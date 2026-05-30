Europa începe să trateze obezitatea ca boală cronică și să deconteze tratamentele revoluționare: Cine va primi gratuit Wegovy și Mounjaro

Franța devine prima țară din Uniunea Europeană care va rambursa prin sistemul public de sănătate tratamentele moderne pentru slăbit, într-o decizie care ar putea schimba radical modul în care Europa abordează obezitatea.

Ministrul francez al Sănătății, Stephanie Rist, a anunțat că, începând de la jumătatea lunii iunie, pacienții cu obezitate severă vor putea beneficia de decontarea medicamentelor Wegovy și Mounjaro, două dintre cele mai căutate tratamente anti-obezitate din lume.

Decizia este considerată o premieră în Uniunea Europeană și vine într-un moment în care tot mai multe state europene încearcă să găsească soluții pentru explozia numărului de persoane supraponderale și obeze.

Potrivit autorităților franceze, decontarea va fi disponibilă pentru pacienții cu forme severe de obezitate.

Mai exact, tratamentul va putea fi rambursat pentru: pacienții cu indice de masă corporală (IMC) de cel puțin 35 și care au asociată cel puțin o boală gravă, sau pentru persoanele cu IMC de minimum 40, indiferent de existența altor afecțiuni.

Stephanie Rist a explicat că sistemul public francez va acoperi oficial 65% din costul tratamentului, însă, în practică, majoritatea pacienților eligibili vor ajunge să beneficieze de rambursare integrală din cauza bolilor asociate.

În prezent, pacienții din Franța plătesc aproximativ 300 de euro pe lună pentru aceste medicamente.

Guvernul francez estimează că noul sistem de rambursare va costa statul aproximativ 100 de milioane de euro anual după implementarea completă.

„Populația țintă este de aproximativ un milion de persoane. Totuși, asta nu înseamnă că toată lumea va primi tratamentul, pentru că depinde de fiecare caz și de recomandarea medicului", a declarat ministrul francez al Sănătății pentru TF1.

Wegovy, produs de compania daneză Novo Nordisk, și Mounjaro, produs de Eli Lilly, au devenit în ultimii ani unele dintre cele mai căutate medicamente din lume.

Tratamentul injectabil a produs un adevărat boom global, după ce studiile au arătat rezultate spectaculoase în scăderea în greutate și în reducerea riscurilor asociate obezității.

Succesul lor a dus inclusiv la o explozie a valorii companiilor farmaceutice implicate și la apariția unei noi piețe globale de miliarde de dolari.

Autoritățile franceze spun că decizia reflectă o schimbare majoră de abordare: obezitatea începe să fie tratată tot mai clar ca o boală cronică și nu doar ca o problemă de stil de viață.

„Noua măsură răspunde unei provocări majore de sănătate publică și urgenței unei îngrijiri terapeutice adecvate", a declarat Etienne Tichit, directorul general al Novo Nordisk Franța.

La rândul său, Mike Doustdar, președinte și director general al Novo Nordisk, a spus că măsura arată „viziunea și maturitatea sistemului francez".

Anunțul Franței vine într-un moment important pentru piața tratamentelor anti-obezitate.

Săptămâna trecută, Agenția Europeană pentru Medicamente a recomandat autorizarea versiunii orale a Wegovy, ceea ce ar putea transforma acest produs în primul medicament pentru slăbit administrat sub formă de pastilă disponibil în Europa.

Între timp, atât Novo Nordisk, cât și Eli Lilly au lansat deja versiuni orale ale tratamentelor lor pe piața americană, unde competiția pentru controlul pieței anti-obezitate a devenit uriașă.

Decizia Franței ar putea pune presiune și pe alte state europene să adopte sisteme similare de compensare, în condițiile în care obezitatea este considerată una dintre cele mai mari provocări de sănătate publică ale următoarelor decenii.