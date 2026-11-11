NASA face un anunț îngrijorător: O Gaură din Cer a atins în 2026 una dintre cele mai mari dimensiuni. S-a creat un vortex extrem de puternic
Postat la: 11.11.2026 |
Gaura din stratul de ozon de deasupra Antarcticii a atins în 2026 una dintre cele mai mari dimensiuni înregistrate vreodată. Fenomenul ocupă locul al șaptelea într-un clasament realizat pe baza a 48 de ani de monitorizare, însă oamenii de știință atrag atenția că suprafața extinsă nu înseamnă automat că distrugerea stratului protector a fost la fel de gravă ca în alți ani.
Potrivit unei analize NASA Earth Observatory publicate pe 9 noiembrie 2026, condițiile atmosferice neobișnuite din regiunea polară au favorizat extinderea găurii de ozon. Datele colectate de sateliții NASA și NOAA arată că aceasta a atins dimensiunea maximă anuală pe 18 septembrie. În perioada de vârf a distrugerii ozonului, cuprinsă între 7 septembrie și 13 octombrie, suprafața medie afectată a fost de aproximativ 25 de milioane de kilometri pătrați.
Chiar dacă dimensiunile înregistrate în acest an sunt îngrijorătoare, specialiștii subliniază că fenomenul nu a fost la fel de intens ca în alte perioade cu valori similare. Procesul de refacere a stratului protector continuă, însă evoluția sa depinde și de condițiile atmosferice din fiecare sezon.
Principalul motiv pentru care gaura de ozon a ajuns la o suprafață atât de mare în 2026 este reprezentat de un vortex polar antarctic extrem de puternic. Acesta este un sistem de vânturi care circulă la altitudini mari în jurul Polului Sud și care poate menține aerul foarte rece separat de restul atmosferei.
Temperaturile scăzute din stratosferă favorizează reacțiile chimice responsabile de distrugerea moleculelor de ozon. În acest an, vortexul polar puternic a creat condiții favorabile pentru extinderea regiunii în care concentrația gazului protector a scăzut.
Cu toate acestea, specialiștii NASA precizează că gaura din 2026 nu a fost la fel de „adâncă" precum alte fenomene asemănătoare observate în trecut. Diferența dintre suprafața afectată și nivelul de distrugere a ozonului este esențială pentru înțelegerea datelor.
Denumirea de „gaură" nu trebuie interpretată literal. Nu există o regiune a atmosferei în care ozonul să fi dispărut complet. Cercetătorii folosesc acest termen pentru zonele în care concentrația gazului scade sub pragul istoric de 220 de unități Dobson. Această unitate este utilizată pentru măsurarea cantității totale de ozon dintr-o coloană atmosferică.
Prin urmare, o gaură cu o suprafață foarte mare poate avea concentrații de ozon mai ridicate decât o regiune mai mică în care distrugerea gazului protector este mult mai accentuată. Dimensiunea fenomenului și profunzimea pierderii de ozon sunt două aspecte diferite.
Seria istorică analizată de NASA evidențiază diferențe importante între cele mai intense episoade de distrugere a stratului de ozon.
În 1994, cercetătorii au măsurat cea mai redusă concentrație de ozon înregistrată vreodată în cadrul seriei de observații: numai 73 de unități Dobson, valoare consemnată pe 30 septembrie.
În schimb, cea mai mare suprafață a găurii din stratul de ozon a fost înregistrată în 2006. Acesta este recordul istoric pentru extinderea fenomenului, conform datelor prezentate în analiză.
În ultimii ani au existat și oscilații importante ale dimensiunii găurii, inclusiv perioade în care aceasta a început să se micșoreze. Aceste evoluții au alimentat speranțele privind recuperarea treptată a stratului protector al Pământului.
Stratul de ozon se află în stratosferă și funcționează ca un filtru natural împotriva radiațiilor ultraviolete provenite de la Soare. Această protecție este esențială pentru organismele vii.
În lipsa ei, oamenii și celelalte forme de viață ar fi expuși unor cantități mult mai mari de radiații ultraviolete. Acestea pot afecta ADN-ul, pot provoca arsuri și pot crește riscul apariției cancerului de piele.
Problema reducerii concentrației de ozon a devenit evidentă în 1985. Atunci, cercetătorii de la British Antarctic Survey au descoperit o scădere dramatică a cantității de ozon deasupra Antarcticii. Observațiile realizate ulterior prin intermediul sateliților au arătat că fenomenul afecta o regiune mult mai extinsă decât se anticipase inițial.
Investigațiile au identificat drept principală cauză a distrugerii stratului de ozon clorofluorocarburile, cunoscute sub prescurtarea CFC. Aceste substanțe au fost utilizate timp de decenii în frigidere, instalații de climatizare și produse de tip aerosol.
CFC-urile pot rămâne în atmosferă perioade foarte lungi fără să se descompună. Odată ajunse în stratosferă, radiațiile ultraviolete determină eliberarea atomilor de clor din aceste substanțe. Atomii participă apoi la reacții chimice care pot distruge în mod repetat moleculele de ozon.
Potrivit estimărilor NASA menționate în analiză, aproximativ 80% din clorul prezent în stratosferă provine din activități umane, nu din surse naturale.
Descoperirea cauzelor distrugerii stratului de ozon a determinat adoptarea, în 1987, a Protocolului de la Montreal. Acordul internațional a reprezentat una dintre cele mai importante măsuri de protecție a mediului, prin care statele participante au început eliminarea treptată a substanțelor responsabile pentru degradarea ozonului.
Efectele acestor măsuri au devenit vizibile în timp. În 2018, cercetătorii au identificat primele dovezi satelitare directe ale recuperării stratului de ozon. Observațiile au arătat o reducere de aproximativ 20% a distrugerii ozonului în timpul iernii antarctice, în intervalul 2005-2016.
Aceste rezultate au reprezentat un semn important că măsurile adoptate la nivel internațional au început să producă efecte asupra atmosferei.
Oamenii de știință avertizează că evoluția stratului de ozon trebuie analizată pe perioade lungi, nu prin comparația dintre doi ani consecutivi. Condițiile meteorologice din stratosferă pot influența puternic dimensiunea găurii, iar diferențele dintre sezoane pot fi considerabile.
Un exemplu este anul 2019, când temperaturile și circulația atmosferică neobișnuite au limitat puternic distrugerea ozonului. În acel an a fost observată cea mai mică gaură din stratul de ozon după 1982.
Situația din 2026 arată însă că un vortex polar foarte puternic poate duce din nou la o suprafață afectată considerabilă, chiar dacă nivelurile substanțelor responsabile pentru distrugerea ozonului se reduc treptat.
Conform estimărilor NASA, stratul de ozon de deasupra Antarcticii ar putea reveni la nivelurile din 1980 abia în anii 2070. Recuperarea este lentă deoarece substanțele chimice eliberate în atmosferă cu zeci de ani în urmă continuă să producă efecte.
Chiar și așa, există motive pentru optimism. Datele arată că refacerea stratului de ozon este un proces real, deși nu se desfășoară uniform de la un an la altul.
Succesul Protocolului de la Montreal este considerat o dovadă că intervențiile internaționale coordonate pot limita efectele activităților umane asupra mediului. În evaluările recente ale limitelor planetare care contribuie la menținerea stabilității Pământului, degradarea stratului de ozon este unul dintre domeniile în care omenirea a reușit să obțină progrese importante.
Prin urmare, dimensiunea găurii din 2026 nu înseamnă că eforturile de protejare a atmosferei au eșuat. Fenomenul arată cât de complex este procesul de recuperare a unui sistem natural afectat de decenii de poluare chimică și cât de mult timp poate trece până când efectele acțiunilor umane dispar.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cei care vin din viitor nu se mai întorc. Un fizician a demonstrat că e posibilă călătoria în timp dar într-un singur sens!
Un fizician a sintetizat conceptul calatoriei in timp in trei argumente care arata ca, daca spațiu-timpul poate fi impar ...
-
Reguli noi pe internet: UE crește protecția consumatorilor prin reglementări pentru influenceri și dreptul de a dezactiva funcțiile „care creează dependență"
Uniunea Europeana prezinta miecuri, 11 noiembrie, mai multe reguli noi pentru protecția consumatorilor impotriva capcane ...
-
Șofer român reținut pentru că a provocat carambolul de pe autostrada Trakia din Bulgaria în care au fost implicate 86 de vehicule și 11 persoane au murit
Un șofer roman de camionului implicat in carambolul de pe autostrada Trakia din Bulgaria a fost reținut de poliție, in c ...
-
Vladimir Putin e obsedat să trăiască măcar pâna la 150 de ani și plătește studii secrete la Kremlin. Vrea să își unească eforturile cu Xi Jinping pentru viața veșnică!
Unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai președintelui rus Vladimir Putin coordoneaza cercetari asupra procesului d ...
-
Orașe de 15 minute într-o Românie de 15 județe: Se schimbă harta României, se schimbă și buletinele! Ce se întâmplă cu cei cărora le dispare comuna și cine plătește cheltuielile
Romania ar putea ramane cu numai 15 județe, in loc de 41, daca reforma administrativ-teritoriala discutata in PSD ar fi ...
-
Justiția de famiglie asigură dosul samsarilor imobiliari din Oradea
Dupa cum aratam intr-un articol precedent, declanșarea urmaririi penale cu privire la savarșirea infracțiunii de inșelac ...
-
Bilanț tragic: 12 morți și 50 de răniți în urma unor caramboluri pe autostrada Trakia. Un român printre răniți
Doua accidente in lanț au avut loc, in aceasta dimineața, pe autostrada Trakia. Cel puțin 12 persoane au murit și alte c ...
-
Cine verifică sloturile online? În culisele laboratoarelor independente de testare
Cazinourile online moderne pot gazdui in prezent mii de jocuri slots, fiecare dintre acestea avand nevoie ...
-
Înaintea negocierilor de la Abu Dhabi, Putin a cerut noi concesii teritoriale din partea Ucrainei, dincolo de Donbas, în schimbul opririi războiului
Vladimir Putin incearca sa profite de dorința președintelui american Donald Trump de a pune capat cat mai rapid razboiul ...
-
Explozia prețurilor RCA: Cât va costa o poliță de asigurare obligatorie începând din ianuarie
O data la șase luni, prețul asigurarii obligatorii RCA crește tot mai mult, fara o justificare clara, ajungand in prezen ...
-
Revoluție la plata facturilor: Românii ar putea scăpa de deconectarea de la curent, gaze și internet pentru datorii mici
Romanii care inregistreaza restanțe de valoare redusa la plata facturilor pentru energie electrica, gaze naturale, apa, ...
-
"Salata Ozempic", rețeta devenită virală în Italia. Ce ingrediente conține și ce spun specialiștii despre efectele sale
În Italia, „salata Ozempic" a devenit una dintre cele mai distribuite rețete pe rețelele sociale: varza mov, ...
-
Unii își ascund pașapoartele și le cer copiilor să nu vorbească în public. Val tot mai puternic de violențe și discriminare la adresa turiștilor israelieni aflați în străinătate
Tot mai mulți turiști israelieni reclama agresiuni, amenințari și discriminari in timpul calatoriilor in strainatate. De ...
-
Péter Magyar are un discurs a la Călin Georgescu: „Puterea economică a Europei depinde de apă"
Situația internaționala nu a mai fost atat de complicata și periculoasa de la Al Doilea Razboi Mondial incoace, precum e ...
-
Aproape unul din cinci americani înlocuiți de inteligența artificială a primit ulterior o ofertă de revenire. Cei care se întorc cer o mărire de salariu
Aproape unul din cinci angajați americani care și-au pierdut locul de munca dupa ce au fost inlocuiți de inteligența art ...
-
O voce împotriva globalismului e redusa la tacere: Actorul și comedianul Russell Brand va sta zece ani la închisoare
Actorul și comedianul britanic Russell Brand a fost condamnat luni la 10 ani și șase luni de inchisoare, dupa ce a fost ...
-
Vocea din găleata neomarxismului absolut: Friedrich "Engels" Merz amenință că Germania va bloca bugetul Uniunii Europene dacă statele membre nu finanțează Ucraina
Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat ca va bloca urmatorul buget al UE, care se intinde pe șapte ani, daca toate ...
-
Comunitatea de informații a SUA poate fi aruncată la gunoi
În august 2020, Brian Hook, reprezentantul special pentru Iran in primul mandat al lui Trump, a fost forțat sa dem ...
-
Bărbatul care a făcut dezvăluiri despre fostul prinț Andrew și Jeffrey Epstein a fost găsit mort în Thailanda
Simon Andriesz, un fost bancher britanic care facuse dezvaluiri despre presupuse legaturi financiare dintre fostul prinț ...
-
Bătrânețe în sărăcie. Pensiile vor fi atât de mici raportate la salarii încât se va muri de foame și de frig
Criza sistemului de pensii se acutizeaza, pe masura ce Romania inregistreaza tot mai mulți pensionari și o populație act ...
-
Alerta unui cunoscut scriitor francez care a făcut testul: Inteligența Artificială e gata să apese butonul nuclear!
Scriitorul francez Samuel Fitoussi a testat mai multe servicii de inteligența artificiala (AI): Claude, GPT, Grok, Mistr ...
-
Cum alegi corect accesoriile pentru distribuitorul de încălzire în pardoseală: 7 aspecte de verificat
Atunci cand trebuie sa inlocuiești un debitmetru, un ventil sau un actuator de pe distribuitorul de incalzire in pardose ...
-
Antonio Guterres dă semnalul global pentru noi crize: "Lumea intră într-o epocă a extremelor climatice"
Lumea intra intr-o noua realitate in care extremele climatice devin norma, avertizeaza șeful Națiunilor Unite, Antonio G ...
-
OBEZHEIMER: Cercetătorii au monitorizat 8.200 de adulți timp de 24 de ani și au concluzionat: Kilogramele în plus accelerează declinul cognitiv și deteriorarea memoriei
Greutatea corporala in exces poate sa afecteze mai mult decat sanatatea fizica. Un studiu recent, realizat de Universita ...
-
ANM anunță întoarcerea temperaturilor de peste 20 de grade. Când scăpăm de frigul care a pus stăpânire pe țara noastră
Romania se confrunta cu un episod de vreme rece, in care temperaturile vor cobori sub 6 grade Celsius pe timpul zilei, i ...
-
Negocierile lui Donald Trump cu Rusia: "Ucraina va ieşi din război cu o configuraţie teritorială puţin diferită"
Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat ca Ucraina va iesi din razboiul cu Rusia cu o alta configuratie teritoriala, ...
-
Serviciile secrete ale SUA oferă prima imagine clară a navei spațiale misterioase care eliberează obiecte pe orbită și se apropie de alți sateliți
O agenție americana de informații a facut publica o fotografie de o claritate fara precedent a unei nave spațiale chinez ...
-
Crimă cu bestialitate în Caraș-Severin. Un tânăr de 21 de ani a fost ucis de tatăl vitreg, iar mama lui a fost înjunghiată de moarte
O crima șocanta a avut loc in Caraș-Severin. Un tanar de 21 de ani a fost ucis, iar mama lui a ajuns la spital in stare ...
-
Ce ascunde ecusonul găsit pe echipamentul atacatorului din Cracovia. Simbolul are o istorie controversată și un mesaj macabru
Un detaliu de pe echipamentul atacatorului care a provocat masacrul din Cracovia a atras atenția dupa publicarea unor fo ...
-
Lex Fridman l-a șocat pe Joe Rogan cu răspunsul sincer la întrebarea ce crede că se întâmplă când murim
Cercetatorul de la MIT, Lex Fridman, a dat un raspuns simplu atunci cand a fost intrebat ce se intampla dupa moarte. Se ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu