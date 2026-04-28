"Supraviețuitorul desemnat": Decizia Casei Albe înaintea atentatului de la Dineul Corespondenților

Oficialii americani au discutat despre un „supravieţuitor desemnat" (designated survivor) şi despre ordinea succesiunii în stat înainte de dineul Asociaţiei Corespondenţilor de la Casa Albă, a declarat luni purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, după ce un bărbat înarmat a încercat să-l atace pe preşedintele Donald Trump şi pe oficialii administraţiei prezenţi în timpul evenimentului (inclusiv vicepreşedintele JD Vance), care a avut loc sâmbătă la hotelul Hilton din Washington.

Termenul „supravieţuitor desemnat" se referă la un membru al Cabinetului preşedintelui identificat în mod specific pentru a nu participa la un eveniment important, cum ar fi discursul despre starea naţiunii, şi pentru a rămâne într-un loc secret, pentru a asigura continuitatea guvernului în cazul în care o catastrofă l-ar ucide pe preşedinte şi pe alţi oficiali de rang înalt. Un astfel de scenariu a făcut obiectul unui celebru serial intitulat chiar „Designated Survivor".

Împuşcăturile de sâmbătă au dat peste cap evenimentul important din calendarul social al Washingtonului, Cina Corespondenţilor de la Casa Albă (WHCA) determinând participanţii să se ascundă sub mese şi forţele de ordine să-i scoată pe oficialii de rang înalt din sală. Trump, care urma să ţină un discurs mai târziu în seara respectivă, a fost scos în grabă de pe scenă de personalul de securitate după ce s-au tras focuri de armă, la fel şi vicepreşedintele JD Vance.

Alături de Trump, la cină au fost prezenţi vicepreşedintele JD Vance, preşedintele Camerei Reprezentanţilor Mike Johnson, secretarul de stat al SUA Marco Rubio, secretarul Trezoreriei Scott Bessent şi secretarul apărării Pete Hegseth - toţi aflaţi în linia de succesiune.

O excepţie a fost senatorul republican Chuck Grassley din Iowa, care este oficial preşedintele "pro tempore" al Senatului - o funcţie care se află, de asemenea, în linia de succesiune şi este ocupată de senatorul cu rangul cel mai înalt, cel mai vechi membru al partidului majoritar. Grassley nu a participat la cină, menţionează Reuters.

Evenimentele haotice de la dineul de gală, care au alimentat îngrijorările cu privire la securitatea înalţilor oficiali americani, mulţi dintre aceştia fiind adunaţi în sala de bal spaţioasă a hotelului, au ridicat întrebări cu privire la faptul dacă fusese identificat un „supravieţuitor desemnat".

Vorbind reporterilor, luni, la o conferinţă de presă la Casa Albă, Leavitt a spus că subiectul fusese discutat înainte de dineu. „Acele discuţii înainte de cina WHCA au avut loc, dar au existat mai mulţi membri ai Cabinetului din linia de succesiune care nu au participat din diverse motive personale. Aşadar, desemnarea unui supravieţuitor nu a fost necesară, deoarece aveam deja mai mulţi membri care nu erau prezenţi", a precizat Leavitt.