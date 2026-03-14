AI îi termină pe angajați. Cercetătorii au numit această stare „epuizare cerebrală artificială"

O parte din argumentele în favoarea inteligenței artificiale la locul de muncă sună cam așa: e ca și cum ai avea o echipă de oameni cărora să le delegi sarcinile de rutină, eliberându-ți timp pentru a gândi strategic și, poate, doar poate, pentru a lua o pauză de prânz mai lungă sau a pleca acasă mai devreme. Sau poate chiar pentru a fi mai productiv, ca să câștigi mai mulți bani. E o idee frumoasă!

Dar, așa cum știe oricine care a avut un șef sau a fost șef, managementul este o meserie în sine, una care vine cu propriul său tip distinct de stres și iritare. Și asta nu se schimbă dacă „oamenii" în cauză nu sunt deloc oameni, relatează CNN.

Pentru participanții la un studiu recent realizat de Boston Consulting Group, experiența de a supraveghea mai mulți „agenți" de IA, software autonom conceput pentru a executa sarcini, mai degrabă decât doar a genera informații ca un chatbot, a provocat o senzație acută de „zumzet" - o ceață care i-a lăsat pe angajați epuizați și cu dificultăți de concentrare. Autorii studiului o numesc „AI brain fry" („epuizare cerebrală cauzată de IA"), definită ca oboseală mentală „din cauza utilizării excesive sau a supravegherii instrumentelor de IA dincolo de capacitatea cognitivă a unei persoane."

„Contrar promisiunii de a avea mai mult timp pentru a ne concentra pe munca semnificativă, jonglarea și multitaskingul pot deveni trăsăturile definitorii ale muncii cu IA", au scris ei în studiul publicat de Harvard Business Review săptămâna trecută. „Această solicitare mentală asociată cu IA generează costuri semnificative sub forma creșterii erorilor angajaților, a oboselii decizionale și a intenției de a demisiona."

Angajații citați în studiu mi-au amintit foarte mult de colegii mei din generația Millennials mai în vârstă, din jurul anului 1997, care se grăbeau acasă pentru a-și îngriji Tamagotchi-urile.

„Era ca și cum aș fi avut o duzină de file deschise în browser în capul meu, toate luptându-se pentru atenție", a spus un manager senior de inginerie cercetătorilor. „M-am surprins recitind aceleași lucruri, analizând mult mai mult decât de obicei și devenind ciudat de nerăbdător. Gândirea mea nu era defectă, ci doar zgomotoasă - ca un zgomot de fond mental."

Acesta este doar unul dintre noile efecte secundare ale presiunii exercitate de conducerea companiilor pentru a-i determina pe angajați să utilizeze mai mult IA. Toamna trecută, un raport al Harvard Business Review a descris flagelul „workslop" - notele de serviciu, prezentările de vânzare și prezentările fără sens generate de IA, care ajung să creeze mai multă muncă pentru colegii care trebuie să remedieze greșelile botului.

Workslop reflectă un fel de „capitulare cognitivă" în care angajații se simt demotivați, dând sarcini de lucru IA și fără a acorda prea multă atenție rezultatului, a declarat într-un interviu Gabriella Rosen Kellerman, psihiatru și coautoare a ambelor rapoarte. „Brain fry este aproape opusul... Este ca și cum ai încerca să intri într-o confruntare directă - inteligență contra inteligență - cu IA."

Francesco Bonacci, CEO al Cua AI, care creează agenți de IA, și-a descris oboseala provocată de IA ca fiind „paralizia codării vibraționale" (o referință la tendința din Silicon Valley de a construi proiecte mai puțin finisate cu ajutorul prompturilor de IA, în loc de codarea tradițională). „Îmi închei fiecare zi epuizat - nu din cauza muncii în sine, ci din cauza gestionării muncii", a scris el luna trecută într-un eseu pe X. „Șase arbori de lucru deschise, patru funcționalități pe jumătate scrise, două «soluții rapide» care au generat labirinturi și un sentiment tot mai puternic că îmi pierd complet firul."

Într-o oarecare măsură, epuizarea cerebrală și „workslop" ar putea fi ambele cazuri de dureri de creștere. Imaginați-vă că luați un angajat de birou de vârstă mijlocie din 1986, îl aruncați într-un loc de muncă din 2026 și îi cereți să trimită 10 e-mailuri, să răspundă la mesaje pe Slack și să intre într-o conferință Zoom cu echipa de social media, care lucrează toată de acasă. Te-ai aștepta la o suprasolicitare cognitivă, ca să nu mai vorbim de privirile confuze când îi spui că Donald Trump este președinte și că a durat mai mult de 30 de ani să se realizeze o continuare a filmului „Top Gun".

Desigur, oamenii învață cum să fie manageri, în general, tot timpul. „Cred că acest lucru este potențial temporar", a spus Matthew Kropp, coautor al studiului privind suprasolicitarea creierului și director general al BCG. „Acestea sunt instrumente pe care nu le-am avut înainte." Kropp a comparat experiența cuiva care gestionează mai multe instrumente de IA cu cea a cuiva care tocmai a învățat să conducă și căruia i s-a dat un Ferrari. Poți merge foarte repede, dar este ușor să pierzi controlul.

Desigur, chiar și profesioniștii din domeniul tehnologiei par să se lupte uneori să-și controleze asistenții de IA. Luna trecută, directoarea Meta pentru siguranța și alinierea IA a postat pe Twitter despre propria experiență în care a văzut cum roboții aproape că i-au șters căsuța de e-mail fără permisiune. „A trebuit să ALERG la Mac mini-ul meu ca și cum aș fi dezamorsat o bombă", a scris ea, atribuind incidentul unei „greșeli de începător".

Atât Kropp, cât și Kellerman au subliniat că rezultatul studiului nu a fost în totalitate negativ. În mod surprinzător, persoanele care au experimentat „brain fry" au avut tendința de a suferi mai puțin de burnout, definit ca o stare de stres cronic la locul de muncă care se acumulează în timp și determină performanțe slabe ale angajaților. „Brain fry" este o experiență acută, așa cum au descris-o participanții. „Când iau o pauză, dispare", a spus Kellerman.