Se strânge lațul în jurul lui Donald Trump în cazul Epstein: Fostul procuror general Pam Bondi a fost audiată în Congres

Pam Bondi, fostul secretar american al justiţiei, a apărat vineri modul în care administraţia Trump a gestionat cazul Epstein în faţa unei comisii a Congresului care a audiat-o, pe fondul acuzaţiilor persistente de lipsă de transparenţă a guvernului, relatează AFP şi Reuters.

Fostul procuror general, eliberată din funcţie de Donald Trump în 2 aprilie, a fost audiată de membrii unei comisii de anchetă a Camerei Reprezentanţilor în cadrul unei şedinţe cu uşile închise, scrie news.ro.

În declaraţiile sale introductive, relatate de mai multe mass-media americane, Pam Bondi a apărat activitatea Departamentului pe când se afla la conducerea acestuia, dar a recunoscut "erori în procesul de cenzurare" a documentelor făcute publice, destinat în special protejării identităţii potenţialelor victime.

"Ceea ce trebuie reţinut este că justiţia şi transparenţa în acest caz au fost asigurate la cererea preşedintelui Trump şi a guvernului său", a asigurat fostul demnitar.

Congresmenul democrat Robert Garcia, membru al comisiei de anchetă, a regretat, la rândul său, lipsa unor răspunsuri clare din partea lui Pam Bondi. "Ea a declarat că nu va vorbi şi nu va răspunde la nicio întrebare care are vreo legătură cu preşedintele Trump", a declarat Garcia în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la finalul audierii.

Reprezentanta democrată Melanie Stansbury a denunţat o "încercare de eschivare şi o perdea de fum" din partea republicanilor "pentru a o împiedica pe Pam Bondi să depună mărturie sub jurământ". Ea a afirmat, de asemenea, că actuali responsabili ai Departamentului Justiţiei se aflau alături de fostul secretar al justiţiei în timpul audierii şi interveneau din când în când pentru a-i spune să nu răspundă la anumite întrebări.

Controversa legată de publicarea documentelor din dosarul Epstein îl urmăreşte pe Donald Trump încă de la începutul celui de-al doilea mandat al său. Anul trecut, republicanul şi-a îndemnat susţinătorii să treacă peste acest capitol, chiar în timp ce cererile de transparenţă deveneau din ce în ce mai insistente.

Departamentul Justiţiei susţine că a publicat toate documentele pe care era obligat legal să le facă publice.

Pam Bondi a devenit o figură centrală în cazul Epstein după ce a declarat, la preluarea funcţiei în 2025, că presupusa listă a clienţilor infractorului sexual se afla pe biroul ei, în aşteptarea aprobării pentru publicare.

Departamentul Justiţiei şi FBI au afirmat ulterior că o astfel de listă nu există şi că nu intenţionează să facă publice mai multe informaţii.

Donald Trump a demis-o pe Pam Bondi în aprilie, într-un moment în care preşedintele american se arăta din ce în ce mai frustrat de incapacitatea oficialului de a-i urmări în justiţie pe oponenţii săi, potrivit mai multor mass-media americane.

Democratul Robert Garcia a criticat decizia de a o ţine în spatele uşilor închise, afirmând că aceasta încalcă spiritul unei citaţii şi împiedică publicul larg să o audă pe fostul procuror general în acest caz care continuă să atragă multă atenţie.

Însă şeful republican al comisiei de anchetă, James Comer, a apărat formatul audierii şi a afirmat că Pam Bondi a cooperat mai repede decât alţi martori. "A venit. Nu a făcut ca familia Clinton şi nu a aşteptat şapte luni să vină. Adică, ar fi putut să se opună" citaţiei, a declarat congresmenul republican înainte de începerea audierii.

Victimele lui Jeffrey Epstein s-au adunat în faţa sălii de audiere, cerând guvernului să facă mai multă lumină asupra cazului.

"Pam Bondi ar trebui să depună mărturie sub jurământ şi în faţa unei camere de filmat, cu transcrierea integrală şi înregistrarea făcute publice, deoarece americanii merită transparenţă şi asumarea responsabilităţii", a declarat presei Liz Stein, una dintre victimele finanţistului newyorkez. Acesta a murit în închisoare în 2019, înainte de procesul său pentru infracţiuni sexuale.

