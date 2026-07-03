Cupa Mondială: Portugalia s-a calificat în optimile competiției, după un meci greu cu Croația. Urmează duelul de foc cu Spania

Reprezentativa Portugaliei s-a calificat în optimile Cupei Mondiale, după ce a învins selecţionata Croaţiei, scor 2-1, vineri dimineaţă, la Toronto, într-unul dintre cele mai spectaculoase meciuri de la această competiţie. Meciul a avut 19 minute de prelungire.

Croaţia lui Luka Modric şi Portugalia lui Cristiano Ronaldo nu au făcut rabat de la spectacol, în această partidă pe contre şi cu răsturnări incredibile de situaţie.

Croaţia a deschis scorul în minutul 53, prin Perisic.

Portugalia a egalat în minutul 68, prin Cristiano Ronaldo, din penalti. A fost primul gol marcat de legendarul jucător portughez într-un meci de eliminare directă la Cupa Mondială. Este al 11-lea său gol la CM, el fiind singurul jucător care a înscris la şase ediţii.

Pentru Portugalia a mai marcat Goncalo Ramos, în minutul 90+4.

Şi într-un final absolut exploziv, Gvardiol a marcat, în minutul 90+13, dar golul său a fost anulat pe motiv de ofsaid, după analiza VAR.

În minutul 82, legendarul Cristiano Ronaldo a fost înlocuit cu Ruben Neves, banderola de căpitan al Portugaliei fiind preluată de Bernardo Silva.

Echipele de start și caseta tehnică a meciului de la Toronto

Portugalia: D.Costa - Cancelo (Ramos - 63), Dias, Veiga, Nuno Mendes - J. Neves, Vitinha (Silva -62) - Neto (Cenceicao - 63), Fernandes (Semedo - 63), Leao - Cristiano Ronaldo (R. Neves - 82). Selecţioner: Roberto Martinez

Croaţia: Livakovic - Stanisic, Pongracic, Sutalo, Perišić - Kovacic (Kramaric - 90+6), Modrić - Baturina (Pasalic - 68), Sučić, Vlašić (Gvardiol - 90+2) - Budimir (Matanovic - 46). Selecţioner: Zlatko Dalic

Meciul s-a disputat la Toronto şi a fost arbitrat de norvegianul Espen Eskas.

Urmează un blockbuster în optimile Cupei Mondiale

În optimi, Portugalua va întâlni campioana europeană Spania.