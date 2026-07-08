Tabloul complet al sferturilor de finală de la Cupa Mondială 2026! Au fost 48 de echipe, au mai rămas 8

Postat la: 08.07.2026 |

Tabloul complet al sferturilor de finală de la Cupa Mondială 2026! Au fost 48 de echipe, au mai rămas 8

Dacă la startul competiției, pe 11 iunie, au fost 48 de echipe, acum, după mai puțin de o lună, au mai rămas opt și toate visează la marea finală programată pe 19 iulie, pe MetLife Stadium din New Jersey.

Rezultatele din optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026

  • Canada vs Maroc 0-3
  • Paraguay vs Franța 0-1
  • Brazilia vs Norvegia 1-2
  • Mexic vs Anglia 2-3
  • Portugalia vs Spania 0-1
  • SUA vs Belgia 1-4
  • Argentina vs Egipt 3-2
  • Elveția vs Columbia 0-0 (4-3 d.l.d.)

Sferturile de finală ale Campionatului Mondial găzduit de SUA, Canada și Mexic se vor desfășura între 9 și 12 iulie.

Joi, 9 iulie

23:00 - Franța vs Maroc - Boston, SUA

Vineri, 10 iulie

22:00 - Spania vs Belgia - Los Angeles, SUA

Duminică, 12 iulie

00:00 - Norvegia vs Anglia - Miami, SUA
04:00 - Argentina vs Elveția - Kansas, SUA

Semifinalele vor avea loc pe 14 și 15 iulie și vor pune față în față câștigătoarea dintre Franța/ Maroc împotriva învigătoarei dintre Spania/ Belgia, respectiv Norvegia/ Anglia - Argentina/ Elveția.

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Tabloul complet al sferturilor de finală de la Cupa Mondială 2026! Au fost 48 de echipe, au mai rămas 8

Postat la: 08.07.2026 |

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Dacă la startul competiției, pe 11 iunie, au fost 48 de echipe, acum, după mai puțin de o lună, au mai rămas opt și toate visează la marea finală programată pe 19 iulie, pe MetLife Stadium din New Jersey.

Rezultatele din optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026

  • Canada vs Maroc 0-3
  • Paraguay vs Franța 0-1
  • Brazilia vs Norvegia 1-2
  • Mexic vs Anglia 2-3
  • Portugalia vs Spania 0-1
  • SUA vs Belgia 1-4
  • Argentina vs Egipt 3-2
  • Elveția vs Columbia 0-0 (4-3 d.l.d.)

Sferturile de finală ale Campionatului Mondial găzduit de SUA, Canada și Mexic se vor desfășura între 9 și 12 iulie.

Joi, 9 iulie

23:00 - Franța vs Maroc - Boston, SUA

Vineri, 10 iulie

22:00 - Spania vs Belgia - Los Angeles, SUA

Duminică, 12 iulie

00:00 - Norvegia vs Anglia - Miami, SUA
04:00 - Argentina vs Elveția - Kansas, SUA

Semifinalele vor avea loc pe 14 și 15 iulie și vor pune față în față câștigătoarea dintre Franța/ Maroc împotriva învigătoarei dintre Spania/ Belgia, respectiv Norvegia/ Anglia - Argentina/ Elveția.

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