Foști președinți, laureați Nobel și lideri internaționali simulează deja următoarea pandemie globală
Postat la: 21.05.2026 |
Un grup format din foști președinți, laureați Nobel și lideri internaționali s-a reunit în Nairobi pentru a simula izbucnirea unei noi pandemii globale, într-un exercițiu care a devenit brusc mult mai realist după apariția focarelor de hantavirus și Ebola din ultimele săptămâni, arată The Guardian.
Simularea a fost organizată de The Elders, grupul creat de Nelson Mandela în 2007 pentru gestionarea marilor crize globale. Potrivit The Guardian, exercițiul a avut loc la centrul de urgență al Organizația Mondială a Sănătății de lângă Nairobi și a implicat scenarii despre un nou virus respirator extrem de periculos izbucnit în Ciad.
Scenariul care a alarmat liderii: un nou virus și guverne care ascund informațiile
În simulare, autoritățile sanitare din estul Ciadului descopereau mai multe decese provocate de insuficiență respiratorie, iar primele teste indicau o nouă variantă de gripă aviară. Problema majoră nu era însă doar virusul, ci faptul că guvernul ezita să anunțe OMS, de teamă că țara va fi izolată economic și stigmatizată internațional. Participanții au discutat timp de ore întregi despre cum ar putea statele lumii să reacționeze mai rapid și mai coordonat decât în timpul pandemiei de Covid-19.
Ebola și hantavirusul au făcut simularea și mai tensionată
Exercițiul a avut loc într-un moment extrem de sensibil. La doar o zi după simulare, autoritățile sanitare au confirmat noi focare de Ebola în Uganda și Republica Democrată Congo, unde boala a provocat deja zeci de decese. În paralel, focarul de hantavirus continuă să provoace îngrijorare internațională. Coincidența a făcut ca întâlnirea foștilor lideri mondiali să capete rapid o dimensiune mult mai serioasă decât un simplu exercițiu teoretic.
„Nu știm unde va izbucni următoarea epidemie"
Printre participanți s-a aflat și laureatul Nobel pentru Pace Denis Mukwege, care a avertizat că lumea trebuie să fie pregătită pentru următoarea mare criză sanitară globală. „Trebuie să lucrăm împreună pentru că nu știm niciodată unde va izbucni", a spus Mukwege. „O epidemie poate merge foarte departe și poate depăși rapid granițele unei țări." Fostul președinte al Liberiei, Ellen Johnson Sirleaf, a avertizat că multe state nu au încă infrastructura necesară pentru a detecta și raporta rapid focarele periculoase.
OMS le-a prezentat participanților și un nou sistem bazat pe inteligență artificială, conceput pentru detectarea și analiza rapidă a amenințărilor sanitare globale. Experții spun că viitoarele pandemii ar putea fi agravate simultan de schimbările climatice, conflicte și dezastre naturale, ceea ce ar face reacțiile internaționale mult mai complicate decât în perioada Covid.
Lumea încă nu are un acord global pentru următoarea pandemie
Simularea vine și într-un moment delicat pentru diplomația internațională. Negocierile pentru tratatul global privind pandemiile - început după Covid-19 - au ratat recent termenul-limită stabilit de statele membre ale OMS.Țările sărace acuză în continuare statele bogate că au monopolizat vaccinurile și tratamentele în timpul pandemiei de Covid, iar lipsa de încredere blochează acum un acord global. Directorul regional OMS pentru Africa, Mohamed Janabi, a transmis un mesaj direct la finalul exercițiului: „Focarele vor continua să apară. Problema este modul în care le gestionăm."
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cum să alegi dealer-ul auto potrivit pentru nevoile tale de șofer?
Achiziția unei mașini este o decizie importanta, indiferent daca alegi un model nou sau unul second-hand. Dincolo de bug ...
-
ONU adoptă o rezoluție „istorică" privind obligația legală a statelor de a aborda schimbările climatice. SUA, printre statele care s-au opus.
