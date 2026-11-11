Reguli noi pe internet: UE crește protecția consumatorilor prin reglementări pentru influenceri și dreptul de a dezactiva funcțiile „care creează dependență"

Uniunea Europeană prezintă miecuri, 11 noiembrie, mai multe reguli noi pentru protecția consumatorilor împotriva capcanelor online. Printre propuneri se numără reglementarea influencerilor, interzicerea „interfețelor înșelătoare", dar și instituirea dreptului de a dezactiva funcționalitățile „care creează dependență".

Măsurile de protecție a consumatorilor europeni ar urma să fie incluse într-un proiect de lege promovat de comisarul european pentru justiție, Michael McGrath, și anume Regulamentul privind echitatea digitală (denumit în limba engleză „Digital Fairness Act" sau DFA). Acest text vizează remedierea lacunelor din arsenalul digital european, combătând practicile care s-au dezvoltat de-a lungul anilor, în detrimentul consumatorilor și al jucătorilor online. Potrivit Comisiei, aceste practici abuzive costă consumatorii europeni peste 10 miliarde de euro pe an. Pentru a le elimina, Comisia a prevăzut amenzi care ar putea ajunge până la 6% din cifra de afaceri anuală a companiilor care încalcă regulile.

Conform unor documente consultate de AFP, Bruxelles dorește, în primul rând, să reglementeze activitățile influencerilor, obligându-i să declare utilizatorilor de internet conținuturile care țin de publicitate sau de o colaborare comercială, așa cum se întâmplă deja în Franța și în alte țări. Dacă aceste propuneri vor fi aprobate de cele 27 de state membre și de Parlamentul European, influencerii nu vor mai putea încuraja în mod direct minorii să facă cumpărături și nici să promoveze produse interzise sau periculoase.

De asemenea, Comisia Europeană dorește să combată „interfețele înșelătoare" sau „dark patterns", acele mecanisme care permit „înșelarea sau manipularea consumatorilor", pentru a-i determina să cheltuiască mai mult sau să rămână online. Este vorba despre mesaje care urmăresc să creeze impresia că un produs sau un serviciu este pe cale să se epuizeze, despre adăugarea implicită a unor opțiuni greu de eliminat sau despre notificări care încurajează utilizatorii să facă clic pe o ofertă folosind pretexte false. Proiectul de lege urmărește, de asemenea, să le permită utilizatorilor să dezactiveze „funcționalitățile care creează dependență" ale platformelor online (cum ar fi redarea automată a videoclipurilor sau derularea nelimitată a conținutului).

Alte dispoziții vizează clarificarea costului și a duratei contractelor care includ o perioadă gratuită, garantarea accesului la un interlocutor uman în cazul apelării la serviciul de relații cu clienții sau sporirea transparenței cozilor de așteptare la rezervarea unui bilet la concert. Prețurile complete ale biletelor (sau valoarea maximă potențială a acestora) vor trebui, de asemenea, afișate încă de la început, fără adăugarea de taxe în ultimul moment (o tactică pe care specialiștii o numesc „drip pricing").

Bruxelles dorește să oblige editorii și platformele de jocuri online să afișeze în mod clar valoarea reală a monedelor virtuale - care le permit jucătorilor să achiziționeze echipamente sau accesorii speciale, ba chiar îi ajută să câștige. Utilizarea acestora va trebui să fie dezactivată în mod implicit pentru minori, care vor trebui să obțină acordul părinților pentru a le folosi. De asemenea, aceștia nu le vor mai putea folosi pentru a avansa sau a câștiga într-un joc („pay to win"). BEUC, federația europeană a asociațiilor de consumatori, a aprobat aceste propuneri.

„DFA este un instrument foarte așteptat, care le va reda consumatorilor controlul asupra timpului pe care îl petrec și a cheltuielilor pe care le fac online", a declarat directorul acesteia, Agustin Reyna. Pentru eurodeputata social-democrată Laura Ballarin Cereza, aceste măsuri vin în completarea KIDS Act, un proiect de lege privind protecția minorilor în mediul online prezentat în septembrie, și vor face „spațiile online mai sigure pentru toată lumea, atât pentru copii, cât și pentru adulți", prin „strângerea ochiurilor plasei". Dar este necesar ca legile să fie puse în practică. „Regulile stricte nu au valoare decât dacă sunt aplicate", a reamintit Euroconsumers, o altă asociație de protecție a consumatorilor.