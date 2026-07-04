Viagra, arma neașteptată a Angliei la Cupa Mondială: Cum i-ar putea ajuta „pastila albastră" pe fotbaliști înaintea meciului cu Mexic
Postat la: 04.07.2026 |
Naționala Angliei ar putea apela la un ajutor complet neașteptat înaintea meciului cu Mexic din optimile Cupei Mondiale. Presa maghiară scrie că Viagra, medicamentul cunoscut mai ales pentru tratarea disfuncției erectile, ar putea fi luată în calcul pentru efectul său asupra organismului la mare altitudine, în condițiile în care partida se joacă pe Stadionul Azteca, la 2.240 de metri.
Naționala Angliei ar putea apela la un ajutor complet neașteptat înaintea meciului cu Mexic din optimile Cupei Mondiale. Presa maghiară scrie că Viagra, medicamentul cunoscut în special pentru tratarea disfuncției erectile, ar putea fi luată în calcul pentru efectele sildenafilului asupra organismului la mare altitudine.
Echipa pregătită de Thomas Tuchel va juca împotriva Mexicului pe Stadionul Azteca din Ciudad de Mexico, aflat la aproximativ 2.240 de metri altitudine. Englezii au puțin timp la dispoziție pentru aclimatizare, iar aerul rarefiat poate deveni un dezavantaj important pentru jucători.
Potrivit informațiilor citate de presa maghiară, Viagra ar putea intra în discuție tocmai în acest context. Nu există însă, până în prezent, o confirmare oficială că naționala Angliei va folosi medicamentul înaintea partidei.
Substanța activă din Viagra, sildenafilul, a fost studiată inclusiv pentru efectele sale asupra circulației pulmonare. Prin dilatarea vaselor de sânge de la nivelul plămânilor, aceasta poate reduce presiunea pulmonară în anumite condiții.
La altitudine, presiunea mai redusă a oxigenului pune organismul sub un stres suplimentar. Jucătorii pot obosi mai repede, pulsul poate crește, iar recuperarea după efort devine mai dificilă.
Unele studii au analizat dacă sildenafilul poate ameliora răspunsul organismului la hipoxie și poate susține capacitatea de efort la altitudini mari. Rezultatele cercetărilor nu sunt însă unanime.
Cele mai importante beneficii au fost observate în anumite studii desfășurate la altitudini de peste 3.800 de metri. Stadionul Azteca se află la aproximativ 2.240 de metri, semnificativ sub acest prag.
Sildenafilul nu figurează pe lista substanțelor interzise de Agenția Mondială Antidoping, astfel că utilizarea medicamentului nu reprezintă, în sine, o încălcare a regulilor antidoping.
Pentru naționala Angliei, principala dificultate este timpul redus de adaptare la condițiile din Ciudad de Mexico.
Aclimatizarea la altitudine este un proces gradual, iar organismul are nevoie de timp pentru a se adapta la disponibilitatea mai redusă a oxigenului. În cazul unui meci disputat la scurt timp după sosire, adaptarea completă este dificil de obținut.
Mexicul beneficiază, în schimb, de avantajul terenului propriu și de o familiaritate mult mai mare cu aceste condiții.
Într-un meci eliminatoriu, diferențele de rezistență și recuperare pot deveni importante, mai ales în repriza secundă sau dacă partida ajunge în prelungiri.
Ideea folosirii Viagra în jurul naționalei Angliei nu apare pentru prima dată. Subiectul a fost discutat și înaintea Cupei Mondiale din 2010, deși Federația engleză a negat atunci existența unui asemenea plan.
Fostul internațional englez Carlton Cole a povestit ulterior o farsă făcută de colegii săi în cantonamentul naționalei.
Cole a relatat că Jermain Defoe i-ar fi strecurat medicamentul în băutură, iar într-o altă situație Wayne Rooney i-ar fi dat o „pastilă albastră" fără ca el să știe inițial despre ce este vorba.
„La început nu mi-am dat seama de nimic, doar că toată lumea râdea", a povestit fostul atacant.
Cole a glumit ulterior că a fost cel mai rapid jucător de pe teren în acea zi. „Am alergat cu trei picioare", a spus fostul fotbalist.
Nu există, până în prezent, o confirmare oficială că jucătorii Angliei vor primi sildenafil înaintea meciului cu Mexic.
Informația privind posibila utilizare a medicamentului a provocat însă rapid reacții și discuții pe rețelele sociale, mai ales din cauza asocierii Viagra cu tratamentul disfuncției erectile.
Dincolo de caracterul neobișnuit al subiectului, altitudinea rămâne o provocare reală pentru echipa lui Thomas Tuchel. Anglia va întâlni Mexicul pe unul dintre cele mai cunoscute stadioane ale lumii, în fața publicului gazdă și în condiții cu care fotbaliștii englezi nu sunt obișnuiți.
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