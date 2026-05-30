Transportoarele Piranha 5, care se produc în România, au fost respinse din programul SAFE! Ultimele contracte semnate de MApN

Transportoarele Piranha 5, care se produc în România, au fost respinse din programul SAFE! Aproape de miezul nopții, Ministerul Apărării Naționale (MApN) a făcut publică lista cu o serie de noi proiecte aprobate în programul SAFE. De pe această listă au fost eliminate transportoarele Piranha 5, care se produc în România, la Uzina Mecanică București (UMB).

Lista contractelor semnate de MApN vineri, în cadrul SAFE

Direcția generală pentru armamente din cadrul Ministerului Apărării a semnat, vineri, mai multe contracte aferente Programului „Acțiunea pentru securitatea Europei" (SAFE), în condițiile aprobate de Parlamentul României.

Toate contractatele au fost semnate cu Rheinmetall. A fost semnat contractele privind mașinile de luptă ale infanteriei Lynx, sistemele antidronă, furnizarea de muniție, precum și cel care prevede achiziția a 2 nave de patrulare maritimă și a 2 vedete de intervenție pentru scafandri. Aceste nave urmează să fie produse la șantierul Damen din Mangalia.

Peste 3 miliarde de euro se duc pe contractul Lynx

Lista contractelor semnate de MApN:

- Acordul-cadru pentru furnizarea de către operatorul economic Rheinmetall Automecanica SRL a 298 mașini de luptă a infanteriei și derivate, în valoare de 3.337 mil. EURO, fără TVA.

Programul de înzestrare are ca obiectiv dotarea Armatei României cu mașini de luptă a infanteriei pe șenile (MLI) și derivate, necesare îndeplinirii misiunilor specifice de către batalioanele de infanterie grea din Forțele Terestre Române.

- Contractul pentru furnizarea de către compania Rheinmetall Italia S.p.A, a produselor anti-dronă "Sistem artileristic dislocabil de apărare aeriană cu baza la sol cu capabilități CRAM și CUAS SKYNEX", "Sistem mobil de apărare antiaeriană cu rază foarte scurtă de acțiune VSR-CUAS SKYRANGER 35" și "Sistem de apărare antiaeriană foarte apropiată (CIWS) Millenium".

Valoarea contractului este 981.950.000 EURO, fără TVA, compania având obligația de a furniza 7 sisteme SKYNEX, 2 sisteme SKYRANGER 35 și 2 sisteme Millenium.

Cele trei proiecte SAFE au ca obiectiv dotarea Armatei României cu sisteme de apărare antiaeriană cu rază foarte scurtă de acțiune pentru apărarea antiaeriană nemijlocită a forțelor, mijloacelor (inclusiv nave) și a elementelor de infrastructrură din cadrul zonelor de operații/responsabilitate.

S-a semnat și contractul care ar trebui să readucă la viață șantierul Damen

- Contractul pentru furnizarea de către compania NVL B.V.&Co. KG, parte a grupului Rheinmetall AG Germania, a produselor "Navă de patrulare maritimă" și "Vedetă de intervenție pentru scafandri", în valoare de 920.000.000 EURO, fără TVA.

Contractul prevede achiziția a 2 nave de patrulare maritimă și a 2 vedete de intervenție pentru scafandri. Obiectivul celor două proiecte SAFE este de a întări capacitatea defensivă a României și de a contribui la stabilitatea regională și la securitatea frontierelor maritime ale Uniunii Europene și NATO.

- Contractul pentru furnizarea de către compania Rheinmetall Waffe Munition GmBH a produsului "Muniție cal. 35 mm AHEAD", în valoare de 449.750.000 EURO, fără TVA.

Contractul prevede achiziția a 401.760 lovituri calibru 35 mm AHEAD. Proiectul SAFE are ca obiectiv asigurarea stocurilor de luptă pentru asigurarea puterii de foc în vederea combaterii țintelor aeriene, inclusive a dronelor".

Transportoarele Piranha 5, care se produc în România, au fost respinse din programul SAFE!

Proiectul privind transportoarele blindate Piranha 5, care se produc în țara noastră, a fost respins, conform Defense România.

Ministrul Radu Miruță a susținut, într-o conferință de presă, că prețul contractului s-ar fi dublat și de aceea a fost respins.

„Au rămas 10 programe (n.r. - arma de asalt a fost trecută la MAI). Din cele 10, unul singur a venit cu un preț aproape dublu decât valoarea aprobată de Parlament și astfel nu a putut fi aprobat.

Vorbim de transportoarele blindate Piranha 5 pe care până acum câteva luni le luam în înzestrarea Armatei cu 4,8 milioane de euro însă după calcule cu inflația s-a ajuns la concluzia că un preț aprobat de Parlament era de 6 milioane de euro, oferta venită a fost de 9,4 și a fost respinsă", a afirmat Radu Miruță.