Cazul care uimește Italia: un fugar care evadase dintr-o închisoare s-a camuflat într-o statuie falsă

Un bărbat în vârstă de 38 de ani a fost arestat sâmbătă în sudul Italiei, după ce primarul orașului l-a văzut pozând ca o statuie într-un decor de Crăciun. Bărbatul era căutat pentru agresarea unui polițist și fugise dintr-o închisoare din Bologna.

Un fugar a fost arestat sâmbătă în sudul Italiei, după ce a încercat să scape de poliție pozând ca o statuie într-un decor de Crăciun al orașului. Bărbatul de 38 de ani din Ghana a fost descoperit în Galatone, în regiunea Puglia, de primarul orașului, Flavio Filoni, care trecea pe lângă expoziția din Piazza Santissimo Crocifisso.

„În timp ce stăteam în fața scenei de Crăciun, realizată cu multă dragoste de Pro Loco, am observat ceva ce inițial am confundat cu o parte a scenei", a scris Filoni pe Facebook. „Un detaliu care părea inofensiv, dar care s-a dovedit a fi crucial." Primarul a luat inițial în considerare să contacteze organizatorii pentru a-i felicita pentru figura realistă, dar după o inspecție mai atentă și-a dat seama că era o persoană reală.

Filoni a chemat un alt oficial al orașului pentru a-l convinge pe bărbat să părăsească scena nașterii Domnului. Potrivit mass-media locală LeccePrima, bărbatul s-ar fi opus și ar fi susținut că scena nașterii Domnului era casa lui. Poliția locală, poliția statală și Carabinieri au sosit rapid și l-au identificat pe bărbat ca fiind un fugar căutat.

Bărbatul evadase dintr-o pedeapsă de nouă luni și 15 zile de închisoare în Bologna pentru rezistență la un funcționar public și agresiune agravată, potrivit rapoartelor. „Datorită intervenției prompte a poliției locale, a poliției statale și a Carabinieri, a fost posibilă localizarea și identificarea fugarului", a spus Filoni.

Primarul a mulțumit poliției pentru munca depusă, adăugând că incidentul a confirmat „cât de important este să avem încredere deplină în munca zilnică a celor care garantează siguranța și legalitatea". Galatone, un oraș cu aproximativ 15.400 de locuitori situat la 26 de kilometri de Lecce, se află în regiunea Salento din sudul Pugliei.