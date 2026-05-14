Marco Rubio fotografiat într-un trening identic cu cel purtat de Maduro la capturare. Rubio e pe lista neagră a Chinei și n-are voie sa intre in țară

Secretarul de stat american Marco Rubio a fost fotografiat în avionul prezidenţial în drum spre China îmbrăcat cu acelaşi model de trening gri Nike purtat de fostul lider venezuelean Nicolas Maduro în momentul capturării sale.

„Secretarul Rubio poartă cu mândrie treningul Nike Tech «Venezuela» la bordul Air Force One!", a scris miercuri, pe X, chiar purtătorul de cuvânt al lui Donald Trump, Steven Chung.

Textul este însoţit de o fotografie a secretarului de stat american Marco Rubio în avionul prezidenţial Air Force One, în drum spre China, unde Trump efectuează o vizită de stat până pe 15 mai. Şeful diplomaţiei americane pozează îmbrăcat într-un trening gri Nike, identic cu cel purtat de fostul preşedinte venezuelean Nicolas Maduro în momentul capturării sale, cu câteva luni în urmă.

În noaptea de 2 spre 3 ianuarie, liderul venezuelean Nicolas Maduro a fost capturat în reşedinţa sa din Caracas de forţele speciale americane, apoi transferat la New York pentru a compărea în faţa unui tribunal federal. El este acuzat de guvernul american de trafic de droguri, narcoterorism şi trafic de arme.

Serviciile secrete au publicat atunci o fotografie cu Nicolas Maduro în custodia lor, legat la ochi şi îmbrăcat în acelaşi faimos trening gri Nike pe care pare să-l poarte Marco Rubio la bordul Air Force One. Imediat, imaginile cu Maduro în trening s-au viralizat şi au crescut căutările pe Google ale gamei Nike Tech.

Alegerea vestimentară a lui Marco Rubio s-ar putea să nu fie întâmplătoare. Potrivit jurnalistei Gwendoline Debono, intervievată de LCI, ar fi vorba de un „semnal strategic" menit să reamintească Chinei, partener economic al Venezuelei, succesele militare americane.

Marco Rubio se află, de altfel, sub sancţiuni chineze şi are interdicţie de a intra în ţară. De origine cubaneză şi oponent înverşunat al comunismului, el a jucat un rol-cheie, în calitate de senator, în adoptarea sancţiunilor împotriva Chinei.

De la preluarea mandatului, el s-a aliniat liniei lui Donald Trump, care îl descrie pe omologul său Xi Jinping ca pe un prieten şi acordă prioritate consolidării relaţiilor comerciale. Pentru a ocoli propriile sancţiuni, autorităţile chineze ar fi introdus în mod deliberat o greşeală ortografică în scrierea numelui secretarului de stat american.