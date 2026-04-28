"Cruciada" Guvernului din Grecia împotriva Laurei Codruța Kovesi: Culisele unui scandal de proporții pentru Europa
Postat la: 28.04.2026 |
De ce o atacă cercurile guvernamentale de la Atena, miniștrii și parlamentarii Noii Democraţii (partidul de guvernare din Grecia n.trad.) pe Laura Kövesi? Cine vrea să împiedice continuarea anchetelor privind deturnarea fondurilor UE? Cine se teme de noi dosare penale pentru cazuri foarte grave?
Vizita Procurorului General European la Atena și prezența sa dinamică și revelatoare la Forumul Economic de la Delphi (unde a susţinut un interviu puternic mediatizat şi comentat în Grecia n.trad.) au avut loc în contextul conflictului fără precedent dintre guvernul grec şi instituția Parchetului European. În acest climat care pune autorităţile de la Atena față în față cu nucleul dur al instituțiilor europene, Kövesi a ridicat direct problema independenței anchetelor legate de scandalul OPEKEPE (agenţia de plăţi în agricultură investigată pentru acordarea de subvenţii pe baza unor declaraţii fictive n.trad.), întrebând public cine are de beneficiat de pe urma atacurilor asupra EPPO, dar și de pe urma obstrucționării mandatului procurorilor europeni greci. „Resping categoric orice acuzații și afirmaţii la adresa Parchetului European", a clarificat Laura Kövesi, iar când a fost întrebată despre atacurile pe care le primește instituția, ea a răspuns: „Cine critică Parchetul European? Ok, deci, politicienii..."
Ancheta pe care o desfăşoară, precum și prezența sa în Grecia, declanșaseră deja un contraatac orchestrat din partea unor înalți oficiali guvernamentali, care înainte de Forumul de la Delphi se angajaseră într-o încercare de a-i discredita personalitatea în termeni care sugerează o tentativă de atac la persoană.
Escaladarea retoricii guvernamentale, care a variat de la critici dure cum că ar avea „ambiții politice" până la paralele nepotrivite cu regimuri totalitare din trecut, demonstrează nervozitatea profundă care predomină în cadrul guvernului. Opţiunea unor miniștri și parlamentari, precum Adonis Georgiadis și Sofia Voultepsi, de a o ataca pe șefa Parchetului European (EPPO) pe baza ţării sale de origine și de a-i pune la îndoială jurisdicția, creează un climat toxic care expune Grecia în faţa Bruxelles-ului, mai ales că potrivit unor informaţii, în cadrul Uniunii Europene predomină indignarea față de poziția Atenei. Într-o conjunctură în care transparența și statul de drept sunt sub lupa partenerilor internaționali, confruntarea directă cu o instituție europeană independentă subminează credibilitatea Greciei și evidențiază amploarea fricii care există cu privire la viitoarele dezvăluiri judiciare.
Unul dintre principalele puncte de fricțiune evidențiate de Procurorul European se referă la reînnoirea mandatului a trei procurori europeni delegați din partea Greciei, dintre care doi se ocupă de dosarele cruciale privind gestionarea subvențiilor agricole. Kövesi a întrebat cu subînţeles: „Cine are interes ca procurorii europeni să nu își continue mandatul?", subliniind că legislația este clară, întrucât Colegiul Parchetului European decide asupra reînnoirii și nu consiliile naționale ale magistraturii.
Referirea sa la cazul OPEKEPE este edificatoare. Ea a caracterizat organizația drept „un instrument al corupției, clientelismului și nepotismului". „M-ați crede dacă aș spune că nu există nicio problemă la OPEKEPE?", a întrebat ea, transmițând mesajul că EPPO nu va ceda presiunilor politice şi cerând totodată Greciei să facă apel la Curtea de Justiție de la Luxemburg, dacă nu este de acord cu interpretarea legii.
