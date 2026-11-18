Cum a căzut CEO-ul celei mai importante companii de tehnologie din lume victimă unei capcane a serviciilor de informații de miliarde de dolari? Fostul ofițer CIA John Kiriakou și fosta agentă rusoaică Aliia Roza expun realitatea întunecată a spionilor, a operațiunilor de tip „honeypot" și a spionajului, dezvăluind exact tehnicile psihologice folosite pentru a compromite ținte puternice.

John Kiriakou este un fost ofițer CIA care a gestionat operațiuni de informații la nivel global, iar Aliia Roza este o fostă spioană rusoaică supusă unui antrenament militar intensiv în psihologie umană și seducție. Astăzi, Kiriakou este un autor publicat, iar Roza își folosește platforma mare de social media pentru a-i învăța pe civili cum să depisteze manipularea ascunsă și să-și revendice puterea în fața prădătorilor.

În acest episod, care poate fi vizionat integral mai jos, ei explică: