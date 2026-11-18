Un fost ofițer CIA și o fostă sex-spioană a FSB explică pe larg cum a căzut CEO-ul celei mai importante companii Big Tech victima unei capcane a serviciilor de informații chineze
Postat la: 18.11.2026 |
Cum a căzut CEO-ul celei mai importante companii de tehnologie din lume victimă unei capcane a serviciilor de informații de miliarde de dolari? Fostul ofițer CIA John Kiriakou și fosta agentă rusoaică Aliia Roza expun realitatea întunecată a spionilor, a operațiunilor de tip „honeypot" și a spionajului, dezvăluind exact tehnicile psihologice folosite pentru a compromite ținte puternice.
John Kiriakou este un fost ofițer CIA care a gestionat operațiuni de informații la nivel global, iar Aliia Roza este o fostă spioană rusoaică supusă unui antrenament militar intensiv în psihologie umană și seducție. Astăzi, Kiriakou este un autor publicat, iar Roza își folosește platforma mare de social media pentru a-i învăța pe civili cum să depisteze manipularea ascunsă și să-și revendice puterea în fața prădătorilor.
În acest episod, care poate fi vizionat integral mai jos, ei explică:
- Discuția principală: Episodul se concentrează pe mecanismele spionajului modern, manipulare psihologică, operațiuni de tip honeypot (capcane sexuale) și inginerie socială, având ca studiu de caz speculațiile legate de CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, și presupuse infiltrații chineze/ruse.
- Capcana de 5 miliarde de dolari: Cum au folosit cu succes serviciile secrete chineze o companie de tehnologie fabricată și un agent „honeypot" pentru a extrage cipuri AI restricționate de la CEO-ul Nvidia.
- Ancora parfumului: Cum leagă agenții neurologic excitarea țintei de un miros specific și un cuvânt cheie pentru a declanșa la comandă o obsesie fizică profundă.
- Tehnica laptelui: Un test rapid de asociere de cuvinte folosit de spioni pentru a-ți profila instantaneu trecutul și a identifica exact ce arhetip psihologic te va manipula cel mai bine.
- Izolarea strategică: Metoda subtilă de manipulare (gaslighting) pe care o folosesc agenții pentru a rupe încet legăturile unei ținte cu membrii de încredere ai familiei și cu consilierii.
- Tehnici de acoperire profundă: De ce petrec agenții străini zeci de ani trăind vieți fabricate și construind identități false doar pentru a obține o singură informație exploatabilă.
- Demonstrația Aliiei Roza: În timpul emisiunii, Roza a demonstrat cum poate câștiga încrederea sau crea o conexiune personală rapidă cu o persoană (ex. cu John Kiriakou) în doar câteva secunde, folosind cercetarea prealabilă a țintei, validarea personalizată și tehnici de love bombing.
- Povestea personală a Aliiei Roza: Aceasta a povestit că a fost introdusă în mediul de informații/investigații prin tatăl său (ofițer militar) și antrenată într-o academie specială din Rusia în tehnici de influență, seducție și supraviețuire. A descris cum a fost folosită ca momeală (asemănător unui „James Bond" feminin) pentru a viza traficanți de droguri sau criminali din Europa și Regatul Unit, construind relații de 8 luni pentru a obține informații.
- După ce susține că a fugit sau a rupt legăturile cu trecutul ei din Rusia din cauza pericolelor și a amenințărilor la adresa fiului ei, Roza s-a mutat în SUA, a fondat o agenție de modă și PR, iar în ultimii ani a apărut frecvent în podcasturi internaționale vorbind despre „cum să recunoști un prădător", control mintal și dinamici de putere în relații.
- John Kiriakou este o figură controversată din intelligence (fost ofițer CIA care a expus programul de tortură al agenției și a făcut închisoare din această cauză), ceea ce dă o anumită greutate tehnică discuției despre spionaj din podcast, deși prezența Aliiei Roza aduce o componentă mai degrabă senzațională și de pop-psychology / entertainment.
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