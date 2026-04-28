Operațiune mamut la Clanul "Valetul": Descinderi cu mascații la cămătari și proxeneți. Peste 250 de forțe implicate în acțiune

Peste 250 de de forțe de ordine au descins, marți dimineață, în mai multe locații din Dâmbovița și Ilfov, într-un dosar de proxenetism, șantaj, camătă și ultraj contra bunelor moravuri. Potrivit unor surse judiciare, ancheta vizează membri ai Clanului „Valetul".

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgoviște, au pus în aplicare, în dimineața zilei de 28 aprilie 2026, 18 mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar penal complex care vizează infracțiuni de proxenetism, șantaj, camătă și ultraj contra bunelor moravuri, potrivit surselor judiciare.

Activitățile au loc în municipiul Târgoviște, dar și în comunele Răzvad, Gura Ocniței și Dragomirești, precum și în județul Ilfov. Conform surselor, acțiunea îi vizează pe membri ai Clanului „Valetul". După finalizarea perchezițiilor, anchetatorii urmează să pună în executare 20 de mandate de aducere, persoanele depistate fiind conduse la sediul poliției pentru audieri.

Operațiunea este una de amploare, fiind mobilizate aproximativ 250 de forțe de ordine. În acțiune sunt implicați polițiști de la investigații criminale și criminalistică, luptători ai Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale din cadrul IGPR, echipe ale serviciilor pentru acțiuni speciale din Dâmbovița, Argeș și Prahova, precum și jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Dâmbovița.