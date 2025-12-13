"Execuție" șocantă în parcare: Șofer român ucisă pe loc de un alt conațional, în Italia. Autopsia confirmă - nu a avut nicio șansă

Detalii noi ies la iveală în cazul camionagiu român ucis pe 12 octombrie într-o parcare pentru TIR-uri din zona Bolzano Sud, în nordul Italiei. Procuratura a făcut public rezultatul autopsiei, care confirmă violența extremă a atacului ce i-a curmat viața lui Ionuț Marius Cal, în vârstă de 32 de ani.

Potrivit raportului medico-legal, bărbatul a fost lovit de cinci ori cu cuțitul, însă rana care i-a fost fatală a fost cea aplicată în zona areolei stângi. Lovitura a pătruns până în peretele ventriculului drept, provocând un șoc cardiogen, ceea ce a dus la moarte rapidă.

Celelalte răni erau situate în partea superioară stângă a feței, pe bărbie, în partea stângă a pieptului și sub axila stângă. Medicul legist a precizat că nu au fost identificate leziuni specifice apărării, ceea ce sugerează că victima fie nu a apucat să reacționeze, fie a fost surprinsă într-un moment de vulnerabilitate.

Ancheta îl indică drept principal suspect pe Iulian Alin Brujan, în vârstă de 47 de ani, tot camionagiu tot român. Martorii au relatat că între cei doi avusese loc o ceartă înaintea tragediei, iar procurorii consideră că disputa ar fi degenerat într-un atac cu cuțitul. Arma crimei a fost confiscată, iar experții au confirmat că rănile sunt compatibile cu acesta.

Un astfel de act de violență între șoferi profesioniști este extrem de rar. Brutalitatea atacului și faptul că agresorul și victima se cunoșteau au bulversat atât autoritățile locale, cât și comunitatea românească din zonă. Ancheta continuă pentru a stabili cu exactitate cum a izbucnit conflictul și ce a dus la gestul extrem.