ONU a votat cu 141 „pentru" la 8 „impotriva" pentru adoptarea unei rezoluții care susține un aviz al Curții ...
-
Moscova amenință Chișinăul: "Orice agresiune împotriva cetățenilor ruși din Transnistria va primi un răspuns imediat"
Purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a declarat joi, 21 mai, ca orice agresiune im ...
-
Guvernul declasifică peste 5.000 de dosare din arhivele MAE din anii '90: Reacții în URSS față de Revoluție, mineriadele și vizita Regelui Mihai din 1992
Guvernul Romaniei a adoptat joi, 21 mai, la propunerea MAE, o hotarare de Guvern privind declasificarea documentelor ela ...
-
Programul Rabla 2026, reguli noi: Când începe și ce mașini pot cumpăra românii. Schimbări și în privința achiziționării de motociclete
Diana Buzoianu, ministra mediului (USR), a anunțat joi, in cadrul unei conferințe de presa, care vor fi noile reguli de ...
-
13 avioane de vânătoare MIG au fost trimise pentru a urmări un OZN, dezvăluie noi dosare secrete americane declasificate
Arhive guvernamentale americane clasificate, recent declasificate, scot la iveala detalii neobișnuite despre intalniri c ...
-
Partidul Gândacilor de Bucătărie are milioane de susținători în doar 4 zile. Cum s-a născut formațiunea
Noul partid satiric din India, Partidul Gandacilor de Bucatarie (CJP), nascut din indignarea tineretului din aceasta țar ...
-
Elevul care a murit la școală, în timpul unei pauze, lăsat să aștepte salvarea două ore: "Era inconștient, a început să verse și pe gură, și pe nas"
Un baiat in varsta de aproximativ 14 ani, elev la școala din comuna Parincea, județul Bacau, a decedat ieri in timpul un ...
-
Parlamentul Israelului a fost dizolvat și urmează alegeri anticipate: Negocierile și formarea unei majorități sunt extrem de complicate
Parlamentul israelian a facut miercuri un prim pas decisiv spre dizolvare, dupa ce plenul a aprobat in lectura prelimina ...
-
Un bon fiscal din 2007 arată cât de departe s-a ajuns cu prețurile. Cât a ajuns să coste același coș de cumpărături în 2026
Un bon fiscal din 2007 arata ce produse puteai cumpara cu 18,54 lei. Cat ar costa azi același coș și cat valorau atunci ...
-
Donald Trump pe drumul Canossei sau pe drumul Damascului?
Nu știm inca daca summitul sino-american de la Beijing a insemnat inceputul secolului ordinii chineze, dar, cu certitudi ...
-
Zi de mare însemnătate pentru lumea ortodoxă, cu o dublă sărbătoare: Sfinții Constantin și Elena, dar și Înălțarea Domnului
Biserica Ortodoxa ii sarbatoreste, joi, pe Sfantul Împarat Constantin cel Mare si pe mama sa, Elena, doi dintre ce ...
-
Putin părăseşte China după ce a anulat conferinţa de presă în absenţa unor rezultate tangibile
Presedintele rus Vladimir Putin a parasit miercuri China dupa ce a anulat conferinta de presa pe care o sustine de obice ...
-
Pentagonul vrea secretele dronelor ucrainene. Kievul cere rachete Patriot în schimb
Cea mai puternica armata a lumii recunoaște superioritatea tehnologica a Kievului in materie de sisteme autonome. Washin ...
-
Ayatollahul invizibil, Mojtaba Khamenei, cere de urgență iranienilor să facă mai mulți copii: "Cu voia lui Allah"
Liderul suprem iranian, ayatollahul Mojtaba Khamenei, care nu a aparut niciodata in public de la numirea sa, in martie, ...
