Reforma otrăvurilor din alimente: RF Kennedy Jr. va publica ghidul care va interzice alimentele ultraprocesate
Postat la: 13.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
RF Kennedy Jr. a vorbit recent despre impactul obezității și al alimentației asupra sănătății publice, evidențiind totodată eforturile președintelui Donald Trump pentru a sprijini populațiile vulnerabile din Statele Unite.
Potrivit lui Kennedy, „Președintele Trump este prietenul americanului uitat. Obezitatea este, în mare parte, o boală a sărăciei. Iar aceste medicamente au fost disponibile doar pentru oamenii cu resurse. La un moment dat, cea mai mare concentrație de prescripții din această țară se afla în Upper West Side din Manhattan."
El a atras atenția asupra celor care trăiesc în zone defavorizate, fie rurale, fie urbane, unde accesul la alimente sănătoase este limitat. „Dar ce se întâmplă cu oamenii care trăiesc în zone rurale, în ‘deșerturi alimentare'? Ce se întâmplă cu cei din zonele urbane, care trăiesc în ‘deșerturi alimentare', suferă de obezitate și sunt captivi într-un sistem unde pot consuma doar alimente ultraprocesate, care agravează problema? Pentru ei, aceasta va fi o salvare."
Kennedy a subliniat că măsurile luate nu reprezintă o soluție universală: „Nu este un panaceu. Nu este un glonț de argint." Totodată, el a explicat că Trump a cerut abordarea cauzelor fundamentale ale bolilor cronice și că se lucrează la noi ghiduri alimentare menite să schimbe cultura alimentară din țară. „Suntem pe cale să publicăm ghiduri alimentare care vor schimba cultura alimentară din această țară. Vor schimba tipul de hrană pe care îl primește armata. Vor schimba tipul de hrană pe care îl primesc copiii noștri. Vom publica aceste ghiduri în decembrie."
Comentariile lui Kennedy vin pe fondul unei atenții crescute asupra alimentelor ultraprocesate, care sunt din ce în ce mai prezente în dietele globale. Experții internaționali avertizează că acestea contribuie la apariția bolilor cronice, inclusiv obezitatea și diabetul de tip 2, și recomandă măsuri guvernamentale pentru a reduce consumul, precum avertismente și taxe suplimentare. Cu toate acestea, unii cercetători menționează că dovezile privind legătura directă dintre UPF-uri și efectele asupra sănătății sunt încă insuficiente și că sunt necesare studii suplimentare, potrivit BBC.
Alimentele ultraprocesate, cum ar fi chipsurile, băuturile carbogazoase sau supele instant, conțin adesea mai multe ingrediente artificiale și nutrienți reduși. Criticii avertizează că acestea sunt promovate intens de corporații, afectând obiceiurile alimentare și accentuând inegalitățile sociale în sănătate.
Prin urmare, inițiativa anunțată de Trump și sprijinită de Kennedy urmărește nu doar accesul la tratamente, ci și o reformă a culturii alimentare, în special pentru comunitățile defavorizate, vizând prevenția obezității și a bolilor cronice la nivel național.
