ACUFENE (Tinitus) - Cum ne pot afecta acufenele calitatea vieții?
Postat la: 01.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Un țiuit constant în urechi, un bâzâit care nu dispare nici când e liniște, un zgomot imaginar care devine obositor – acestea sunt doar câteva dintre felurile în care se manifestă acufenele, cunoscute și sub denumirea de tinitus. Pentru unii, este doar o senzație ocazională, trecătoare. Pentru alții, acufenele devin o parte zilnică a vieții, cu impact semnificativ asupra sănătății psihice, calității somnului și capacității de concentrare. Astăzi vom explora ce sunt acufenele, de ce apar și, mai ales, cum ne pot afecta calitatea vieții dacă nu sunt gestionate corect.
Ce sunt acufenele și cum se simt?
Acufenele reprezintă percepția unui sunet în absența unui stimul sonor extern. Persoana afectată aude un zgomot – de obicei un țiuit, un șuierat, un zumzet sau un fâșâit – care nu provine din mediul înconjurător, ci din interiorul urechii sau al creierului.
Aceste sunete pot fi constante sau intermitente, pot apărea într-o singură ureche sau în ambele și pot varia în intensitate. În unele cazuri, ele sunt ușor ignorate. În altele, devin sufocante, intrusive și extrem de deranjante.
Ce cauzează apariția acufenelor?
Acufenele nu sunt o boală în sine, ci mai degrabă un simptom al unei alte afecțiuni, cum ar fi:
· Expunerea îndelungată la zgomote puternice (de exemplu: muncă industrială, concerte, căști la volum ridicat)
· Pierderea auditivă legată de vârstă (presbiacuzie)
· Infecții ale urechii sau traumatisme craniene
· Tulburări de circulație sanguină
· Afectarea nervului auditiv
· Stresul prelungit și oboseala cronică
· Anumite medicamente (efecte adverse ototoxice)
În multe situații, cauza exactă nu poate fi identificată imediat, ceea ce face diagnosticul și tratamentul mai dificile. De aceea, evaluarea medicală timpurie este esențială.
Impactul acufenelor asupra calității vieții
Acufenele pot părea un simplu disconfort auditiv la început. Dar, în realitate, pot avea un efect profund asupra stării psihice și emoționale a unei persoane. Iată cum:
1. Tulburări de somn
Multe persoane cu tinitus au dificultăți în a adormi sau se trezesc frecvent în timpul nopții din cauza sunetului perceput. Lipsa somnului afectează concentrarea, productivitatea și starea generală de bine.
1. Anxietate și depresie
Acufenele cronice pot deveni o sursă de stres major. Mulți pacienți declară că se simt neputincioși, izolați sau copleșiți de lipsa unei soluții clare. Această stare poate duce la apariția anxietății sau chiar a depresiei.
1. Dificultăți de concentrare
Un sunet constant în ureche poate perturba atenția în activitățile zilnice – citit, lucrat, participarea la ședințe sau conversații.
1. Retragere socială
Din cauza disconfortului psihic, unele persoane evită ieșirile în public sau interacțiunile sociale, ceea ce duce la izolare și scăderea calității vieții.
Ce poți face dacă suferi de acufene?
Chiar dacă nu există un tratament universal pentru tinitus, există soluții eficiente de gestionare și reducere a simptomelor. Iată câteva recomandări utile:
· Consult audiologic – primul pas este o audiogramă și o evaluare completă realizată de un specialist audiolog.
· Aparate auditive cu funcție de mascare – multe modele moderne includ opțiuni de generare a unui zgomot de fundal plăcut care maschează acufenele.
· Terapia prin sunet – utilizarea unor sunete ambientale liniștitoare poate ajuta la reducerea percepției tinitusului.
· Gestionarea stresului – tehnici de relaxare, terapie cognitiv-comportamentală, mindfulness sau exerciții fizice regulate pot reduce intensitatea acufenelor.
Acufenele nu trebuie ignorate și nici acceptate ca parte inevitabilă a vieții. Cu un diagnostic corect, o abordare personalizată și sprijinul unui specialist, tinitusul poate fi gestionat eficient, iar impactul asupra calității vieții poate fi redus semnificativ. Clarfon SA oferă evaluări auditive gratuite, consiliere specializată și aparate auditive de ultimă generație, adaptate nevoilor persoanelor cu acufene. Fă primul pas si testează-ți auzul! Auzul tău merită toată atenția. Iar liniștea interioară nu trebuie să fie doar un vis.
