Zelenski, după decizia Rusiei privind Transnistria: Nu doar că Rusia caută noi soldați, ci și revendică astfel teritoriul
Postat la: 17.05.2026 |
Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski apreciază că decizia Moscovei de a facilita obținerea cetățeniei ruse pentru cetățenii din Transnistria înseamnă nu doar că Rusia caută noi soldați în acest mod - deoarece cetățenia implică și obligații militare - ci și că Rusia revendică astfel teritoriul Transnistriei. El a precizat că a instruit Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei să se coordoneze corespunzător cu R. Moldova pentru o evaluare comună și acțiuni comune.
"Astăzi am vorbit cu ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha, despre situația legată de Transnistria. Chiar recent, Rusia a făcut un nou pas în privința Transnistriei - rușii au simplificat accesul la cetățenie pentru persoanele originare din această regiune a Moldovei. Este o mișcare foarte grăitoare. Aceasta înseamnă nu doar că Rusia caută noi soldați în acest mod - deoarece cetățenia implică și obligații militare - ci și că Rusia revendică astfel teritoriul Transnistriei. Cei de la Moscova spun adesea diverșilor interlocutori că, chipurile, doar Donbasul îi interesează. În realitate, miza este mult mai mare decât Donbasul", a declarat Zelenski.
El consideră că Ucraina trebuie să reacționeze la această măsură.
"Cu atât mai mult cu cât prezența contingentului militar rus și a serviciilor speciale în Transnistria reprezintă și pentru noi o provocare. Suntem interesați ca Moldova să fie stabilă și puternică", a argumentat președintele ucrainean.
El a precizat că a instruit Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei să se coordoneze corespunzător cu Moldova pentru o evaluare comună și acțiuni comune.
"De asemenea, aștept propuneri din partea serviciilor speciale și a serviciilor noastre de informații privind formatul răspunsului nostru. Rusia ar trebui să se gândească mai mult la propriile rafinării și facilități de transbordare a petrolului, nu la cetățenii altor țări sau la pământurile altor popoare", a conchis Volodimir Zelenski.
Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret care simplifică procedura de obținere a cetățeniei pentru locuitorii din Transnistria, regiunea Moldovei ocupată de Rusia, informează kyivindependent.com.
Solicitanții eligibili pot fi scutiți de cerințele privind rezidența în Rusia, de testele de istorie și de educație civică și nu sunt obligați să demonstreze cunoașterea limbii ruse.
Reprezentanții ruși care controlează teritoriul încă din anii 1990 se bazează în mare măsură pe sprijinul Moscovei și au solicitat ajutorul Rusiei în trecut.
Ambasada Rusiei la Chișinău primește un număr mare de cereri din partea locuitorilor din Transnistria pentru obținerea cetățeniei, a declarat un oficial al ambasadei pentru TASS, comentând decretul privind admiterea simplificată la cetățenia rusă pentru locuitorii republicii nerecunoscute.
"Observăm că ambasada a primit în mod regulat și în număr mare cereri din partea locuitorilor din Transnistria care doresc să obțină cetățenia rusă. Procedura de admitere, în conformitate cu decretul, va fi lansată după finalizarea aprobărilor tehnice necesare. Obținerea cetățeniei ruse este un act pur voluntar", a declarat oficialul.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Primul creier real uploadat într-un corp virtual: o muscă artificială a ajuns direct în Matrix și s-a comportat identic cu una naturală
FlyWire este un proiect de amploare care a publicat recent rezultatele privind un conectom, o diagrama de conectare a ne ...
-
Stupefianta descoperire: După o săptămână de zbor cu aripi virtuale, creierul uman învață să accepte imposibilul
Creierul uman este un organ incredibil, capabil de adaptare constanta și flexibilitate incredibila. Poate invața noi ab ...
-
Balenele vorbesc chineză. Comunicarea lor este foarte asemănătoare cu limbajul uman mai ales cu structura si fonetica asiatică (studiu)
Poate parea ca avem puține in comun cu balenele - animale enorme, care traiesc in oceane și care au avut un stramoș comu ...
-
ChatGPT vrea să-ți acceseze portofelul: Cum se va putea conecta la contul bancar al utilizatorilor și va putea vedea toate tranzacțiile
OpenAI a lansat o versiune preliminara a unei funcții de finanțe personale pentru utilizatorii ChatGPT Pro din SUA. Anum ...
-
OMS declară „urgență de sănătate publică de proporții internaționale". Decizia, după zeci de decese și sute de cazuri suspecte
Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a declarat duminica o urgența de sanatate publica de proporții internaționale, al ...
-
Alertă de securitate în SUA: Iranul este suspectat că a vizat infrastructura energetică americană prin atacurile hackerilor
Oficialii americani suspecteaza ca hackeri iranieni se afla in spatele unei serii de brese in sistemele care monitorizea ...
-
Denunțător CIA la audierile din Senatul SUA în timpul vizitei lui Trump la Xi: "Statul paralel ascunde originile reale ale COVID printr-o conspirație în plină desfășurae"
Senatorul Rand Paul (R-Ky.) a declarat pentru The Post ca un angajat de lunga durata al CIA va susține o conspirație &bd ...
-
Ce va urma pentru România dacă țara trece în categoria "junk": Riscul este foarte mare
O eventuala retrogradare a ratingului de țara al Romaniei de catre agenția S&P in categoria „junk" ar arunca e ...
-
Românii obligați de Ilie Sărăcie să emită e-Facturi de la 1 iunie: actorii, artiștii, scriitorii și jurnaliștii. Normal că premierul demis are boală pe cultură!
De la 1 iunie apar noile obligații fiscale care vor intra in vigoare imediat și care ii vizeaza pe romanii care obțin ve ...
