Mesajul lui Leo Messi în ziua în care a împlinit 39 de ani: "Dumnezeu mi-a dat totul și să-i cer să joc la încă un Mondial ar fi prea mult!"

Lionel Messi a acordat un interviu cotidianului Ole din Buenos Aires în care a spus ce își dorește la a 39-a aniversare. Căpitanul Argentinei joacă la a șasea sa Cupă Mondială și cu 18 goluri este golgheterul competiției.

"Adevărul este că nu pot cere nimic mai mult"

Pentru Messi, aceasta este ultima Cupă Mondială la care participă. Cel mai bun marcator din istoria competiției spune că nu își dorește la a 39-a aniversare decât „sănătate pentru mine, pentru familia mea și pentru toți fanii care mă susțin".

„Adevărul este că nu pot cere nimic mai mult, slavă Domnului, așa cum am spus de mai multe ori.

El mi-a dat totul la nivel sportiv și singurul lucru pe care mi-l pot cere este sănătate pentru mine, pentru familia mea, pentru oamenii care mi-au fost mereu aproape și să pot continua să mă bucur de toate aceste momente.

Să pot fi în acest grup, care aduce bucurie oamenilor de mulți ani și continuă să fie la cel mai înalt nivel în fiecare competiție, în fiecare meci în care participă ca și cum ar fi primul.

Indiferent care ar fi adversarul, dar, mai presus de toate, să pot continua să mă bucur de faptul că sunt aici", a spus Messi pentru cotidianul Ole din Buenos Aires.

"Nu mă gândesc la vârsta mea pe teren"

De-a lungul carierei, fotbalistul cu opt Baloane de Aur a câștigat 40 de trofee cu Barcelona, PSG și Inter Miami. Cu naționala Argentinei, a cucerit 5: un titlu mondial, două Copa America și o Finalissima (Cupa Intercontinentală) plus medalia de aur la JO 2008

Leo speră să primească un cadou special din partea fanilor care vor fi pe stadionul din Dallas sâmbătă: să-i cânte «La mulți ani» pe teren, acel loc unde e cel mai fericit copil din lume, chiar dacă este un bărbat care va începe în curând să încărunțească".

„Nu mă gândesc la vârsta mea pe teren, ci la plăcerea de a juca fotbal și mă simt bine fizic. Depinde doar de mine".

Încă simte plăcerea de a juca fotbal

Într-un interviu acordat celor de la Gazzetta dello Sport, argentinianul spunea:

„Nu mi-am imaginat niciodată că voi începe așa. Nu mă gândesc la vârsta mea pe teren, ci la plăcerea de a juca fotbal și mă simt bine fizic.

Slavă Domnului că am avut norocul să nu fi suferit nicio accidentare gravă, să nu fi fost nevoit să fiu niciodată operat, să nu fi suferit niciodată leziuni serioase, iar asta spune multe despre cariera mea. Să mai joc la un alt Mondială? Sincer, i-aș cere prea mult lui Dumnezeu.

Ceea ce mi-a dat deja este mai mult decât suficient. Acum depinde de mine să mă bucur și să încerc din nou alături de acești coechipieri, mereu gata să concureze la cel mai înalt nivel".