Ce mai scrie presa elenă despre madam Kovesi: "Face Dracula aranjamente? Dar, vai, nu!"

Carpații sunt munți înalți cu râuri frumoase și păduri dese, unde Contele Dracula este conducătorul local. Vastele sale moșii și palate nu sunt marcate pe hartă și de aceea unii susțin că țin doar de tărâmul imaginației. Dacă însă am accepta ca fiind real doar ceea ce putem atinge cu degetele și cuprinde cu mintea noastră obișnuită, unde ar ajunge omenirea?

Așadar, să mă întorc la Carpați, pe care i-am menționat pentru că aparțin de Transilvania și acolo s-a născut Laura Kövesi în 1973. Fiica unui procuror din timpul lui Ceaușescu, a împlinit 16 ani când dictatorul a căzut în 1989, a studiat dreptul, a devenit procuror general în 2006, iar în 2013 a preluat Direcția Națională Anticorupție din România. A trimis cu o viteză fulgerătoare în instanță zeci de miniștri, parlamentari și lideri locali, iar de câțiva ani, în 2021, a preluat funcția nou-înființată de procuror general al Uniunii Europene.

Față de această numire au reacționat puternic concetățenii săi români, unde instanțele ordinare îi achitaseră între timp pe majoritatea celor inculpați de ea. Cu toate acestea, dna Kövesi a fost însărcinată cu protejarea veniturilor Uniunii Europene de corupția care se înfruptă din ele. Sarcina este enormă și ar putea fi comparată cu cea a unei pisici puse într-un hambar uriaș pentru a extermina șoarecii. De îndată ce o observă, vor dispărea în ascunzătorile lor, iar pisica, după ce își va fi făcut inspecția generală, se va ghemui într-un colț, pândind nemișcată. Unul câte unul, șoarecii care prind curaj să se apropie vor simți cum ea îi va înșfăca și îi va nimici. Acesta este sistemul pisicii. Molcom, de durată, nemilos și sigur. Dar este lent și, în plus, deloc spectaculos.

Dna Kövesi, însă, și-a considerat sarcina ca fiind urgentă și la scară mare, o sarcină precum cea a lui Hercule de a curăța mizeria din grajdurile lui Augias, așa cum ne-a spus în interviurile sale acordate în Grecia. Mizeria din antichitate era produsul celor 3.000 de boi ai regelui Elidei, Augias, și se acumulase timp de treizeci de ani în grajdurile sale, iar lui Hercule i se ceruse să o curețe într-o singură zi. El a realizat acest lucru prin devierea a două râuri, Alpheus şi Peneus.

Ceva similar a fost încercat și de Parchetul European, care în doar patru ani a scos în față cazuri: Împotriva Italiei, 764 de cazuri estimate a fi prejudiciat Uniunea Europeană cu 7,5 miliarde. Împotriva României, 380 de cazuri cu prejudicii aduse UE de 2,57 miliarde. Împotriva Germaniei, 295 de cazuri cu prejudicii de 5 miliarde. Împotriva Bulgariei, 254 de cazuri cu prejudicii de 1,13 miliarde. Urmează diverse alte țări, inclusiv Grecia, cu 84 de cazuri, cu pagube estimate la 1,74 miliarde. În total, 1.777 de cazuri cu prejudicii pentru UE de aproape 18 miliarde.

Cifrele sunt puțin mai vechi, pentru că asta este ce a ieșit la căutare pe internet, dar recent purtătorul de cuvânt al guvernului a declarat că Parchetul European investighează 3.600 de cazuri. Adică, dna Kövesi declanșează 900 de anchete noi în fiecare an sau, cu alte cuvinte, 2,4 anchete noi în fiecare zi. O activitate fără egal! Acestea sunt marile râuri, care sunt direcționate să treacă prin mizeria corupției și să o elimine. Viva!

Dar, vai, nu! Din cele 3.600 de cazuri, doar aproximativ 60 au avut un rezultat. Toate celelalte au fost respinse de instanțele ordinare din Germania, Italia, România, Grecia... Cu alte cuvinte, din cele 3.600 de cazuri, doar un mic procent de 0,18% au mers mai departe! Ce s-a întâmplat? Râurile au rămas în albia lor inițială! Peneus, întrebat de ce refuză să-și toarne apele în groapa doamnei Kövesi, a răspuns plin de spume: „Care mizerie? E vorba de grâu și de șoareci care îl ciugulesc. De îndată ce încep să mă umflu, șoarecii vor fugi la câmpie, să aștepte acolo grâul, pe care tot apele mele li-l vor aduce gata înmuiat în farfurie". Și Alpheus, care rămăsese și el în matca sa, a aruncat disprețuitor un singur cuvânt. „Pisici!".

Aici, unii - și mai ales cei mai în vârstă, care au văzut multe filme polițiste englezești și știu că Justiția respinge orice acuzație care nu este pe deplin probată și protejează fanatic prezumția de nevinovăție -, ar putea judeca depreciativ mandatul doamnei Kövesi și procentul său de 0,18%. Realitatea este însă diferită, mandatul ei va lăsa în urmă o "eră", iar ea, la rândul ei, va continua să deschidă orizonturi, poate chiar și în propria patrie. Face Dracula aranjamente?

Articol de Athina Kakouri

KATHIMERINI (Grecia) - 10 mai 2026