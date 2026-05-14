Fenomenul care începe să provoace tot mai multă teamă: are scăderea dramatică a apelor fluviului Eufrat legătură cu profețiile biblice?

Puține fenomene naturale au provocat în ultimii ani atât de multă teamă și fascinație precum scăderea dramatică a apelor fluviului Eufrat. Dincolo de teoriile și zvonurile virale care leagă acest fenomen de profeții biblice, imaginile surprinse din satelit arată o realitate mult mai dură: o criză ecologică majoră care lovește chiar una dintre cele mai importante regiuni din istoria civilizației.

Bazinul fluviilor Tigru și Eufrat, privit din spațiu, apare mai uscat ca niciodată în ultimele decenii. Misiunea GRACE a NASA a confirmat ceea ce pentru mulți părea doar o poveste apocaliptică. Între anii 2003 și 2009, regiunea a pierdut o cantitate de apă echivalentă cu întreg volumul Mării Moarte. În total, aproximativ 144 de kilometri cubi de apă dulce au dispărut, iar aproape 60% din această pierdere a fost provocată de exploatarea excesivă a rezervelor subterane. Situația a continuat să se agraveze de atunci.

Specialiștii spun că în spatele acestui fenomen nu se află nimic supranatural, ci o combinație periculoasă de schimbări climatice și gestionare defectuoasă a resurselor de apă. În Siria, temperaturile au crescut cu aproximativ 1 grad Celsius în ultimul secol, iar cantitatea de precipitații a scăzut cu aproximativ 18 milimetri pe lună. Mai mult, un raport publicat în 2021 de Ministerul Resurselor de Apă din Irak avertiza că Eufratul ar putea seca complet chiar din anul 2040.

Efectele sunt deja vizibile în multe zone din Orientul Mijlociu. Barajele hidroelectrice funcționează tot mai greu, satele pescărești au început să fie abandonate, iar seceta severă obligă numeroase comunități agricole să își părăsească locuințele. Pentru oamenii care trăiesc în această regiune, situația reprezintă o amenințare reală la adresa existenței lor. Totuși, experții subliniază că fenomenul nu trebuie confundat cu scenariile apocaliptice descrise în textele religioase.

În Cartea Apocalipsei, la capitolul 16, se spune că fluviul Eufrat seacă pentru a permite trecerea „regilor din răsărit", înaintea marii bătălii finale, Armaghedonul. Apar apoi trei demoni descriși sub forma unor broaște care adună armatele pentru confruntarea finală. Însă cercetătorii atrag atenția că aceste imagini trebuie înțelese în contextul lumii antice. Pentru romani, Eufratul era granița estică a imperiului și despărțea Roma de puterea partă. În acea perioadă, secarea fluviului simboliza mai degrabă pericolul unei invazii decât sfârșitul lumii.

Experții explică faptul că Apocalipsa făcea parte dintr-un stil literar comun în Antichitate, bazat pe simboluri pe care oamenii vremii le înțelegeau foarte bine. Fără această cheie de interpretare, textele pot părea înfricoșătoare și misterioase, însă ele reflectau în principal temeri politice și militare reale. Un alt detaliu important este că nici celelalte semne descrise în textul biblic nu s-au împlinit. Mările nu s-au transformat în sânge, oamenii nu au fost arși de Soare, iar munții nu au dispărut.

Astfel, secarea Eufratului, deși extrem de gravă, rămâne un fenomen natural provocat în mare parte de activitatea umană și de criza climatică, nu un semn că apocalipsa este aproape. Specialiștii avertizează că adevărata urgență este găsirea rapidă a unor politici climatice și de gestionare a apei care să împiedice Orientul Mijlociu să piardă una dintre cele mai importante surse de viață din regiune.