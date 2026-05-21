Secolul umilinței americane a început: Donald Trump l-a accelerat dramatic!

Autor: Greg Johnson

„Secolul Umilinței" al Chinei a început în 1839 cu Primul Război al Opiumului. Dinastia Qing era în declin, iar puterile străine au început să fure teritorii și să extorsioneze concesiuni comerciale prin războaie și expediții militare. A fost un secol lung care s-a încheiat cu adevărat abia în 1949, odată cu înființarea Republicii Populare Chineze.

Dar chiar și atunci, erau afaceri neterminate: Macau, Hong Kong și Taiwan. Macau și Hong Kong au fost acum returnate Chinei. Dar Taiwan rămâne nerecuperat. Într-adevăr, Taiwanul există pentru a nega victoria Republicii Populare. Până în prezent, Taiwan susține că este adevărata Chină, afirmând suveranitatea asupra restului Chinei sub umbrela protectoare a Statelor Unite.

Este clar că este un punct sensibil pentru Beijing. Până când problema Taiwanului nu va fi rezolvată, ascensiunea Republicii Populare nu a încheiat cu adevărat Secolul Umilinței.

Ni se spune că trebuie să riscăm un război pentru Taiwan pentru că ei produc cipuri pentru inteligența artificială. Suntem într-o „cursă a inteligenței artificiale." La fel cum suntem într-o cursă pentru „minerale rare".

Sunt sceptic în privința acestor argumente. Dacă am fi într-o cursă „existențială" cu China în privința inteligenței artificiale, am muta pur și simplu fabricile din raza de acțiune a Chinei, așa cum Stalin a mutat întreaga industrie dincolo de Ural. Dar apoi îmi amintesc: istoria este un lung șir de lideri care s-au confruntat cu amenințări existențiale și nu au făcut nimic.

Când aud că „noi" trebuie să dobândim teritorii sau să riscăm război din cauza resurselor și tehnologiilor, mă întreb cinic cine este acest „noi". Noi, oamenii, ajungem mereu să plătim pentru lucruri. De fiecare dată când auzim invocată „geopolitica", este un semn că vom plăti de două ori: mai întâi cu sânge, apoi cu bani.

De ce să plătim cu sânge? Este pur și simplu pentru că oligarhii conectați politic nu vor să concureze pentru contracte, așa că îi mituiesc pe politicieni pentru a le livra? Toate acestea, desigur, pluteau în aer când Donald Trump și o întreagă echipă de miliardari au aterizat în Beijing pentru un summit.

În primul rând, a-l duce pe Elon Musk în China este ca și cum ai merge la o luptă cu un cuțit într-o luptă cu arme de foc. Există probleme de suveranitate și identitate în joc aici, care nu pot fi rezolvate prin oferirea de afaceri tentante. Trump ar fi trebuit să învețe asta deja cu eșecul mizerabil al emisarilor săi comercianți Witkoff și Kushner de a încheia războiul din Ucraina.

Dar Trump nu poate învăța asta. Este un om în vârstă. Puterea lui scade. Așa că, din ce în ce mai mult, recurge la ceea ce știe cel mai bine: vânzarea fripturilor, vânzarea războaielor, vânzarea lui însuși. Este un negustor. La el nu se gândește decât la bani.

În al doilea rând, Trump nu ar fi trebuit să facă această călătorie de la bun început, deoarece a aruncat la gunoi multe dintre cărțile pe care plănuia să le joace la Beijing, începând - și pierzând - un război cu Iranul. Trump, însă, este pur și simplu în negare. El prelungește războiul - și astfel crește consecințele negative - aparant sperând la un miracol pentru a nu trebui să admită înfrângerea.

Așadar, desigur că nu a reprogramat summitul cu China. Asta ar însemna să admită înfrângerea. De fapt, există speculații că el spera să obțină ajutorul Chinei pentru a se extrica din mizeria Iranului. De asemenea, probabil că spera la o creștere în sondaje. Pentru că la asta a ajuns: să se agațe de orice, să manipuleze piața de acțiuni și sondajele de opinie cu minciuni și trucuri.

