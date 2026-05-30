Giorgia Meloni vrea să schimbe denumirea unității de măsură a tensiunii electrice

Guvernul italian condus de premierul Giorgia Meloni a lansat o inițiativă prin care dorește schimbarea denumirii internaționale a unității de măsură a tensiunii electrice din „volt" în „volta", pentru a aduce un omagiu complet fizicianului italian Alessandro Volta, la peste două secole de la moartea sa.

Potrivit autorităților de la Roma, propunerea urmărește să evidențieze contribuția Italiei la dezvoltarea științei moderne și la marile inovații tehnologice ale lumii, scrie politico.eu.

Alessandro Volta este considerat unul dintre pionierii electricității moderne, fiind inventatorul pilei electrice - precursorul bateriei actuale - între anii 1799 și 1800. De asemenea, el este creditat cu descoperirea metanului.

În prezent, unitatea de măsură a potențialului electric poartă numele de „volt", însă autoritățile italiene susțin că acesta reprezintă o formă anglicizată a numelui savantului.

Executivul de la Roma dorește acum readucerea literei finale și folosirea denumirii „volta", considerând că aceasta reflectă mai fidel numele complet al fizicianului italian.

Demersul a fost discutat joi la Paris de secretarul de stat italian pentru digitalizare, Alessio Butti, cu Annette Koo, directorul general al Biroului Internațional de Greutăți și Măsuri (BIPM), organizația responsabilă de standardele internaționale de măsurare.

„Propunerea Italiei depășește cu mult o simplă chestiune lingvistică și reprezintă dorința de a acorda o recunoaștere istorică importantă unuia dintre părinții științei moderne, a cărui activitate a schimbat radical relația umanității cu electricitatea și progresul tehnologic", a declarat Alessio Butti.

Oficialul italian a argumentat că majoritatea unităților de măsură care poartă numele unor oameni de știință păstrează integral numele de familie, oferind exemple precum hertz, newton sau watt.

Pentru a deveni realitate, modificarea ar trebui adoptată mai întâi în legislația italiană, după care Roma ar urma să promoveze inițiativa la nivel internațional.

Obiectivul guvernului italian este ca propunerea să fie supusă votului în cadrul Conferinței Generale a BIPM, programată pentru luna octombrie a acestui an.

Autoritățile italiene consideră că schimbarea ar reprezenta nu doar un gest simbolic, ci și o reafirmare a rolului jucat de Italia în istoria științei și a tehnologiei moderne.