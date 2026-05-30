Țara care a adoptat o lege anti-LGBTQ+: Homosexualitatea și susținerea comunității LGBTQ+ ar putea fi pedepsite cu închisoarea

Parlamentul din Ghana a adoptat o nouă lege care înăsprește semnificativ regimul sancțiunilor împotriva persoanelor LGBTQ+, introducând pedepse cu închisoarea pentru homosexualitate și pentru promovarea sau susținerea activităților asociate acestei comunități.

Actul normativ urmează să fie promulgat de președintele John Dramani Mahama pentru a intra în vigoare, informează BBC.

Până la trei ani de închisoare pentru persoanele LGBTQ+

Potrivit noii legislații, persoanele care se identifică drept lesbiene, homosexuale, bisexuale, transgender sau queer riscă pedepse de până la trei ani de închisoare.

Legea introduce și o obligație de raportare către autorități a faptelor considerate ilegale în baza noilor prevederi, măsură care a generat controverse atât în Ghana, cât și pe plan internațional.

Inițiatorul proiectului, reverendul John Ntim Fordjour, a declarat în Parlament că legea are rolul de a proteja valorile familiale și culturale ale Ghanei.

„Aceste prevederi vor face legislația existentă mai robustă, mai cuprinzătoare și mai strictă în ceea ce privește practicile LGBTQI", a afirmat acesta.

Susținătorii comunității LGBTQ+ pot fi sancționați

Textul legislativ prevede sancțiuni și pentru persoanele care se declară „aliați" ai comunității LGBTQ+, termen utilizat pentru susținătorii drepturilor persoanelor homosexuale și transgender.

Totuși, legea include anumite excepții pentru profesioniști din domeniul juridic, mass-media și sănătate, care pot aborda subiecte legate de comunitatea LGBTQ+ în exercitarea atribuțiilor profesionale sau pot oferi servicii medicale persoanelor vizate.

Critici din partea organizațiilor pentru drepturile omului

Adoptarea legii a fost criticată de mai multe organizații internaționale, printre care Human Rights Watch.

Organizația a avertizat că noile prevederi pot pune în pericol viața persoanelor LGBTQ+ și pot încuraja denunțurile între cetățeni.

Reprezentanții Human Rights Watch au cerut autorităților de la Accra să renunțe la proiectul legislativ, argumentând că acesta afectează drepturile fundamentale și libertățile civile.

Președintele Mahama și-a exprimat sprijinul

Președintele John Dramani Mahama a indicat anterior că susține adoptarea unei astfel de legi.

La scurt timp după preluarea mandatului, el a declarat că împărtășește convingerea potrivit căreia există doar două genuri - bărbat și femeie - și că mariajul trebuie să fie exclusiv între un bărbat și o femeie.

Nu este prima încercare a Ghanei de a adopta o legislație de acest tip. Un proiect similar a fost aprobat de Parlament în 2024, însă nu a intrat în vigoare după ce fostul președinte Nana Akufo-Addo a refuzat să îl promulge, pe fondul unor contestări juridice.

Tendință regională în Africa

Ghana se alătură astfel unui număr tot mai mare de state africane care au adoptat în ultimii ani măsuri restrictive privind drepturile comunității LGBTQ+.

În martie 2026, Senegalul a aprobat o lege care prevede pedepse de până la zece ani de închisoare pentru relațiile între persoane de același sex și sancționează promovarea homosexualității.

În Uganda, una dintre cele mai dure legislații din lume în acest domeniu a fost adoptată în 2023, introducând inclusiv pedeapsa cu moartea pentru anumite acte homosexuale considerate agravante de autorități.