Zelenski, după decizia Rusiei privind Transnistria: Nu doar că Rusia caută noi soldați, ci și revendică astfel teritoriul

Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski apreciază că decizia Moscovei de a facilita obținerea cetățeniei ruse pentru cetățenii din Transnistria înseamnă nu doar că Rusia caută noi soldați în acest mod - deoarece cetățenia implică și obligații militare - ci și că Rusia revendică astfel teritoriul Transnistriei. El a precizat că a instruit Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei să se coordoneze corespunzător cu R. Moldova pentru o evaluare comună și acțiuni comune.

"Astăzi am vorbit cu ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha, despre situația legată de Transnistria. Chiar recent, Rusia a făcut un nou pas în privința Transnistriei - rușii au simplificat accesul la cetățenie pentru persoanele originare din această regiune a Moldovei. Este o mișcare foarte grăitoare. Aceasta înseamnă nu doar că Rusia caută noi soldați în acest mod - deoarece cetățenia implică și obligații militare - ci și că Rusia revendică astfel teritoriul Transnistriei. Cei de la Moscova spun adesea diverșilor interlocutori că, chipurile, doar Donbasul îi interesează. În realitate, miza este mult mai mare decât Donbasul", a declarat Zelenski.

El consideră că Ucraina trebuie să reacționeze la această măsură.

"Cu atât mai mult cu cât prezența contingentului militar rus și a serviciilor speciale în Transnistria reprezintă și pentru noi o provocare. Suntem interesați ca Moldova să fie stabilă și puternică", a argumentat președintele ucrainean.

El a precizat că a instruit Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei să se coordoneze corespunzător cu Moldova pentru o evaluare comună și acțiuni comune.

"De asemenea, aștept propuneri din partea serviciilor speciale și a serviciilor noastre de informații privind formatul răspunsului nostru. Rusia ar trebui să se gândească mai mult la propriile rafinării și facilități de transbordare a petrolului, nu la cetățenii altor țări sau la pământurile altor popoare", a conchis Volodimir Zelenski.

Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret care simplifică procedura de obținere a cetățeniei pentru locuitorii din Transnistria, regiunea Moldovei ocupată de Rusia, informează kyivindependent.com.

Solicitanții eligibili pot fi scutiți de cerințele privind rezidența în Rusia, de testele de istorie și de educație civică și nu sunt obligați să demonstreze cunoașterea limbii ruse.

Reprezentanții ruși care controlează teritoriul încă din anii 1990 se bazează în mare măsură pe sprijinul Moscovei și au solicitat ajutorul Rusiei în trecut.

Ambasada Rusiei la Chișinău primește un număr mare de cereri din partea locuitorilor din Transnistria pentru obținerea cetățeniei, a declarat un oficial al ambasadei pentru TASS, comentând decretul privind admiterea simplificată la cetățenia rusă pentru locuitorii republicii nerecunoscute.

"Observăm că ambasada a primit în mod regulat și în număr mare cereri din partea locuitorilor din Transnistria care doresc să obțină cetățenia rusă. Procedura de admitere, în conformitate cu decretul, va fi lansată după finalizarea aprobărilor tehnice necesare. Obținerea cetățeniei ruse este un act pur voluntar", a declarat oficialul.