În mod natural, Trump pretinde lucruri mărețe de la acest summit. Dar toate sunt doar promisiuni deșarte. De exemplu, China a promis că va cumpăra avioane de la Boeing. Dar, în primul rând, nu este treaba președintelui Statelor Unite să promoveze avioanele Boeing dictatori comuniști. În al doilea rând, s-ar putea să nu se întâmple niciodată.

Să vorbim despre ce s-a întâmplat de fapt. Summitul lui Trump de la Beijing mi se pare ca primele 36 de ore ale secolului umilitor al Americii. L-am văzut pe Donald Trump făcându-i pe plac lui Xi Jinping, lăudându-l ca pe un mare lider. Trump face asta și cu Putin și Kim. Contrastati asta cu insultele pe care le adresează aliaților Americii. Aceasta este procedura standard pentru un narcisist. Își ia prietenii de la sine înțeles în timp ce caută aprobarea dușmanilor săi.

Xi nu i-a răsplătit pe Trump cu aceeași monedă. În schimb, a spus adevărul. A spus direct că Statele Unite sunt o putere în declin. Trump, desigur, a pivotat abil, spunând că se aplica Americii lui Joe Biden, nu Americii lui Trump.

În adevăr, America a fost o putere în declin cu mult înainte de președinția leguminoasă a lui Biden. Biden a fost doar un simptom al declinului. Dar Donald Trump l-a accelerat dramatic.

Voi lăsa viitorilor istorici dezbaterea cauzelor și punctelor de cotitură în declinul și căderea imperiului american. Așa cum a arătat Gibbon, există mult declin într-un imperiu. Probabil va continua să decadă mult după ce eu voi fi mort.

Dar războiul din Iran se simte ca un punct de cotitură.

America a pierdut războiul din Iran în prima zi, pentru că nu exista nicio modalitate ca Statele Unite să iasă din acest război mai puternice decât atunci când au intrat. Am o satisfacție sumbră că arhi-neoconul Robert Kagan a declarat evidentul: că Trump a fost învins de Iran.

Pierderea Americii nu a fost condiționată de ceea ce s-a întâmplat cu Iranul. Uneori, ambele părți într-un război pierd. Iran ar fi putut fi distrus complet. Iran ar putea fi în continuare distrus complet. Dar acest lucru nu schimbă faptul că Statele Unite au pierdut mai mult decât au câștigat, deoarece statutul Americii ca Polițist Mondial depinde în mare măsură de bluff, iar Iranul l-a demascat.

Iran a demonstrat că SUA nu puteau proteja dependențele lor din Golf. Acea protecție, în plus, era un quid pro quo pentru sistemul petrodolar, care este cheia pentru menținerea solventă a celui mai mare guvern debitor din lume. Acest sistem se destramă acum.

Monarhiile din Golf se îndreaptă către țări precum Ucraina pentru a se asigura împotriva Iranului. Acum, mărfurile sunt evaluate în alte monede decât dolarul. Statele Unite acordă acum împrumuturi uriașe Emiratelor Arabe Unite, aflate în dificultate financiară, pentru a le împiedica să vândă obligațiuni ale Trezoreriei SUA la preț redus. Trezoreria SUA a început să crească ratele dobânzilor la noile obligațiuni, ceea ce înseamnă că SUA vor plăti mai mult creditorilor și mai puțin clienților pentru a menține întregul sistem pe linia de plutire.

Războiul este acum în a unsprezecea săptămână. Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă. Într-adevăr, Statele Unite blochează acum petrolul iranian, pe care inițial l-au lăsat să treacă pentru a preveni creșterea și mai mare a prețurilor globale. Lumea se confruntă cu penurii de petrol, gaze naturale, îngrășăminte și alte substanțe chimice necesare industriei moderne.

Asta înseamnă mai puțin din tot ce este bun: mai puțină lumină, mai puțină căldură, mai puțină medicamente, mai puțin mâncare. Pentru țările sărace ale lumii, asta înseamnă foamete. Și asta înseamnă mai mult din tot ce e rău: mai multă instabilitate, mai multă violență, mai mulți refugiați care vin în țările albe.

Toate aceste consecințe erau perfect previzibile pentru mine, și nu sunt economist, analist geopolitic sau mandarin de la un think-tank. Urmaresc stirile cu ochii deschisi. Ceea ce înseamnă că toate aceste consecințe erau cunoscute de Donald Trump, cabinetul său și de șefii Pentagonului.

Dar războiul a continuat oricum, pentru că acest război nu este despre a face America mai puternică. Nu este deloc despre America. Acest război este Israel care își leagă America cu lanțuri și o stoarce de sânge pentru a distruge un altul dintre dușmanii săi regionali.

La fel ca războiul din Irak, războiul din Iran a fost bazat pe minciuni despre arme de distrugere în masă și vândut ca fiind rapid și ușor pentru că, desigur, iranienii tânjesc după „libertate", așa că „vor să îi bombardăm".

Bush II nu a fost atât de prost și necredincios încât să atace Iranul. Nici Obama nu a fost. Nici mințile lui Biden nu erau. Numai Trump a fost destul de prost și trădător. Și cabinetul său a fost prea trădător, prea prost sau prea slab pentru a-l opri.

Nu credeam că războiul cu Iranul era posibil, pentru că nu credeam că Trump și oamenii din jurul lui erau atât de proști și răi. M-am înșelat.

Trump nu are nicio putere în Golf. Dacă va continua să atace Iranul, Iranul va continua să riposteze împotriva statelor din Golf.

Până acum, Iranul a provocat o criză economică globală cu represalii doar reținute, pe principiul „ochi pentru ochi". Dacă Trump se implică total, Iranul probabil are capacitatea nu doar de a distruge întreaga economie a Golfului, ci și de a face regiunea nelocuibilă prin distrugerea uzinelor de desalinizare. Aceasta ar declanșa o depresie globală, dacă nu suntem deja într-una.

Nu există niciun motiv să credem că SUA ar putea paraliza capacitatea de ripostă a Iranului înainte de distrugerea completă a Golfului-și a ceea ce mai rămâne din credibilitatea globală a Americii ca superputere.

Care este cel mai bun rezultat posibil cu Iranul? Statele Unite trebuie să admită înfrângerea și să încheie războiul cât mai repede posibil, pentru că cu cât așteptăm mai mult, cu atât mai grave vor fi consecințele pentru toată lumea. Strâmtoarea Ormuz va rămâne sub controlul Iranului. Lumea va fi forțată să se acomodeze cu Iranul, începând cu statele din Golf. Unele capete încoronate ar putea fi nevoite să cadă. Probabil că bazele militare regionale ale Americii vor fi abandonate. Iran va apărea ca noua putere regională.

America nu a pierdut doar puterea atacând Iranul. Puterea nu dispare. Se mută pur și simplu. În Golf, puterea Americii va merge către Iran.

Dar America nu a fost slăbită doar în Golf. SUA au pierdut atât de mult echipament și material în Golf încât nu pot proteja credibil Taiwanul și Coreea de Sud. Asta este curtea din spate a Chinei. Astfel, China ar putea fi cel mai mare câștigător al războiului din Iran, deoarece nu a luptat de fapt.

Trump minte atât de mult acum încât lumea tinde să nu-l mai asculte. Dar dacă chiar credeți că America se află într-o cursă existențială de inteligență artificială cu China, iar Taiwanul este o parte esențială a acesteia, atunci ar trebui să fiți foarte îngrijorați de unele declarații venite din Beijing: afirmația lui Trump că planul de a vinde echipamente de apărare în valoare de 14 miliarde de dolari către Taiwan este o „monedă de schimb," afirmația că NVIDIA ar putea fi autorizată să vândă tehnologie sensibilă legată de inteligența artificială către China, și declarația optimistă că ar fi bine ca mai mulți bani și studenți chinezi să vină în America.

Îi transmite Trump lui Xi că este dispus să vândă America pe față Chinei pentru a obține ajutorul chinez în a se extrage din războiul din Iran, atâta timp cât Israelul rămâne pe primul loc.