-
Evreii vor să elibereze in atmosferă milioane de tone de nanoparticule pentru a reflecta lumina soarelui inapoi si a intuneca Pământul!
O companie israeliana de tehnologie se pregatește sa elibereze milioane de tone de particule microscopice in atmosfera s ...
-
Moduri în care un smartwatch îți îmbunătățește antrenamentele de fitness
Ecranul mic de pe incheietura a devenit pentru mulți un fel de partener silențios de antrenament: iți numara pașii, iți ...
-
Premierul interimar Ilie Bolojan va inaugura stațiunea Vizantea
Vineri 22 mai orele 18 a.c., la inaugurarea stațiunii Vizantea din Vrancea, obiectiv care a costat circa 8 mil de euro, ...
-
Rusia şi China, cu conducători septuagenari, convin să investigheze modalităţi pentru o îmbătrânire sănătoasă
Rusia si China au semnat miercuri un acord de cooperare pentru cercetarea si imbunatatirea sanatatii si a imbatranirii, ...
-
Renovarea casei: sfaturi pentru a transforma locuința într-un spațiu de vis
Decizia de a renova casa este una dintre cele mai importante și, in același timp, provocatoare etape prin care poți trec ...
-
Sateliții au surprins o pată de 45 km² lângă proiectul Neptun Deep din Marea Neagră: Greenpeace cere explicații de la OMV Petrom și Romgaz
Greenpeace Romania anunța, miercuri, 20 mai, ca imagini realizate de sateliți au surprins o deversare de fluide in perim ...
-
Măsură fără precedent în SUA, de tip dictatorial: Donald Trump și fiii săi au primit imunitate "pentru totdeauna"!
O masura fara precedent, adoptata in Statele Unite, a fost criticata de democrați. Donald Trump și fiii sai au primit im ...
-
Iată cum arată cele patru specii de extratereștri recuperate din OZN-uri prăbușite - conform unui om de știință al CIA - VIDEO
Un fost om de știința al CIA a susținut ca exista mai multe specii extraterestre despre care guvernul american știe in s ...
-
Internetul cuantic: Un foton a fost teleportat pe o distanță de 270 de metri într-o uimitoare descoperire care va schimba viitorul lumii
Oamenii de știința au teletransportat recent starea unui foton intre puncte cuantice indepartate-aducand internetul cuan ...
-
Delir total: Elon Musk compară activitatea companiei sale Neuralink cu cea a lui Iisus
Miliardarul Elon Musk a declarat luni, 18 mai, ca activitatea companiei sale Neuralink, specializata in implanturi cereb ...
-
Laura Kovesi anunta ca Dosarul Pfizergate împotriva Ursulei von der Leyen se va finaliza până la finalul mandatului ei la EPPO
Laura Codruța Kovesi da vestea momentului pe final de mandat la șefia Parchetului European. Kovesi spune ca procurorii d ...
-
WSJ: Revolta americanilor împotriva inteligenței artificiale ia o turnură politică: mari proiecte blocate de comunități, atacuri violente și legislație tot mai dură
Singurul lucru care crește mai repede decat industria inteligenței artificiale in Statele Unite par sa fie sentimentele ...
-
Grecia a deschis unul dintre cele mai misterioase morminte antice din lume. Legătura cu Alexandru cel Mare
Autoritațile din Grecia au prezentat noi imagini și informații despre unul dintre cele mai spectaculoase situri funerare ...
-
OMS se panichează: Donald Trump reacționează și el după răspândirea temutei boli și afectarea siguranței globale: "Sunt îngrijorat cu siguranță"
Raspandirea Ebola in Africa l-a pus pe ganduri pe președintele american Donald Trump. Sunt ingrijorat, a raspuns Trump u ...
-
Cum să ai grijă de sănătatea ta în fiecare zi
Sanatatea nu este doar absența bolii, ci o stare de echilibru dinamic intre corp, minte și spirit. Pe fondul unui ritm d ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu