Cei care vin din viitor nu se mai întorc. Un fizician a demonstrat că e posibilă călătoria în timp dar într-un singur sens!

Un fizician a sintetizat conceptul călătoriei în timp în trei argumente care arată că, dacă spațiu-timpul poate fi împărțit în straturi de lumină, fiecare călător trebuie să le traverseze în aceeași direcție, astfel încât nicio călătorie nu poate duce înapoi.

Fizicianul Hongsheng Zhang, cercetător la Universitatea din Jinan, China, a demonstrat că într-o clasă largă de universuri teoretice, călătoria în propriul trecut este imposibilă, ea s-ar putea face doar în viitor. Imaginați-vă spațiu-timp împărțit în straturi prin care lumina însăși poate călători. Orice se mișcă mai lent decât lumina trebuie să traverseze aceste suprafețe în aceeași direcție, ca și cum ai urca o scară care nu te lasă niciodată să cobori.

Dacă poți doar să urci, nu poți ajunge niciodată înapoi pe treapta de unde ai pornit. „Lucrarea mea pune o întrebare mai restrânsă: când permite un spațiu-timp o astfel de buclă și când geometria însăși o interzice?", a declarat Zhang pentru sursa citată.

Fizicienii numesc călătoriile în trecut „curbe închise asemănătoare timpului": rute prin spațiu-timp care se întorc chiar în locul și momentul în care au început. „Să presupunem că ai vrea să strângi mâna cu sinele tău mai tânăr", spune Zhang. „Pentru a face asta, ai avea nevoie de o cale prin spațiu-timp care se întoarce înapoi în sine fără a depăși vreodată viteza luminii." Ecuațiile lui Einstein permit astfel de căi într-o serie de scenarii, cum ar fi în apropierea miezului unei găuri negre în rotație.

Ceea ce este esențial este că cercetarea lui Zhang, care a fost supusă evaluării inter pares, dezvăluie, de asemenea, exact cum ar putea o mașină a timpului să o ocolească, și există doar două modalități. Prima este răsucirea. Imaginați-vă razele de lumină care, în loc să călătorească una lângă alta, se spiralează una în jurul celeilalte precum firele unei frânghii. Când se întâmplă acest lucru, suprafețele ordonate ale luminii nu se pot forma, așa că nu există nicio scară care să vă mențină în urcare.

Asta se întâmplă în apropierea centrului unei găuri negre în rotație. Teoria lui Einstein spune că o masă în rotație trage spațiul și timpul după ea, iar aproape de miezul găurii negre, rezistența este atât de puternică încât mișcarea „înainte în timp" este curbată într-un cerc.

Un călător care urmează acel cerc și-ar vedea ceasul ticăind înainte în timp, ca de obicei, dar călătoria sa s-ar întoarce în momentul în care a pornit. Fizicianul Brandon Carter a arătat în 1968 că astfel de bucle există în interiorul găurilor negre în rotație. Dar Zhang subliniază că răsucirea în sine nu este vinovată. „Răsucirea în sine nu creează o curbă închisă. Doar blochează argumentul meu", spune Zhang. „Răsucirea este peste tot în univers și, din câte știm, este inofensivă."

A doua este forma universului în sine. Scara ar putea fi perfect construită, dar ar putea duce în jurul pereților unei clădiri, astfel încât treapta de sus duce direct înapoi la bază, precum scările imposibile dintr-un desen Escher. Ai continua să urci și tot ai ajunge de unde ai început. Majoritatea mașinilor temporale pe care fizicienii le-au proiectat pe hârtie, inclusiv cele construite din găuri de vierme, se bazează pe acest truc.

Fizicienii numesc această topologie a portițelor în timp, iar Zhang crede că este cea de urmărit. „Portița în timp care ar putea conta este topologia, și anume cea care pare cel mai puțin probabil să apară fără o inginerie deliberată", spune Zhang.

Călătoriile în viitor, prin contrast, sunt deja bine stabilite. Einstein a arătat că mișcarea foarte rapidă sau statul în gravitație puternică încetinește ceasul în raport cu al tuturor celorlalți. Astronauții care se întorc după șase luni la bordul Stației Spațiale Internaționale sunt cu aproximativ cinci miimi de secundă mai tineri decât ar fi fost altfel, potrivit Agenției Spațiale Europene.

Zhang este dornic să sublinieze limitele lucrării. „Aceasta nu este o afirmație că călătoria în timp este imposibilă", spune Zhang. Deocamdată, însă, poate ar fi mai bine să împachetezi pentru mâine decât pentru ieri... cu excepția cazului în care ai Piatra Timpului, desigur.