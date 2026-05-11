Academia Da Vinci îi apropie pe copii de marile culturi ale lumii: lecție specială de caligrafie chineză la Centrul Cultural Chinez

Elevii Academia Da Vinci au participat la o întâlnire culturală specială organizată la Centrul Cultural Chinez, unde au descoperit arta și simbolistica fascinantă a caligrafiei chinezești.

În cadrul atelierului, copiii au învățat că fiecare caracter chinezesc poartă o semnificație profundă și că scrisul poate deveni o formă de artă, disciplină și echilibru interior. Prin exerciții practice și prezentări interactive, elevii au făcut cunoștință cu o cultură veche de mii de ani și au înțeles cât de important este dialogul dintre civilizații.

Experiența face parte din seria activităților prin care Academia Da Vinci îi încurajează pe tineri să descopere lumea prin cultură, creativitate și experiențe directe, dincolo de limitele educației clasice. Proiectele Academiei Da Vinci sunt realizate împreună cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România și Inspectoratul Școlar al Municipiului București.