin prelevarea datelor de la o muscă de fructe și încărcarea a 150.000 de neuroni și 50 de milioane de sinapse. Partea uimitoare este că, după ce au finalizat maparea creierului muștei, au transferat-o într-un corp virtual și musca virtuală a început să se curețe și să zboare în jurul simulării, exact ca una reală, fără să fi fost învățată sa facă acest lucru.

Unul dintre membrii echipei, Michael Andregg, a scris pe Twitter: „În viziunea noastră, acesta este un animal real încărcat într-un sistem virtual. Nu știm care este experiența sa - nimeni nu știe, daca ceea ce vede este pentru ea o realitate asemanatoare cu cea unei muste din lumea materială (fizică). Dar luăm în serios această posibilitate și lucrăm pentru a-i oferi un mediu bogat, nu doar o 'cutie de testare'. Dacă vrei să construiești această tehnologie, trebuie să începi să ții la ființele pe care le creezi cu ea. Asta începe acum, la cea mai mică scară."

Simularea oamenilor și a diferitelor forme de conștiință nu mai este science fiction. Cine știe cât va dura până când vom putea copia creierul unui om, care are sute de miliarde de neuroni și sute de trilioane de conexiuni. Dacă musca s-a comportat exact ca o muscă, atunci omul se va comporta exact ca un om. Deocamdata s-a trecut la maparea creierului unui șoarece, care are aproximativ 50 de milioane de neuroni. Cat despre oameni, vorbm de zeci de miliarde, deocamdata maparea ar fi de viitor pentru sarcini efectuate de Inteligenta Artificială.

Inteligența artificială caută să emuleze facultățile minții umane prin sisteme computaționale, o recreație sintetică a capacităților creierului nostru de a percepe, învăța și raționa. Acum, o companie susține că a adoptat o abordare total diferită prin simularea celor 125.000 de neuroni și a celor 50 de milioane de conexiuni sinaptice ale creierului unei muscă de fructe adulte - și apoi l-a lăsat să se plimbe într-un mediu virtual asemănător cu cel din Matrix.

Într-un videoclip distribuit de cofondatorul Eon Systems, Alex Weissner-Gross, insecta animată rudimentar poate fi văzută întinzându-și picioarele într-o cutie de nisip simulată, frecându-și picioarele din față și folosindu-și labellum-ul pentru a bea dintr-un mic bol. Este o demonstrație simplă cu implicații mai mari, conform creatorilor săi.

Weissner-Gross a afirmat că videoclipul demonstrează ceea ce compania consideră a fi „prima întruchipare din lume a unei emulări a întregului creier care produce multiple comportamente."

Experimentul se bazează pe cercetările lui Philip Shiu, cercetător senior la Eon, și ale colegilor săi, care au fost publicate în revista Nature în 2024. La acea vreme, cercetătorii au declarat că au creat un model computațional complet al întregului creier de muscă de fructe pentru a „studia proprietățile circuitelor comportamentelor de hrănire și îngrijire".

Echipa a folosit conectomul FlyWire preexistent, un efort condus de Princeton pentru a crea un diagramă completă a cablajului creierului unei musculițe de oțet. Pentru cercetarea lor, au constatat că modelul lor computațional prezicea comportamentul motor al muștei simulate cu o acuratețe de 95%.

„Arătăm că activarea neuronilor gustativi care detectează zahărul sau apa în modelul computațional prezice cu acuratețe neuronii care răspund la gusturi și sunt necesari pentru inițierea hrănirii," se arată în lucrare.

Acum, oamenii de știință de la Eon Systems au pus piesele împreună, oferind creierului dezincarnat „undeva unde să meargă", conform lui Weissner-Gross.

Prin utilizarea unui cadru de simulare încorporată, denumit NeuroMechFly v2 și dezvoltat de neuroingineri de la Institutul Federal Elvețian de Tehnologie din Lausanne, echipa a integrat „emularea creierului bazată pe conectomul lui Eon cu un corp de muscă simulat fizic."

„Rezultatul: multiple comportamente distincte generate de dinamica circuitului propriu al creierului emulat," a scris Weissner-Gross. „Intrarea senzorială curge, activitatea neurală se propagă prin întregul conectom, comenzile motorii ies, iar un corp simulat fizic execută rezultatul, închizând bucla de la percepție la acțiune pentru prima dată într-o emulare a întregului creier."

Weissner-Gross susține că experimentul se bazează semnificativ pe cercetări anterioare, cum ar fi un articol din 2025 publicat de o echipă de cercetători de la DeepMind, care au modelat căile neuronale ale unei muscă de fructe folosind „învățare prin întărire, nu dinamica neuronală derivată din conectom, pentru a controla un corp simulat."

Eon Systems speră acum să ducă ideea și mai departe, vizând inițial finalizarea unei „emulații digitale a creierului de șoarece" - și, în cele din urmă, „emulație la scară umană." Este un gând oarecum înfricoșător: un creier uman virtual făcând primii pași, vag asemănători tehnicilor de învățare prin întărire care permit figurilor de bețișoare să învețe să meargă, de la un mers stângaci la un stil de alergare mult mai abil.

De fapt, am putea fi versiuni mult mai sofisticate ale muscărilor de fructe de la Eon Systems, târându-ne într-o cutie de nisip mult, mult mai mare, un paradox care a intrigat fizicienii timp de decenii?

Dar pentru a ajunge la acel punct - dacă este chiar o posibilitate de la bun început - compania are o mulțime de muncă de făcut. Chiar și creierul unui șoarece are de peste 500 de ori mai mulți neuroni decât cel al unei muscă de fructe, ceea ce face ca efortul de a analiza inputurile senzoriale, de a simula activitatea neuronală și de a trimite comenzi motorii către numeroasele părți ale corpului uman să fie extrem de provocator.

Gradul de dificultate nu pare să-l îngrijoreze pe Weissner-Gross, totuși. „Dacă un creier de muscă poate acum închide bucla senzimotorie în simulare, întrebarea pentru șoarece devine una de scară, nu de tip," a scris el.

„Uitați-vă atent la videoclip," a adăugat Weissner-Gross. „Ceea ce vedeți nu este o animație. Nu este o politică de învățare care imită biologia. Este o copie a unui creier biologic, conectat neuron cu neuron pe baza datelor de microscopie electronică, rulând într-o simulare, creând un corp montist. Într-un viitor nu prea ndepărtat vom fi capabili să simulăm creierul uman pe un supercomputer pe care sa-l uploadăm într-un corp virtual dintr-un spatiu virtual, sau chiar intr-un corp bio-robotic din spatiul nostru fizic."