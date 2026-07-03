De ce nu ne mai este foame când este caniculă: Explicația din spatele acestei curiozități
Postat la: 03.07.2026 |
Temperaturile ridicate nu îți afectează doar confortul, ci și modul în care funcționează organismul. Un medic explică ce schimbări apar în corp atunci când canicula îl forțează să intre în „modul de supraviețuire", dar și motivul pentru care dispare senzația de foame.
Căldura extremă poate avea numeroase efecte asupra organismului, de la deshidratare până la dificultăți de concentrare, arată Mirror. Un medic a explicat de ce pofta de mâncare poate dispărea atunci când temperaturile cresc foarte mult. Dr. Nighat Arif, a vorbit despre acest fenomen într-un videoclip postat pe rețelele de socializare.
„Nu este vorba că nu îți mai place mâncarea din cauza căldurii. Creierul tău oprește literalmente senzația de foame", a explicat medicul. Potrivit acesteia, lipsa poftei de mâncare în timpul unui val de căldură apare deoarece organismul intră într-un „mod de supraviețuire".
„Hipotalamusul, adică termostatul corpului tău, lucrează la capacitate maximă pentru a menține temperatura în jurul valorii de 37 de grade Celsius. Este temperatura ideală pentru organism. Problema apare atunci când temperatura din jur depășește acest nivel. Corpul începe să redirecționeze sângele de la sistemul digestiv către piele pentru a te răcori. Cu alte cuvinte, digestia trece pe plan secund, iar organismul spune: «Am lucruri mai importante de făcut acum»", a explicat ea.
Medicul a mai spus că vremea foarte caldă reduce nivelul hormonului grelina, responsabil pentru apariția senzației de foame. În același timp, cresc nivelurile hormonilor GLP-1 și Peptid YY (PYY), care transmit creierului senzația de sațietate.
„În același timp, creierul poate confunda foamea cu setea. Dintr-odată, apa devine mai importantă decât mâncarea. Uneori nici măcar setea nu este percepută imediat de organism. De aceea este important să te hidratezi regulat pe timpul caniculei, chiar dacă nu simți că îți este sete. Din acest motiv poți deveni mai letargic, iar oboseala se instalează mai repede. Este modul prin care organismul încearcă să te protejeze. Nu înseamnă că ceva nu funcționează corect. Așa reacționează corpul atunci când temperaturile cresc foarte mult", a explicat Dr. Arif.
Ea recomandă mese mai mici, bogate în alimente cu un conținut ridicat de apă, precum iaurtul, fructele și salatele. De asemenea, este important să ai un aport regulat de fibre pentru ca sistemul digestiv să funcționeze normal. „Dacă ai observat că ți-a dispărut pofta de mâncare în această perioadă, încearcă să îți pui o întrebare: chiar nu îți este foame sau pur și simplu te simți supraîncălzit? Dacă aceasta este cauza, atunci este momentul să te răcorești", a spus medicul.
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