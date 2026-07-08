Tabloul complet al sferturilor de finală de la Cupa Mondială 2026! Au fost 48 de echipe, au mai rămas 8

Dacă la startul competiției, pe 11 iunie, au fost 48 de echipe, acum, după mai puțin de o lună, au mai rămas opt și toate visează la marea finală programată pe 19 iulie, pe MetLife Stadium din New Jersey.

Rezultatele din optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026

Canada vs Maroc 0-3

Paraguay vs Franța 0-1

Brazilia vs Norvegia 1-2

Mexic vs Anglia 2-3

Portugalia vs Spania 0-1

SUA vs Belgia 1-4

Argentina vs Egipt 3-2

Elveția vs Columbia 0-0 (4-3 d.l.d.)

Sferturile de finală ale Campionatului Mondial găzduit de SUA, Canada și Mexic se vor desfășura între 9 și 12 iulie.

Joi, 9 iulie

23:00 - Franța vs Maroc - Boston, SUA

Vineri, 10 iulie

22:00 - Spania vs Belgia - Los Angeles, SUA

Duminică, 12 iulie

00:00 - Norvegia vs Anglia - Miami, SUA

04:00 - Argentina vs Elveția - Kansas, SUA

Semifinalele vor avea loc pe 14 și 15 iulie și vor pune față în față câștigătoarea dintre Franța/ Maroc împotriva învigătoarei dintre Spania/ Belgia, respectiv Norvegia/ Anglia - Argentina/ Elveția.