Linia de apărare trasată de cercurile de la Atena, în toată perioadă anterioară, a vizat subminarea personalității și validității instituționale a lui Kövesi. Ministrul Sănătății, Adonis Georgiadis, care a fost în fruntea criticilor, a acuzat-o pe șefa EPPO de „ambiții politice" și „comportament neinstituțional". Printr-o replică ce a făcut senzație și a generat comentarii negative, Georgiadis a declarat de la Delphi: „Atâta timp cât doamna Kövesi ne mai permite, avem democrație", prezentându-se ca un apărător autoproclamat al justiției din Grecia împotriva unei „intervenții externe".
Și mai dură și mai provocatoare a fost poziția parlamentarei Sofia Voultepsi, care a alunecat spre atacuri la persoană, cu referiri rasiste la originea procurorului european. Voultepsi a vorbit despre „justiția (de tip) Ceaușescu", susținând că Laura Kövesi provine dintr-o țară fără o tradiție a separării puterilor în stat și că ar prefera un procuror din Franța „care ştie de Montesquieu". Această retorică, de comparare a anchetelor asupra OPEKEPE cu metodele „Securității" din România, demonstrează amploarea nervozităţii care predomină în tabăra guvernamentală de la Atena.
Desigur, Laura Kövesi a răspuns atacurilor orchestrate împotriva sa dezvăluind adevăratele motive. „Este o încercare de a muta discuția de la problema reală - problema principală este ce s-a întâmplat cu adevărat cu OPEKEPE și cine este responsabil", a declarat procurorul european, printre altele. „Aceasta este o încercare de a distrage atenția în altă parte", a spus ea, adăugând: „Faptele menționate în dosarul cauzei sunt definite ca infracțiuni conform legislației grecești, dar și în toate statele membre ale UE. Nimeni din lume nu mă va convinge că acestea fac parte din treaba politicienilor (job description) de aici din Grecia sau din Europa". „Este o încercare de a muta discuţia de la ceea ce s-a întâmplat de fapt la OPEKEPE și cine este responsabil", a spus ea.
Întrebarea care planează acum asupra guvernului grec este dacă aceste atacuri sunt inițiative personale ale unor membri ai partidului de guvernământ sau sunt o linie orchestrată de la centru de premierul Kyriakos Mitsotakis și Palatul Maximou (sediul guvernului grec n.trad.). Tolerarea tacită de către premierul grec este interpretată de mulți ca o „undă verde" pentru escaladarea tensiunii, într-un efort de a consolida guvernul și de a ţine unit grupul parlamentar al Noii Democraţii, deoarece cazurile legate de OPEKEPE afectează zeci de membri importanţi ai partidului de guvernământ, iar, potrivit unor informații, la Atena vor sosi şi alte dosare, nu doar legate de OPEKEPE, ci și de alte cazuri foarte grave care este de aşteptat să provoace un cutremur politic.
Oricum, voci din cercurile juridice și observatorii internaționali exprimă îngrijorări serioase cu privire la impactul pe care escaladarea atacurilor guvernului grec asupra instituțiilor europene l-ar putea avea asupra imaginii Greciei. Atacarea Parchetului European, o instituție europeană înființată pentru combaterea corupției, de către un guvern venit la putere sub steagul europenismului, expune iremediabil Grecia în raport cu Bruxelles-ul, în timp ce Laura Kövesi a fost categorică, la rândul ei, subliniind că EPPO „nu este o agenţie, ci este o instituție".
Continuarea este așteptată cu interes, deoarece Parchetul European a anunțat o accelerare a procedurilor, în timp ce guvernul grec pare hotărât să-şi construiască fortificaţiile în spatele propriei interpretări a suveranității naționale. Însă distrugerea profilului instituţional al guvernului la care, fără îndoială, contribuie declarațiile incendiare ale unor miniștri, parlamentari și membri importanţi, ar putea fi cel mai mare cost pentru sistemul central intern de putere, într-o bătălie care abia a început și amenință să arunce în aer imaginea europeană a țării.
