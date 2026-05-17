Balenele vorbesc chineză. Comunicarea lor este foarte asemănătoare cu limbajul uman mai ales cu structura si fonetica asiatică (studiu)

Poate părea că avem puține în comun cu balenele - animale enorme, care trăiesc în oceane și care au avut un strămoș comun cu oamenii acum mai mult de 90 de milioane de ani. Dar comunicările vocale ale balenelor sunt remarcabil de asemănătoare cu ale noastre, au descoperit cercetătorii, care fac similitudini mai ales cu limbajele asiatice, iar ca structura si fonetica sunt cel mai aproape de chineză.

Nu doar că balenele au o formă de „alfabet" și formează vocale în vocalizările lor, dar structura acestor vocale se comportă în același mod ca vorbirea umană, a descoperit noul studiu. Ele comunică printr-o serie de "clicuri" scurte numite codas. Analiza acestor clicuri arată că balenele pot diferenția vocalele prin clicuri scurte sau lungi (in genul codului morse) sau prin tonuri crescătoare sau descrescătoare, folosind tipare similare cu cele ale limbilor precum chineză (mandarina), apoi ca în latina și chiar slovenă.

Structura comunicării balenelor are „paralele strânse în fonetica și fonologia limbilor umane, sugerând o evoluție independentă", afirmă lucrarea, publicată în jurnalul Proceedings B. Vocalizările coda ale balenelor cu cap de sperma sunt „foarte complexe și reprezintă unul dintre cele mai apropiate paralele cu fonologia umană dintre toate sistemele de comunicare animală analizate", a adăugat aceasta.

Descoperirile sunt cele mai recente descoperiri despre viața cachalotelor realizate de Proiectul Ceti (inițiativa de traducere a cetaceelor), o organizație care a studiat balenele de pe coasta Dominicană în încercarea de a descoperi ce spun acestea. Luna trecută, proiectul a publicat un videoclip cu o balenă care dădea naștere în timp ce alte balene o susțineau.

Până în anii 1950, nu era clar pentru oameni de știință că balenele vocalizau, dar tehnologia modernă, inclusiv inteligența artificială, ajută la descifrarea limbajului acestor creaturi - cu asemănări neașteptate cu propriul nostru discurs.

„Cred că este un alt moment umilitor în care realizăm că nu suntem singura specie cu vieți bogate, comunicative, comunitare și culturale," a spus David Gruber, fondator și președinte al Proiectului CETI.

„Aceste balene ar putea transmite informații de la o generație la alta timp de peste 20 de milioane de ani." Oamenii au acum instrumentele și dorința potrivite pentru a putea analiza vocile balenelor în acest mod și a observa complexitatea care a existat întotdeauna.

Studiul balenelor poate fi provocator - acestea se scufundă adânc sub apă timp de până la 50 de minute în căutarea calmarilor de mâncat, ieșind la suprafață doar timp de 10 minute. Dar este aproape de suprafață unde animalele „pârăsc", așa cum a spus Gruber, cu capetele apropiate.

Acea conversație a balenelor sună, pentru urechile noastre, mai mult decât un cod morse staccato. Dar prin eliminarea pauzelor dintre clicuri, cercetătorii au reușit să găsească modele izbitor de asemănătoare cu vorbirea umană. La fel cum ne schimbăm poziția limbii pentru a transforma un sunet „A" într-un sunet „E", balenele își pot manipula organele pentru a produce diferite sunete „vocale" proprii.

Noua cercetare arată că „comunicarea cuștilor nu se rezumă doar la tipare de clicuri - implică multiple straturi de structură interacționante," a declarat Mauricio Cantor, un ecolog comportamental de la Institutul de Mamifere Marine, care nu a fost implicat în cercetare. „Cu acest studiu, începem să vedem că aceste semnale sunt organizate în moduri pe care nu le-am apreciat pe deplin înainte."