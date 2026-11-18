Agendele copiilor s-au umplut mai repede decât ale părinților, iar oboseala apare înainte de vacanța de iarnă. Câteva criterii simple ajută la trierea activităților - și la păstrarea celor care fac mai mult de un lucru.

Patru activități pe săptămână și un copil epuizat

În noiembrie, multe familii ajung la aceeași concluzie: s-a exagerat. Luni înot, marți engleză, joi robotică, sâmbătă șah - iar pe traseu, un copil care adoarme în mașină și își face temele la 21:30. Intenția a fost bună. Rezultatul e un program pe care niciun adult nu l-ar accepta pentru el însuși.

Problema rar e activitatea în sine. E numărul lor și, mai ales, lipsa unui criteriu de selecție.

Câteva întrebări simple fac ordine.

1. Ce nevoie acoperă, concret?

Merită scris pe hârtie, pentru fiecare activitate, ce anume rezolvă: mișcare fizică, o abilitate școlară, socializare, creativitate sau încredere în sine. Exercițiul are un efect imediat - de obicei apar două activități care acoperă aceeași nevoie și una care nu acoperă niciuna, păstrată doar din inerție sau pentru că „a început deja".

2. Este o oră în plus de evaluare sau o pauză de la ea?

Un copil are deja, la școală, suficiente contexte în care este evaluat. Dacă toate activitățile din afară funcționează tot pe competiție, note, clasamente și concursuri, presiunea nu scade; ea doar se mută. Un program sănătos are nevoie de măcar o activitate în care copilul nu e comparat cu nimeni.

3. Se face în grup sau singur?

Multe activități moderne sunt, de fapt, individuale, chiar dacă se desfășoară într-o sală cu alți copii. După anii de școală online și cu viața socială mutată masiv pe telefon, lucrul într-o echipă reală - unde rezultatul depinde de toți - a devenit mai valoros decât era acum zece ani.

4. Ce rămâne din ea în afara sălii?

Testul cel mai util. Unele abilități rămân în sala de curs; altele se mută în viața de zi cu zi. Capacitatea de a vorbi clar și fără panică în fața unui grup se folosește la fiecare prezentare, examen oral și, mai târziu, interviu.

De ce teatrul trece aceste filtre

Aplicate la rece, criteriile de mai sus explică de ce cursurile de teatru au revenit în atenția părinților: sunt una dintre puținele activități care bifează mai multe căsuțe simultan.

Acoperă mișcarea și raportul cu propriul corp prin mișcare scenică. Acoperă socializarea reală, pentru că un spectacol nu se poate face singur. Acoperă vorbirea în public, dicția și gestionarea tracului - abilități care se văd direct în rezultatele școlare. Și acoperă partea de dezvoltare personală la care părinții se gândesc cel mai des: încrederea că poți fi privit și auzit fără să te faci mic

La fel de important: e o oră fără note și fără clasament. Se repetă până când scena funcționează, nu până când cineva câștigă.

Cât timp cere

Un curs de teatru ținut corect are o ședință săptămânală de aproximativ 90 de minute, fără teme pentru acasă și fără pregătire suplimentară - cu excepția perioadei de dinaintea spectacolului. Pentru un părinte care își recalibrează săptămâna, asta înseamnă un singur slot, nu o nouă sursă de presiune.

Unde se țin cursurile în București

Bravissimo organizează cursuri de teatru și actorie în trei sedii din București - Vatra Luminoasă (sector 2), Brâncoveanu (sector 4) și Militari (sector 6) - cu grupe formate pe vârste apropiate, de la 6 ani, și ședințe săptămânale de 90 de minute. Proximitatea contează mai mult decât pare: naveta este, în multe familii, motivul real pentru care o activitate bună se abandonează în februarie.

Grupele sunt coordonate de actori și pedagogi teatrali cu formație de specialitate, printre care Andrei Atabay, doctor în Teatru și Artele Spectacolului, și Marina Radu Fluerașu, actriță cu licență și masterat la UNATC. Nu se face selecție pe criterii de talent, iar fiecare etapă se încheie cu un spectacol jucat pe o scenă reală, în fața părinților.

Orarul grupelor și detaliile despre sedii sunt disponibile pe bravissimo.ro. Înscrierea începe cu un formular sau un telefon și continuă cu o primă întâlnire gratuită, fără obligații - utilă mai ales părinților care vor să vadă cum arată ora înainte de a adăuga orice în programul copilului.