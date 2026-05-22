Situația scapă de sub control în Focarul de Ebola din Congo. Localnici furioși au dat foc unui centru de tratament
Postat la: 22.05.2026 |
Mai mulţi localnici au dat foc unui centru de tratament pentru Ebola într-un oraş situat în centrul focarului epidemic din estul Congo, după ce li s-a interzis să recupereze cadavrul unui bărbat, au declarat un martor şi un ofiţer de poliţie de rang înalt, pe fondul creşterii fricii şi a nemulţumirii faţă de o criză sanitară pe care medicii se străduiesc să o ţină sub control.
Localnici furioși au dat foc unui centru de tratament
Incendierea din Rwampara reflectă provocările cu care se confruntă personalul medical care încearcă să ţină sub control un virus Ebola rar, folosind măsuri stricte care ar putea intra în conflict cu obiceiurile locale, cum ar fi ritualurile de înmormântare. Boala se răspândeşte de săptămâni întregi într-o regiune lipsită de facilităţi medicale adecvate şi în care multe persoane sunt în mişcare pentru a scăpa de conflictele armate.
Cadavrele celor care mor de Ebola pot fi extrem de contagioase şi pot duce la răspândirea în continuare a virusului atunci când oamenii pregătesc cadavrele pentru înmormântare şi se adună la funeralii. Munca periculoasă de înmormântare a victimelor suspectate este gestionată, pe cât posibil, de autorităţi, ceea ce poate fi întâmpinat cu proteste din partea familiilor şi prietenilor victimelor.
Frica şi furia cresc
Centrul din Rwampara a fost incendiat de tineri localnici care s-au înfuriat în timp ce încercau să recupereze cadavrul unui prieten care aparent murise de Ebola, potrivit unui martor care a vorbit cu Associated Press la telefon.
"Poliţia a intervenit pentru a încerca să calmeze situaţia, dar, din păcate, nu a reuşit", a spus Alexis Burata, un student local care a declarat că se afla în zonă. "Tinerii au ajuns să dea foc centrului. Asta este situaţia", a arătat el.
Un jurnalist AP a văzut oameni care au pătruns în centru şi au dat foc obiectelor din interior, precum şi a ceea ce părea a fi cadavrul a cel puţin unei victime suspectate de Ebola care era depozitat acolo. Lucrătorii umanitari au fugit din centrul de tratament cu maşinile.
Comisarul adjunct Jean Claude Mukendi, şeful departamentului de securitate publică din provincia Ituri, a spus că tinerii nu au înţeles protocoalele pentru îngroparea unei victime suspectate de Ebola.
"Familia, prietenii şi alţi tineri au vrut să-i ducă cadavrul acasă pentru înmormântare, chiar dacă instrucţiunile autorităţilor în timpul acestei epidemii de virus Ebola sunt clare", a spus Mukendi. "Toate cadavrele trebuie îngropate conform reglementărilor", a precizat el.
Hama Amadou, coordonator de teren pentru organizaţia umanitară ALIMA, care avea echipe care lucrau la centru, a declarat ulterior că s-a restabilit calmul şi că echipele de ajutor îşi continuau activitatea la centru.
Izbucnirea de furie a subliniat complicaţiile cu care se confruntă atât autorităţile congoleze, cât şi o serie de agenţii de ajutor umanitar care încearcă să stopeze o epidemie pe care Organizaţia Mondială a Sănătăţii a declarat-o urgenţă de sănătate publică de interes internaţional.
Epidemia este mai extinsă decât arată cifrele oficiale, afirmă OMS
Au existat 160 de decese suspectate şi 671 de cazuri suspectate în cele două provincii ale Congo, au declarat joi autorităţile congoleze. La începutul săptămânii, ONU a declarat că au existat două cazuri, inclusiv un deces, în ţara vecină, Uganda.
Însă OMS a afirmat că epidemia este aproape sigur mult mai extinsă şi şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la viteza de răspândire.
"Ne aflăm încă în faza în care intensificăm investigaţia, căutând cazuri", a declarat Jean Kaseya, directorul general al Centrului African pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor. "Mă aştept ca numărul de cazuri să crească pe măsură ce supravegherea devine din ce în ce mai riguroasă", a spus el.
Riscul ca epidemia să se răspândească la nivel global este scăzut, a afirmat OMS, dar este ridicat la nivel regional, provincia Ituri, situată la graniţa cu Uganda şi Sudanul de Sud, fiind centrul epidemiei.
Detectarea timpurie a virusului este esenţială pentru salvarea de vieţi, dar infrastructura sanitară şi capacitatea de supraveghere deja slabe ale regiunii au fost şi mai mult slăbite de reducerile ajutorului internaţional, spun experţii. Există peste 920.000 de persoane strămutate intern în provincia Ituri, potrivit ONU.
Conflictul armat din regiune complică şi mai mult eforturile de gestionare a crizei. Liderii locali au declarat că un atac al militanţilor legaţi de gruparea Statul Islamic a ucis cel puţin 17 persoane marţi în Alima, un sat din Ituri.
Personalul medical şi grupurile de ajutor umanitar au declarat că au nevoie urgentă de mai multe provizii şi personal pentru a răspunde la situaţie. De asemenea, nu există vaccin sau medicamente disponibile pentru tulpina Bundibugyo responsabilă de epidemie.
Un expert a declarat săptămâna aceasta că vor trece cel puţin şase până la nouă luni până când vor fi disponibile.
"Prioritatea acum este să acţionăm rapid şi să colaborăm îndeaproape cu comunităţile, deoarece zilele următoare sunt critice", a declarat Ariel Kestens, şeful delegaţiei Federaţiei Internaţionale a Societăţilor de Cruce Roşie şi Semilună Roşie în Congo.
Ebola este extrem de contagioasă şi se transmite între oameni prin contactul cu fluide corporale precum voma, sângele, fecalele sau sperma. Simptomele includ febră, vărsături, diaree, dureri musculare şi, uneori, hemoragii interne şi externe.
S-a răspândit într-o nouă provincie
Joi, grupul rebel M23, care controlează părţi din estul Congo, a raportat că o persoană a murit din cauza bolii în apropierea oraşului Bukavu, la aproximativ 500 de kilometri (310 mile) sud de epicentrul focarului din provincia Ituri.
A fost primul caz confirmat în provincia Kivu de Sud, iar un alt caz a fost raportat acolo mai târziu în aceeaşi zi. Anterior, cazurile fuseseră raportate doar în provinciile Ituri şi Kivu de Nord şi în Uganda vecină.
Virusul s-a răspândit neobservat timp de săptămâni după primul deces cunoscut de la sfârşitul lunii aprilie, deoarece autorităţile sanitare congoleze au efectuat teste pentru un alt virus Ebola, mai frecvent responsabil de focare în ţară. Potrivit OMS, oficialii din domeniul sănătăţii nu au identificat încă "pacientul zero".
Amploarea focarului de până acum sugerează că acesta "a început probabil acum câteva luni", a declarat Anaïs Legand, expertă în febre hemoragice virale la OMS.
Epidemia a avut repercusiuni internaţionale
India şi Uniunea Africană au anunţat joi că Summitul Forumului India-Africa, programat să aibă loc săptămâna viitoare la New Delhi, a fost amânat din cauza "situaţiei sanitare în evoluţie din anumite părţi ale Africii".
Miercuri, echipa de fotbal a Congo a anulat un cantonament de trei zile de pregătire pentru Cupa Mondială şi o întâlnire de rămas bun cu fanii, planificată în capitala Kinshasa, din cauza epidemiei de Ebola.
Guvernul SUA a impus restricţii tuturor călătorilor care au vizitat Congo, Uganda sau Sudanul de Sud în ultimele 21 de zile, interzicând vizitatorilor străini dintre aceştia să intre în SUA şi impunând cetăţenilor americani şi rezidenţilor permanenţi să fie redirecţionaţi către Aeroportul Internaţional Washington Dulles pentru control.
