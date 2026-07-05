Modificări pe tabloul Cupei Mondiale 2026! Franța și Maroc s-au calificat în sferturi. Programul complet al fazelor eliminatorii

Maroc şi Franţa sunt primele echipe calificate în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic şi Canada, informează AGERPRES.

Programul fazei eliminatorii

ŞAISPREZECIMI DE FINALĂ

Duminică 28 iunie 22:00 Africa de Sud - Canada 0-1 (Stephen Eustaquio 90+2), Los Angeles - Los Angeles Stadium (meci 73)

Luni 29 iunie 20:00 Brazilia - Japonia 2-1 (Casemiro 56, Gabriel Martinelli 90+6, respectiv Kaishu Sano 29), Houston - Houston Stadium (meci 76) 23:30 Germania - Paraguay 1-1 (Kai Havertz 54, respectiv Julio Enciso 42), după prelungiri; 3-4, la loviturile de departajare, Boston - Boston Stadium (meci 74)

Marţi 30 iunie 04:00 Olanda - Maroc 1-1 (Cody Gakpo 72, respectiv Issa Diop 90+1), după prelungiri; 2-3, la loviturile de departajare, Monterrey - Monterrey Stadium (meci 75) 20:00 Cote d'Ivoire - Norvegia 1-2 (Amad Diallo 74, respectiv Antonio Nusa 39, Erling Haaland 86), Dallas - Dallas Stadium (meci 78)

Miercuri 1 iulie 00:00 Franţa - Suedia 3-0 (Kylian Mbappe 45, 74, Bradley Barcola 53), New Jersey - New York/New Jersey Stadium (meci 77) 05:00 Mexic - Ecuador 2-0 (Julian Quinones 22, Raul Jimenez 31), Ciudad de Mexico - Mexico City Stadium (meci 79) 19:00 Anglia - RD Congo 2-1 (Harry Kane 75, 86, respectiv Brian Cipenga 7), Atlanta - Atlanta Stadium (meci 80) 23:00 Belgia - Senegal 3-2 (Romelu Lukaku 86, Youri Tielemans 89, 120+5 - penalty, respectiv Habib Diarra 25, Ismaila Sarr 51), după prelungiri, Seattle - Seattle Stadium (meci 82)

Joi 2 iulie 03:00 SUA - Bosnia-Herţegovina 2-0 (Folarin Balogun 45, Malik Tillman 82), San Francisco Bay Area - San Francisco Bay Area Stadium (meci 81) 22:00 Spania - Austria 3-0 (Mikel Oyarzabal 36, 89, Pedro Porro 66), Los Angeles - Los Angeles Stadium (meci 84)

Vineri 3 iulie 02:00 Portugalia - Croaţia 2-1 (Cristiano Ronaldo 68 - penalty, Goncalo Ramos 90+4, respectiv Ivan Perisic 53), Toronto - Toronto Stadium (meci 83) 06:00 Elveţia - Algeria 2-0 (Breel Embolo 10, Dan Ndoye 46), Vancouver - BC Place de Vancouver (meci 85) 21:00 Australia - Egipt 1-1 (Mohamed Hany 55 - autogol, respectiv Emam Ashour 13), după prelungiri; 2-4, la loviturile de departajare, Dallas - Dallas Stadium (meci 88)

Sâmbătă 4 iulie 01:00 Argentina - Capul Verde 3-2 (Lionel Messi 29, Lisandro Martinez 93, Diney Borges 111 - autogol), respectiv Deroy Duarte 59, Sidny Lopes Cabral 103), după prelungiri, Miami - Miami Stadium (meci 86) 04:30 Columbia - Ghana 1-0 (Jhon Arias 14), Kansas City - Kansas City Stadium (meci 87)

Meciurile din fazele superioare: Optimi și Sferturi de Finală

OPTIMI DE FINALĂ

Sâmbătă 4 iulie 20:00 Canada - Maroc 0-3 (Azzeddine Ounahi 50, 82, Soufiane Rahimi 90+8), Houston - Houston Stadium (meci 90)

Duminică 5 iulie 00:00 Paraguay - Franţa 0-1 (Kylian Mbappe 70 - penalty), Philadelphia - Philadelphia Stadium (meci 89) 23:00 Brazilia - Norvegia, New Jersey - New York/New Jersey Stadium (meci 91)

Luni 6 iulie 03:00 Mexic - Anglia, Ciudad de Mexico - Mexico City Stadium (meci 92) 22:00 Portugalia - Spania, Dallas - Dallas Stadium (meci 93)

Marţi 7 iulie 03:00 SUA - Belgia, Seattle - Seattle Stadium (meci 94) 19:00 Egipt - Argentina, Atlanta - Atlanta Stadium (meci 95) 23:00 Elveţia - Columbia, Vancouver - BC Place de Vancouver (meci 96)

SFERTURI DE FINALĂ

Joi 9 iulie 23:00 Franţa - Maroc, Boston - Boston Stadium (meci 97)

Vineri 10 iulie 22:00 câştigătoarea meciului 93 - câştigătoarea meciului 94, Los Angeles - Los Angeles Stadium (meci 98)

Sâmbătă 11 iulie 00:00 câştigătoarea meciului 91 - câştigătoarea meciului 92, Miami - Miami Stadium (meci 99) 04:00 câştigătoarea meciului 95 - câştigătoarea meciului 96, Kansas City - Kansas City Stadium (meci 100)

Meciurile decisive: Semifinale și Marea Finală

SEMIFINALE

Luni 13 iulie 22:00 câştigătoarea meciului 97 - câştigătoarea meciului 98, Dallas - Dallas Stadium (meci 101)

Marţi 14 iulie 22:00 câştigătoarea meciului 99 - câştigătoarea meciului 100, Atlanta - Atlanta Stadium (meci 102)

MECIUL PENTRU LOCUL 3

Duminică 19 iulie 00:00 învinsa din meciul 101 - învinsa din meciul 102, Miami - Miami Stadium

FINALA

Duminică 19 iulie 22:00 câştigătoarea meciului 101 - câştigătoarea meciului 102, New Jersey - New York/New Jersey Stadium