A trecut testele si de la anul e pe piata: pastila care revoluționează lupta cu obezitatea și diabetul - poți da jos, sănătos, peste 10 kg într-un an de zile

Noul medicament oral orforglipron a trecut cu succes ultima etapă a testelor clinice și ar putea ajunge pe piață chiar în decurs de un an, după depunerea cererilor de aprobare la nivel global. În studiul clinic ATTAIN-2, pacienții cu obezitate și diabet care au primit doza maximă de orforglipron au înregistrat o scădere medie în greutate de 10,5% - echivalentul a circa 10,4 kilograme în 72 de săptămâni. Prin comparație, în grupul placebo pierderea medie a fost de doar 2,2%.

Pe lângă reducerea greutății, medicamentul a demonstrat și îmbunătățiri notabile ale nivelului glicemiei, iar în unele cazuri pacienții nu mai îndeplineau criteriile de diagnostic pentru diabetul de tip 2. „Aceste rezultate sugerează că orforglipron ar putea avea un dublu impact: controlul greutății și stabilizarea metabolismului", au declarat cercetătorii implicați în proiect. Piața actuală a tratamentelor GLP-1 este dominată de soluții injectabile, precum Zepbound (Eli Lilly) și Wegovy (Novo Nordisk). Deși foarte eficiente, acestea sunt costisitoare și mai greu de administrat.

Apariția unei alternative orale ar putea reprezenta un punct de cotitură: tratamente mai accesibile, mai simple și mai atractive pentru pacienți. Un alt avantaj major este că orforglipron nu se bazează pe peptide, ceea ce îi asigură o absorbție mai bună și elimină anumite restricții alimentare impuse de alte medicamente.

Ca în cazul oricărui tratament nou, au fost raportate reacții adverse, în special greață, vărsături și diaree - efecte frecvente și la alte terapii pentru slăbit. Totuși, rata de întrerupere a tratamentului (20%) a fost comparabilă cu cea a grupului placebo, ceea ce indică un profil de tolerabilitate considerat acceptabil. Orforglipron va deveni prima pastilă care să rivalizeze cu tratamentele injectabile, deschizând o nouă etapă în lupta globală împotriva obezității și diabetului.