-
Nouă pariție editorială, un strigăt și o jertfă a Maestrului Dan Puric
Luni(18 mai), ora 18, la libraria "SOFIA", voi prezenta recenta mea carte intitulata "Încotro popor roman!".... N ...
-
Adevărul despre grătarul de duminică și produsele afumate. Chiar ne scurtează viața?!
Carnea fripta pe carbuni este un moment sinonim cu sarbatoarea la romani, insa puțini sunt cei care știu ca, sub crusta ...
-
Disputa pentru Babele și Sfinxul din Bucegi: După 25 de ani de lupte în instanță, s-a decis cărui județ îi aparțin
Dupa un litigiu care a durat mai bine de 25 de ani, instanța a decis definitiv ca Babele și Sfinxul din Bucegi aparțin d ...
-
Mai mulți medici îl declară pe Donald Trump inapt mintal și cer înlocuirea lui: "Este periculos când are deciziile lumii în mână"
Ocuparea celei mai inalte funcții in stat vine cu o presiune uriașa, iar ultimele gesturi ale lui Donald Trump au facut ...
-
Delegația lui Trump a aruncat la gunoi toate obiectele primite pe timpul vizitei în China: "Nimic de proveniență chineză la bord"
Vizita oficiala a președintelui Donald Trump in China s-a incheiat cu un gest care arata prapastia de incredere dintre W ...
-
O româncă a fost arestată în Germania sub acuzația de spionaj pentru Rusia. Ar fi ajutat la monitorizarea livrărilor de drone către Ucraina
Un cetatean ucrainean suspectat de spionaj pentru Rusia a fost extradat din Spania in Germania si se afla in prezent in ...
-
Procurorii Niță și Ștefan de la Constanța, propunere de arestare preventivă într-un dosar de corupție. Unul dintre ei ar fi primit 60.000 € direct la sediul parchetului
Procurorii Nița și Ștefan de la Constanța, propunere de arestare preventiva intr-un dosar de corupție. Unul dintre ei ar ...
-
Se lansează aplicația iBon. Bonurile fiscale vor putea fi verificate rapid de pe telefon
Ministerul Finanțelor și ANAF au anunțat vineri lansarea aplicației „iBon", o platforma gratuita pentru telefonul ...
-
Amiana Paștină, femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru avere, și-a pus capat zilelor în închisoare
Amina Paștina, femeia care și-a ucis mama, era adusa lunar la Curtea de Apel Alba Iulia, sub escorta deoarece a cerut de ...
-
Bolojan trimite la coadă la ANAF persoanele care obțin venituri din drepturi de autor. Un scriitor cere viitorului guvern să anuleze obligația e-Factura pentru DDA
Scriitorul Mircea Platon ataca dur masurile fiscale care intra in vigoare de la 1 iunie 2026 și cere viitorului Executiv ...
-
Ce mai spune „Noul Nostradamus": Conflictul din Orientul Mijlociu va intra într-o fază atipica fără precedent
Athos Salomé, brazilianul autoproclamat „Nostradamus cel viu", sau "Noul Nostradamus", a facut o noua profe ...
-
Scandalul care zguduie Montrealul: stripteuzele intră în grevă chiar înaintea cursei de Formula 1
Angajatele cluburilor de striptease din Montreal pregatesc o greva pentru weekendul in care va avea loc Marele Premiu al ...
-
Șeful Vămilor a fost pus sub control judiciar și i s-a interzis să-și mai exrcite funcția
Judecatorii l-au plasat sub control judiciar pe Mihai Savin, noul șef al Autoritații Vamale Romane (AVR). Ca masura comp ...
-
Ce se întâmplă în bucătăria ta când nu ai timp, dar ai nevoie de mâncare gătită acasă
Fie ca pregatești cina pentru familie dupa o zi lunga de munca, fie ca vrei sa explorezi rețete noi fara sa petreci ore ...
-
Cum să alegi afrodisiacele potrivite pentru tine și partenerul tău
Deoarece stresul cotidian pune adesea presiune pe relațiile de cuplu, gasirea unor soluții naturale pentru a revitaliza ...
-
Nouă teorie dela Universitatea Oxford: „Tu" din alte universuri paralele ți-ar putea schimba viața fără să știi
Fizicianul Vlatko Vedral, profesor la Universitatea Oxford, Marea Britanie, a conceput o noua teorie ciudata, care spune ...
-
Orașul Digital: Bucureștiul va avea zeci de intersecții monitorizate prin inteligența artificială, cu ajutorul a peste 300 de camere video și 1.500 de senzori
Prima etapa a sistemului de semaforizare inteligenta din București a fost demarata. 92 de intersecții și treceri de piet ...
-
Fostul șef Frontex, anchetat pentru complicitate la crime împotriva umanității. Ar fi derulat o "vânătoare de migranți" la granițele UE
Fostul șef al agenției de control al frontierelor a Uniunii Europene (Frontex) este anchetat oficial in Franța sub acuza ...
-
Fenomenul care începe să provoace tot mai multă teamă: are scăderea dramatică a apelor fluviului Eufrat legătură cu profețiile biblice?
Puține fenomene naturale au provocat in ultimii ani atat de multa teama și fascinație precum scaderea dramatica a apelor ...
-
Marco Rubio fotografiat într-un trening identic cu cel purtat de Maduro la capturare. Rubio e pe lista neagră a Chinei și n-are voie sa intre in țară
Secretarul de stat american Marco Rubio a fost fotografiat in avionul prezidential in drum spre China imbracat cu acelas ...
-
Ce mai scrie presa elenă despre madam Kovesi: "Face Dracula aranjamente? Dar, vai, nu!"
Carpații sunt munți inalți cu rauri frumoase și paduri dese, unde Contele Dracula este conducatorul local. Vastele sale ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu