Șofer român reținut pentru că a provocat carambolul de pe autostrada Trakia din Bulgaria în care au fost implicate 86 de vehicule și 11 persoane au murit

Un șofer român de camionului implicat în carambolul de pe autostrada Trakia din Bulgaria a fost reținut de poliție, în cadrul anchetei privind accidentul în lanț în care au fost implicate 86 de vehicule. Autoritățile încearcă să stabilească rolul camionului în producerea tragediei, soldate cu 11 morți și 51 de răniți, potrivit bilanțului oficial.

Anunțul a fost făcut miercuri dimineață de directorul Direcției Regionale a Ministerului de Interne din Iambol, comisarul-șef Dobrin Dimitrov, în cadrul unei declarații de presă. Șoferul a fost deja audiat o dată, însă urmează să fie interogat din nou, cu ajutorul unui traducător. Ancheta trebuie să stabilească ce s-a întâmplat în momentele premergătoare accidentului și care a fost rolul camionului condus de cetățeanul român.

Una dintre ipotezele luate în calcul de anchetatori este că autocamionul circula cu viteză foarte redusă sau că ar fi pătruns pe carosabil de pe banda de urgență. Deocamdată, poliția nu a stabilit dacă vehiculul era oprit pe autostradă, se deplasa cu viteză mică sau efectua o manevră în momentul impactului. Potrivit informațiilor publicate de DarikNews, autoritățile au dispus expertize suplimentare pentru camion, iar cercetările sunt coordonate de Serviciul Național de Investigații din Bulgaria.

Accidentul s-a produs marți dimineață, 10 noiembrie, pe autostrada Trakia, în apropierea localității Iambol, în sud-estul Bulgariei, pe tronsonul dintre nodurile rutiere Zimnița și Kabile. Potrivit datelor comunicate de autoritățile bulgare, au avut loc două accidente în lanț, pe ambele sensuri de circulație. În total, au fost implicate 86 de vehicule: 63 pe sensul către Burgas și 23 pe sensul către Sofia.