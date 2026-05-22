Trei studii științifice confirmă: Coloranții și conservanții E100-E399, asociați cu un risc crescut de cancer, diabet și boli cardiovasculare

Consumul de alimente care conţin anumiţi coloranţi şi conservanţi este asociat cu un risc crescut de cancer, diabet de tip 2, hipertensiune şi boli cardiovasculare, conform rezultatelor a trei studii franceze publicate joi, care completează cunoştinţele referitoare la efectele alimentelor procesate asupra sănătăţii.

Studiile, conduse de Sanam Shah şi Anais Hasenböhler şi coordonate de epidemiologul Mathilde Touvier, directoare de cercetare în cadrul Institutului Naţional de Sănătate şi Cercetări Medicale (Inserm) din Franţa, au analizat consumul anumitor aditivi, coloranţi alimentari (E100-E199) şi conservanţi şi antioxidanţi (E200-E299 şi E300-E399), pe o cohortă franceză semnificativă (NutriNet-Santé), alcătuită din peste 100.000 de persoane.

Ce au descoperit cercetătorii

Aceste studii - publicate în jurnalele ştiinţifice Diabetes Care, European Journal of Epidemiology şi European Heart Journal - au drept scop "oferirea de informaţii utile pentru politicile publice", se precizează într-un comunicat al Inserm.

Au rezultat, în premieră, asocieri între consumul de coloranţi alimentari şi un risc crescut de diabet de tip 2 şi de cancer, precum şi între consumul de conservanţi şi riscul de hipertensiune şi de boli cardiovasculare.

Risc ridicat de a dezvolta cancer, diabet de tip 2, hipertensiune și boli cardiovasculare

Astfel, cei mai mari consumatori de coloranţi alimentari prezintă, în comparaţie cu cei expuşi într-o măsură mai mică la aceşti compuşi, un risc mai ridicat de a dezvolta diabet de tip 2 (+38%), cancer (+14%) şi cancer de sân (+21% şi chiar +32% după menopauză).

La rândul lor, cei care consumă cantităţi semnificative de conservanţi - în special sorbat de potasiu, E202 şi acid citric, E330 - prezintă un risc general cu 24% mai mare de hipertensiune comparativ cu persoanele mai puţin expuse, dar şi un risc de boli cardiovasculare mai mare cu 16%.

Cu toate că aceste studii nu demonstrează singure o legătură de cauzalitate, ele se adaugă unui vast "corpus" ce atestă nocivitatea alimentelor ultraprocesate pentru sănătate, a reamintit Mathilde Touvier pentru AFP.

La nivel mondial, "din 104 studii care analizează legăturile dintre alimentele ultraprocesate şi sănătate, 93 demonstrează aceste efecte nocive într-o manieră foarte coerentă", a spus ea.

"Ansamblul argumentelor este suficient de solid pentru a afirma că trebuie să se ia măsuri la nivel de sănătate publică", a declarat cercetătoarea.

Noile studii subliniază necesitatea de a limita expunerea populaţiei la aditivi alimentari neesenţiali şi de a privilegia alimentele neprelucrate sau puţin prelucrate, aşa cum recomandă Programul naţional de nutriţie şi sănătate, au notat autorii.

Foodwatch cere interzicerea unor aditivi

Aceste studii "trebuie să provoace un electroşoc politic", a declarat ONG-ul Foodwatch, reamintind că solicită "de ani de zile" interzicerea nitriţilor, a căror legătură cu cancerul colorectal a fost "demonstrată clar", precum şi a aspartamului, o substanţă probabil cancerigenă.

În ianuarie, două studii realizate de aceeaşi echipă au relevat o asociere între consumul de conservanţi şi o frecvenţă crescută a cazurilor de cancer şi de diabet de tip 2.