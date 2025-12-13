Congresul SUA analizează reguli stricte pentru exportul de ADN sintetic către China și Rusia
Postat la: 13.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Un grup bipartizan de parlamentari americani a propus reguli noi care ar obliga firmele din SUA să ceară licență înainte de a exporta ADN sintetic către țări precum China sau Rusia.
Congresul SUA analizează un proiect de lege bipartizan care prevede reguli stricte pentru exportul de ADN creat în laborator. Secvențele de ADN sintetic sunt considerate tehnologii sensibile pentru securitatea națională a SUA.
Companiile americane vor fi obligate să obțină o licență specială de export înainte de a trimite aceste secvențe digitale de ADN către anumite țări, printre care China și Rusia.
ADN-ul sintetic joacă un rol central în industria biotehnologică modernă. Cercetătorii folosesc computere performante și, tot mai des, inteligență artificială, pentru a crea secvențe de ADN care nu există în natură, cu potențial de a duce la tratamente inovatoare pentru boli grave. Aceste secvențe sunt apoi sintetizate fizic în laboratoare și utilizate în cercetare.
Inițiatorii proiectului spun însă că aceeași tehnologie ar putea fi folosită abuziv, inclusiv pentru dezvoltarea unor agenți biologici periculoși. „Este esențial să protejăm cercetarea americană de ultimă generație și proprietatea intelectuală de principalii noștri adversari externi", a declarat senatorul republican Tom Cotton din Arkansas, citat de Reuters.
Oficialul a subliniat că proiectul de lege are rolul de a împiedica accesul neautorizat la tehnologii-cheie. „Legea noastră va împiedica China comunistă să obțină acces la proprietatea intelectuală care alimentează inovația biotehnologică americană".
Inițiativa legislativă a fost depusă simultan în Senat și în Camera Reprezentanților. Ea este susținută de senatori democrați și republicani, precum și de deputați din Ohio și Pennsylvania.
Parlamentarii spun că scopul proiectului de lege nu este blocarea cercetării medicale. În schimb, urmărește alinierea biotehnologiei la regimul de securitate aplicat deja altor domenii strategice, precum inteligența artificială sau industria semiconductorilor.
