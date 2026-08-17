1,4 milioane de lire sterline confiscate de Londra de la Cristian Boureanu, la cererea Bucureștiului
Postat la: 14.08.2026 |
Autorităţile britanice au confiscat, la cererea României, suma de 1,4 milioane lire sterline de la fostul deputat Cristian Boureanu, reprezentând o parte din prejudiciul pe care acesta trebuie să-l achite pentru implicarea în dosarul de corupţie legat de reabilitarea căii ferate Bucureşti - Constanţa. Ministerul Justiţiei a anunţat vineri că fost informat de autorităţile britanice - Crown Prosecution Service - că suma de 1.415.794 lire sterline a fost confiscată de la Cristian Alexandru Boureanu.
Cerere de la Ministerul Justiției
Confiscarea s-a realizat în urma unei cereri de executare transmise de Ministerul Justiţiei în anul 2024, în calitate de autoritate centrală, la solicitarea Tribunalului Bucureşti - Secţia I penală. Temeiul juridic al cererii l-a constituit acordul comercial şi de cooperare dintre Uniunea Europeană şi Regatul Unit.
În martie 2022, Cristian Boureanu a fost condamnat pe fond de Instanţa supremă la 4 ani şi 3 luni închisoare pentru trafic de influenţă în dosarul de corupţie legat de o mită de 20 de milioane de euro pentru reabilitarea căii ferate Bucureşti - Constanţa. La judecarea apelului, aceeaşi instanţa i-a anulat condamnarea, în mai 2023, pe motiv că faptele s-au prescris.
În acelaşi dosar, fostul ministru al Finanţelor Sebastian Vlădescu (naşul lui Cristian Boureanu) a primit 7 ani şi 4 luni iar Mircea Ionuţ Costea (cumnatul lui Mircea Geoană) a fost condamnat la 6 ani. Ulterior, un complet condus de Lia Savonea a anulat condamnările celor doi pe motiv că faptele s-au prescris. Inculpaţii trebuie să achite însă prejudiciul, care se ridică în cazul lui Boureanu la 2,1 milioane euro.
Explicația
"Măsura pune în executare confiscarea specială a sumei de 2.111.799 euro, dispusă prin sentinţa penală nr.127 din 24 martie 2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia penală, în dosarul nr. 2987/1/2019. Hotărârea a rămas definitivă prin Decizia penală nr. 48 din 26 mai 2023, pronunţată de Completul de 5 judecători al instanţei supreme. Procedura de executare a fost una de durată. Pe tot parcursul ei, Ministerul Justiţiei, împreună cu Tribunalul Bucureşti, a susţinut constant cererea şi a răspuns fiecărei solicitări de informaţii suplimentare venite din partea autorităţilor britanice, până la finalizarea procedurii. Recuperarea banilor proveniţi din infracţiuni - inclusiv a celor aflaţi în alte state - reprezintă o preocupare constantă a Ministerului Justiţiei. În ultimii ani, ministerul şi-a intensificat demersurile în acest domeniu, atât prin rolul său de autoritate centrală în cooperarea judiciară internaţională, cât şi prin Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, aflată în subordinea sa. În perioada următoare, Ministerul Justiţiei şi autorităţile britanice vor stabili modul în care vor fi distribuite sumele confiscate", transmite Ministerul Justitiei.
Poziția ministrului
"Încă din 2011, de când am organizat în cadrul Ministerului Justiţiei Biroul de Recuperare a Creanţelor, ulterior devenit ANABI, am propus concentrarea eforturilor pentru recuperarea prejudiciilor şi a produselor infracţiunilor în general, aplicând principiul follow the money. Aplicat structural şi consecvent, acest principiu este o 'armă' foarte puternică în combaterea corupţiei, a evaziunii fiscale şi a infracţionalităţii în general. Ministerul Justiţiei şi ANABI vor continua această politică, sprijinind eforturile sistemului judiciar în această direcţie", declară ministrul interimar al Justiţiei, Cătălin Predoiu.
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