-
Conspirațiile de la Casa Albă. "Oricine crede că președintele Trump și-a înscenat propriile tentative de asasinat este un idiot complet"
Atacul armat de la cina corespondenților de la Casa Alba a declanșat un val rapid de teorii conspiraționiste pe intreg s ...
-
Operațiunea "Jupiter" - Poliţiştii au confiscat bunuri de peste 28 de milioane de lei în doar câteva ore
Operațiunea "Jupiter", ce a vizat combaterea infractiunilor la regimul drepturilor de proprietate intelectuala, a dus la ...
-
Facturi mai mici la energie de luna viitoare? Cinci măsuri propuse Guvernului Bolojan: "România are nevoie de măsuri rapide"
Asociatia Prosumatorilor si Comunitatilor de Energie din Romania (APCE) solicita Guvernului condus de Ilie Bolojan adopt ...
-
Putin intră în joc: promite sprijin Iranului în timp ce Trump negociază un acord major
Presedintele american Donald Trump, a discutat luni cu consilierii sai de securitate nationala despre o noua propunere p ...
-
Donald Trump a comis o gafă și a încălcat protocolul regal, imediat după ce Regele Charles a călcat pe tărâm american
Președintele american Donald Trump a incalcat protocolul regal imediat dupa ce i-a primit la Casa Alba pe Regele Charles ...
-
"Supraviețuitorul desemnat": Decizia Casei Albe înaintea atentatului de la Dineul Corespondenților
Oficialii americani au discutat despre un „supravietuitor desemnat" (designated survivor) si despre ordinea succes ...
-
Operațiune mamut la Clanul "Valetul": Descinderi cu mascații la cămătari și proxeneți. Peste 250 de forțe implicate în acțiune
Peste 250 de de forțe de ordine au descins, marți dimineața, in mai multe locații din Dambovița și Ilfov, intr-un dosar ...
-
Curent direct din cer: Planul Meta de a trimite energie solară de pe orbită chiar și noaptea e la concurență cu SpaceX
Nevoia uriașa de energie a centrelor de date impinge marile companii tech sa caute soluții din ce in ce mai neobișnuite. ...
-
Numele USR, în centrul operațiunii "Jupiter" care a închis "presa" ilegală online - Cine este "patronul" site-urilor de știri de pe la toți adunate
Polițiștii au descins luni in mai multe locații din județul Gorj, intr-o ancheta care vizeaza activitați online suspecta ...
-
Suspectul atacului din SUA se prezintă ca un „asasin federal prietenos" în manifestul său, în care face referiri indirecte la Trump
Presupusul autor al atacului armat de la Dineul Corespondentilor la Casa Alba, la Hotelul Hilton, la Washington, Cole To ...
-
Al treilea grup din Parlament se alătură moțiunii de cenzură PSD - AUR
Chestorul Senatului, Ninel Peia, a anuntat luni ca grupul sau parlamentar PACE va sustine motiunea de cenzura initiata d ...
-
Percheziții de amploare la "pirații media" din România: Zeci de site-uri de știri au fost clonate
Polițiștii au descins luni in mai multe locații din județul Gorj, intr-o ancheta care vizeaza activitați online suspecta ...
-
Cum să îți păstrezi alimentele proaspete mai mult timp cu ajutorul congelatorului
Pastrarea prospețimii alimentelor poate fi o provocare, mai ales atunci cand ai o familie de patru persoane și un progra ...
-
A trecut la Dumnezeu scriitorul, eseistul, medicul și politicianul Dan Claudiu Tănăsescu
La cateva ore dupa ce a implinit 88 de ani, cunoscutul eseist, scriitor, medic și om politic roman, Dan Claudiu Tanasesc ...
-
Se schimbă cu adevărat șansele Ucrainei în strategia militară de aderare la UE și de reconstrucție economică după ce Peter Magyar a preluat puterea în Ungaria?
Înlaturarea de la putere a premierului ungar Viktor Orbán printr-o infrangere electorala categorica a gener ...
-
În timp ce dădea mesaje contradictorii, Trump a realizat sute de tranzacții financiare pe bursă într-o lună
Președintele SUA, Donald Trump, a achiziționat obligațiuni in valoare de cel puțin 51 de milioane de dolari in luna mart ...
-
O familie a făcut o clonă cu AI, pentru a-i ascunde unei femei de 80 de ani moartea fiului său. Liderul serviciului: „Păcălim emoțiile oamenilor"
O familie chineza a creat o „clona" cu inteligența artificiala pentru a consola o femeie dupa ce singurul ei fiu a ...
-
Blestemul focului asupra Sovejei. Măicuța Stareță căreia i s-a dărmat locașul de cult și chiliile aferente: "Praful, pulberea și focul să vă mănânce!"
De cateva sute de ani de cand s-au stabilit pe locurile actuale ale comunei Soveja din Vrancea, oamenii locului resimt b ...
-
Coincidență sau clarviziune: purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a vorbit despre „focuri de armă" cu puțin timp înaintea incidentului de la Washington
Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat la Fox News, cu cateva minute inainte sa inceapa Dineul ...
-
"Academia Globală a Violului": CNN a găsit o rețea transfrontalieră de bărbați care își droghează partenerele și le filmează în timp ce fac sex fără voia lor
În spatele unor relații aparent normale, unele femei devin victime ale unor abuzuri sistematice, documentate și di ...
-
O femeie a intrat în moarte cerebrală după o procedură de chirurgie estetică. Familia dă vina pe medic: "M-a sunat domnul doctor panicat. Am rămas fără grai"
O femeie de 45 de ani a ajuns in moarte cerebrala dupa ce a fost supusa unei intervenții chirurgicale de lifting facial. ...
-
Ordinul executiv al lui Trump îi va obliga pe americani să predea datele biometrice sau să-și piardă conturile bancare
Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a confirmat ca ordinul executiv propus de administrația Trump, care impune bancil ...
-
Temeri legate de siguranța sănătății deoarece jumătate dintre spitalele din Marea Britanie folosesc medici care nu sunt medici
S-a dezvaluit ca aproape jumatate din toate trusturile spitalicești NHS folosesc persoane „non-medici" pentru a oc ...
-
SUA: Un imigrant ilegal a fost surprins în timp ce mușca fața unui copil mic și voia să o mănânce
Un imigrant ilegal a fost surprins mușcand fața unui copil mic și incercand sa o manance, intr-un atac oribil, care a st ...
-
Autoritățile olandeze lansează un program de eutanasie pentru copiii săraci pentru a ușura povara asupra statului
Autoritațile olandeze lanseaza un program de eutanasie care vizeaza copiii saraci pentru a ușura povara asupra statului, ...
-
Asta e prea de tot: Dietele bogate în fructe și legume pot dezvolta cancere agresive!
Un nou studiu arata ca dietele considerate extrem de sanatoase, cu multe legume și fructe, ar putea cauza cancere destul ...
-
Practic vom merge cu bicileta după o nouă lovitură pentru industria combustibililor: UE va interzice importurile de condensat provenit din proiecte ruseşti
Uniunea Europeana pregatește noi sancțiuni asupra Rusiei, insa afectata va fi industria combustibililor, unde cel mai pr ...
-
China contraatacă după noul pachet de sancțiuni al UE: "Subminează relațiile bilaterale prin blocarea companiilor"
China a anunțat ca va lua masurile necesare dupa ce Uniunea Europeana a inclus entitați chineze in cel mai recent pachet ...
-
Fosta soție a unui om de afaceri miliardar a fost arestată. Cezara Vuza este acuzată de constituirea unui grup infracțional organizat
Cezara Vuza, fosta soție a omului de afaceri Ștefan Vuza, a fost vizata de o masura de arestare preventiva intr-un dosar ...
-
Coincidență sinistră: atacul de la Cina Corespondenților, în același loc unde Reagan a fost împușcat în 1981
Incidentul armat de duminica dimineata a avut loc la hotelul Washington Hilton de pe Connecticut Avenue, acelasi hotel i ...
