Acțiune fără precedent a Rusiei: Blackout total la cea mai mare centrală nucleară din Europa
Postat la: 12.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Într-o acțiune fără precedent, Rusia a întrerupt deliberat conexiunea dintre Centrala Nucleară Zaporojie (ZNPP), aflată sub ocupație, și rețeaua electrică a Ucrainei, pentru a testa integrarea acesteia în rețeaua rusă, a declarat, duminică, ministrul ucrainean de externe Andrii Sybiha.
Centrala de la Zaporojie, cea mai mare centrală nucleară din Europa, se află în regim de „blackout" (fără alimentare externă cu energie) de aproape trei săptămâni, începând de la sfârșitul lunii septembrie, ceea ce reprezintă o amenințare la adresa siguranței nucleare.
Potrivit informațiilor, trupele ruse au lovit o linie electrică pe 23 septembrie, tăind astfel legătura centralei cu rețeaua electrică a Ucrainei. Drept urmare, centrala a fost nevoită să se bazeze pe generatoare diesel de rezervă pentru a menține funcțiile critice de siguranță și pentru a furniza electricitate.
„Nu este doar o tentativă de furt a unei instalații nucleare ucrainene civile. Acțiunile neautorizate ale (companiei ruse de energie nucleară de stat) Rosatom încalcă protocoalele internaționale de siguranță nucleară, contravin licenței ucrainene și reprezintă o amenințare directă de incident nuclear", a declarat Sybiha pe platforma X.
Ministrul a spus că Rusia trebuie să înceteze atacurile asupra centralei și să permită repararea liniilor electrice pentru a pune capăt întreruperii alimentării. El a cerut, de asemenea, comunității internaționale să recunoască acțiunile Moscovei drept ilegale și „extrem de periculoase", îndemnând Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) să exercite presiuni asupra Rusiei, potrivit The Kyiv Independent.
Pe măsură ce îngrijorările privind o posibilă criză la centrală au crescut, AIEA a declarat pe 6 octombrie că echipa sa a auzit „mai multe runde de bombardamente care veneau și plecau din apropierea sitului":
După ce presa de stat rusă a dat vina pentru atacuri pe Forțele Armate ale Ucrainei, Ministerul ucrainean de Externe a afirmat, pe 6 octombrie, că este vorba despre „o provocare deliberată a Rusiei".
Centrala de la Zaporijjea se află sub ocupație rusă din martie 2022. Cele șase reactoare ale sale au fost oprite la o lună după ocuparea de către Moscova, însă instalația are în continuare nevoie de electricitate pentru a menține sistemele de răcire și a preveni un incident nuclear.
Ucraina continuă să ceară retragerea forțelor ruse din centrală și instituirea unei zone demilitarizate în jurul acesteia, o propunere pe care Rusia a respins-o în mod repetat.
