Curent direct din cer: Planul Meta de a trimite energie solară de pe orbită chiar și noaptea e la concurență cu SpaceX
Postat la: 27.04.2026 |
Nevoia uriașă de energie a centrelor de date împinge marile companii tech să caute soluții din ce în ce mai neobișnuite. Meta merge însă mai departe decât majoritatea și pariază pe o idee care până recent părea science-fiction, mai exact producerea energiei solare direct din spațiu. Ideea nu este insa noua, in urma cu 2 luni și Elon Musk a propus acelasi lucru cu SpaceX.
Compania a semnat un acord pentru dezvoltarea unui sistem care ar putea livra energie constant, indiferent de oră sau condiții meteo. Planul vizează lansarea a aproximativ 1000 de sateliți până în 2030, cu o țintă de producție de 1 gigawatt. Spre deosebire de panourile solare de pe Pământ, cele plasate pe orbită ar beneficia de lumină solară permanentă, fără întreruperi. Asta înseamnă producție continuă, fără fluctuațiile cauzate de nori sau de ciclul zi-noapte.
Provocarea majoră nu este generarea energiei, ci transportul ei către sol. Soluția propusă presupune transformarea electricității în radiație infraroșie sau microunde, care este apoi transmisă către stații de recepție instalate pe Pământ. Aceste stații, asemănătoare unor antene, ar reconverti energia primită în electricitate utilizabilă. În teorie, sistemul ar elimina nevoia de baterii pentru stocare și ar permite alimentarea constantă a consumatorilor.
Proiectul este dezvoltat în colaborare cu Overview, un startup care susține că a testat deja tehnologia la scară experimentală. Următorul pas este lansarea unui satelit dedicat, programată pentru anii următori. Energia din spațiu ar putea oferi o alternativă stabilă, dar proiectul ridică și întrebări. Costurile de lansare, eficiența reală și scalarea la nivel global rămân necunoscute.