Avocatul Departamentului Justiţiei i-a recomandat lui Bondi să nu vorbească despre Trump, spun democraţii. Astfel, ea a refuzat să răspundă la întrebările Congresului cu privire la faptul dacă preşedintele Donald Trump era la curent cu activităţile defunctului infractor sexual Jeffrey Epstein care au dus la punerea sa sub acuzare sau dacă el i-a cerut să cenzureze dosarele Departamentului Justiţiei care au fost făcute publice.

În audierea care a avut loc cu uşile închise în faţa Comitetului de Supraveghere al Camerei Reprezentanţilor, Bondi a spus că Todd Blanche, fost avocat al lui Trump, care ocupă în prezent funcţia de procuror general interimar, a fost oficialul responsabil de publicarea documentelor. "Nu am condus fiecare aspect al acestui efort şi nici nu am efectuat personal revizuirea documentelor. Am delegat supravegherea acestui proces procurorului general adjunct Todd Blanche", a spus Bondi într-o declaraţie pregătită dinainte, obţinută de Reuters.

Bondi a afirmat ulterior că l-a susţinut pe Blanche. "Am lăudat modul în care procurorul general interimar Blanche a gestionat această sarcină herculeană. Am spus că etica sa este ireproşabilă şi că este un procuror general incredibil", a scris ea pe X.

Reprezentantul Robert Garcia din California, liderul democraţilor din comisie, a declarat reporterilor că Bondi a refuzat să răspundă la întrebări referitoare la Trump, spunând că un avocat al Departamentului Justiţiei care stătea lângă ea "a intervenit şi i-a spus fostei procuroare generale că nu va răspunde la acele întrebări".

În timpul mandatului său, Departamentul de Justiţie a declarat că nu va divulga informaţii care ar expune victimele sau ar compromite anchetele în curs.

Bondi s-a confruntat cu critici aspre din partea democraţilor şi a unor republicani pe durata mandatului său, pentru modul în care a gestionat divulgarea a milioane de documente legate de Epstein.

Democraţii şi unii republicani au acuzat-o pe Bondi că a încercat să-l protejeze pe Trump de anchetă. Trump s-a opus publicării informaţiilor până cu puţin timp înainte ca Congresul să adopte cu o majoritate covârşitoare o lege care ordona publicarea acestora.

Reprezentanta democrată Melanie Stansbury din New Mexico a declarat că Bondi a spus comisiei că Departamentul de Justiţie a publicat 3 milioane din cele 6 milioane de documente legate de Epstein. "Aceasta este o muşamalizare", a acuzat ea.

În declaraţia sa citită în deschiderea audierii, Bondi a recunoscut "erori de redactare", dar nu a oferit detalii cu privire la aceste greşeli. Ea a apărat, de asemenea, modul în care administraţia Trump a gestionat cazul Epstein şi publicarea documentelor. "Din câte ştiu, departamentul a furnizat tot ce era necesar", a spus ea în declaraţia obţinută de Reuters.

Audierea lui Bondi s-a încheiat fără ca aceasta să vorbească cu reporterii adunaţi în faţa sălii.

Înainte de începerea mărturiei lui Bondi, preşedintele James Comer din Kentucky le-a spus reporterilor: "Astăzi vom întreba de ce documentele încă nu au fost publicate... ce documente mai rămân şi de ce nu au fost predate".

Trump a demis-o pe Bondi pe 2 aprilie, în parte din cauza modului în care a gestionat dosarele Epstein.

Trump şi Epstein au socializat în anii 1990 şi la începutul anilor 2000, dar Trump a afirmat în repetate rânduri că a pus capăt relaţiei înainte ca Epstein să pledeze vinovat în 2008 pentru solicitarea de servicii sexuale de la o minoră.

Epstein a fost arestat din nou în 2019 şi acuzat de trafic sexual cu minori, fiind acuzat că a recrutat şi a abuzat fete minore în New York şi Florida. Moartea sa din acel an într-o celulă de închisoare din New York a fost declarată sinucidere.

Dosarele Epstein au dezvăluit legăturile finanţistului cu persoane influente, printre care Trump, fostul preşedinte Bill Clinton şi Andrew Mountbatten-Windsor, fostul duce de York. Toţi au declarat că nu aveau cunoştinţă despre presupusul trafic sexual al lui Epstein.